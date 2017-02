Autor: Veronika Danišová, včera 15:00

Blíži sa deň zamilovaných. Ak aj vy zvyknete svoju partnerku alebo partnera niečím prekvapiť, tu je pre vás niekoľko inšpirácií.

Foto: worldinsidepictures.com

Obrazom: 10 nápadov, ako prekvapiť svoju polovičku doma na Valentína

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Valentín je špeciálny deň pre všetkých zaľúbených. Ľudia sa zvyknú obdarovať nejakou maličkosťou a vyznať si tak svoju lásku. Sú ale aj takí, čo sa ľúbia bez toho, aby Valentína oslavovali. Ak však patríte medzi tých, čo si nenechajú tento špeciálny deň ujsť, máme tu pre vás pár inšpirácií.Fantázii sa medze nekladú a obdarovať svojich najbližších môžete hocičím. Či už je to čokoláda, nejaký darček v podobe šperkov, plyšákov, romantická večera, či ruže, je to len na vás. Tento sviatok nie je až tak o veľkých darčekoch, ale milých maličkostiach, ktoré vám vylepšia deň. Takže pokojne stačí, ak doma vyzdobíte spálňu balónmi, či ružami, pripravíte šampanské a celé to doladíte napríklad srdiečkovými návliečkami na posteli. Dokonalá romantika, čo poviete? Inšpirovať sa môžete aj nasledujúcimi obrázkami vo fotogalérii.