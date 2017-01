5 užitočných rád, ako využiť kuchynskú soľ

Autor: Veronika Danišová, včera 15:00

Soľ sa zaručene nájde v každej domácnosti. Zrejme by sme si už nevedeli predstaviť varenie, či pečenie bez nej. Ale pozrite sa, na čo nám ešte dokáže poslúžiť.

5 tipov, ako využiť soľ:

Ak vás bude bolieť hrdlo, soľ je tá správna voľba. Pridajte do pohára 200 ml vody, 1-2 lyžičky soli a premiešajte. Kloktajte niekoľkokrát za deň. Uvidíte, ako bolesť ustúpi.Naši predkovia nepoznali ešte zubnú pastu, ale aj napriek tomu mali zuby vždy biele. A to preto, že si ich umývali práve soľou.Aby bol kuchynský olej vždy priezračný a riedky, stačí ak pridáte do fľaše štipku soli a pretrepete.Ak sa vám zašpiní zamat, použite soľ. Posypte ho suchou soľou a jednoducho vykefujte.Aj škvrny od atramentu ľahko vyčistíte. Stačí ak tkaninu pred praním posypete soľou.