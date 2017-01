Ivanka Trumpová pobúrila šatami, šokovali nielen cenou

Autor: WebNoviny.sk, dnes 18:58

Dcéra amerického prezidenta Ivanka Trumpová sa stala terčom kritiky na internete za fotografiu, ktorú uplynulú sobotu uverejnila na sociálnej sieti Instagram.

Foto: archívne, SITA/AP

Foto: Instagram

Pózuje na nej v spoločnosti svojho manžela, prezidentského poradcu Jareda Kushnera, pričom má na sebe večerné šaty z metalickej látky z dielne návrhárky Caroliny Herrerovej.Trumpovej kritikov šokovala nielen cena šiat - 5000 dolárov -, ale aj to, že látka použitá na šatách nápadne pripomína polyesterové fólie s tenkou vrstvou hliníka, aké záchranári rozdávajú utečencom v núdzi na zohriatie.," odkázal Ivanke Trumpovej jeden z kritikov. Iný reagoval, že "kým svet je v plameňoch a rodiny sú rozorvané, vy sa balíte do alobalu".Na internete sa objavila na porovnanie dvojica snímok - vyčerpaného dievčatka zabaleného do izofólie a Ivanky Trumpovej v striebristých šatách - s nápisom "Kto je lepšie oblečený?".Americký prezident Donald Trump zaviedol minulý piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán.Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb. Americké úrady následne v súvislosti s dekrétom na letiskách zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí.