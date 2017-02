Účinné tipy, ako bojovať s chrípkou

Autor: WebNoviny.sk, dnes 08:00

Cítite, že na vás niečo lezie? Ak áno, máme pre vás pár vynikajúcich tipov, ako začínajúce ochorenie včas stopnúť.

Väčšina z nás nemá čas ani ochorieť, a tak pri začínajúcom ochorení nabehneme do lekárne a chrípku potláčame tabletkami na voľný predpis. No vášmu oslabenému organizmu sa dá v boji proti vírusovým chorobám a prechladnutiu pomôcť aj inak.Do pollitra vriacej vody dáme jednu polievkovú lyžicu soli a jeden stredne veľký postrúhaný zemiak a odstavíme zo sporáka. Nad parou inhalujeme 10 - 15 minút. Táto procedúra (ani žiadna iná) nie je však vhodná, ak máte vysokú horúčku.ČajDo jedného litra vriacej vody dáme 1 čajovú lyžičku šalvie lekárskej, 1 čajová lyžička očianky lekárskej a čajová lyžička skorocelu lekárskeho. Varíme dve minúty a lúhujeme 3 minúty. Môžeme osladiť medom. Pomaly a po dúškoch pijeme.Praktické rady– jedlo obohatíme o ovocie a ovocné šťavy,– dobré je pridať 3xdenne tabletku vitamínu C (po 250 mg),– na zníženie teploty pomôže egrešový kompót,– používať iba papierové vreckovky a páliť ich,– jeden až dva dni ostať v posteli.Čaj, ak ochorenie pretrváva a pri recidíveNa čaj použijeme 5 polievkových lyžíc kvetov lipy, 5 polievkových lyžíc rumančeka pravého, 2 polievkové lyžice repíka lekárskeho, 3 polievkové lyžice kvetu bazy čiernej, 2 polievkové lyžice divozelu a 5 poliev. lyžíc medovky lekárskej. Dve čajové lyžičky dáme na pollitra vody, 3 minúty varíme a 10 minút necháme lúhovať. Pijeme 3x denne jednu šálku po jedle.Pripravíme ho zo zmesi repíka lekárskeho, skorocelu lekárskeho a šalvie v rovnakom pomere. Jednu čajovú lyžičku tejto zmesi zalejeme 3 dl vriacej vody a 10 minút nechajme lúhovať. Kloktáme 2 – 3x denne. Ráno nalačno a večer tesne pred spaním.Ráno nalačno vypijeme horúce mlieko s jednou čajovou lyžičkou medu a čajovou lyžičkou masla.Čaj zo záparu majoránky. Na 3 dl vody použijeme jednu čajovú lyžičku majoránky. Vypijeme na trikrát po jedle. Päť nocí dávame na priedušky obklad z bravčovej masti.Pomôže obklad na krk z horúcich zemiakov uvarených v šupke. Zemiaky olúpeme, roztlačíme a zabalíme do plienky (šatky), priložíme na krk a navrch dáme ešte suchý uterák. Obklad necháme na krku, kým nevychladne.Dve polievkové lyžice kvetu podbeľa, 2 polievkové lyžice skorocelu, 2 poliev. lyžice divozelu, 2 poliev. lyžice pľúcnika lekárskeho, 2 poliev. lyžice slezu nebadaného. Zo zmesi dáme jednu čajovú lyžičku do 3 dl vriacej vody a necháme desať minút lúhovať. Pijeme 3x denne po jedle.