Sexuálne vydieranie na Facebooku: Ako sa voči tomu brániť?

Autor: Milota Mezeiová, dnes 09:00

Prípad, ktorý sa odohral na Slovensku, je varovaním, že nabudúce môžete byť pokojne obeťou aj vy. Čo robiť a ako ďalej postupovať? Spýtali sme sa právnika.

Zážitok, ktorý nečakal

Pozor na facebookové "kamarátstva"

Páchateľ neznámy, dôkazov málo

Právnik radí nasledovné:

Právo na odškodné

Nevinný chat, ktorý môže stáť život

Nenechajte sa zatlačiť do kúta

Vydieranie so šťastným koncom

Sociálne siete vďaka svojej anonymite vytvárajú ideálne prostredie pre nekalé činnosti. Jednou z nich je napríklad vydieranie. Obeťou môže byť ktokoľvek. Neveríte?Veľmi nepríjemnú skúsenosť zažil aj 44 ročný Rastislav. Na sociálnej sieti Facebook ho požiadala o priateľstvo podľa zvodných fotografií asi 20 ročná dievčina. "," hovorí Rastislav o svojej nepríjemnej skúsenosti. Žena mu po čase navrhla intímne zblíženie cez webkameru. Muž súhlasil. "." No to, čo nasledovalo ďalej, by nečakal ani v najhoršom sne.Nová facebooková priateľka hneď ako získala chúlostivú nahrávku, vypla webkameru a poslala Rastislavovi správu. "," hovorí muž, ktorý sa zaprisahal, že si už na facebookových priateľov dá lepší pozor. "."Právnička JUDr. Lenka Špiriaková varuje, že napriek skutočnosti, že jednotlivcovi je od Ústavy SR garantované právo na ochranu osobnosti i súkromia, treba byť opatrný: "."Podľa Špiriakovej ide o veľmi zložitú problematiku najmä z dôvodu určenia identity páchateľa. "Jedným zo spôsobov ochrany poškodeného proti takémuto nelegálnemu konaniu môže byť podanie trestného oznámenia. Podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon však nemusí ísť len o jednoznačný prípad vydierania (§ 189) prostredníctvom zvukovo-obrazových záznamov s citlivým kompromitujúcim obsahom, ale takéto konanie môže prípadne naplniť skutkovú podstatu iných trestných činov - hrubý nátlak (§ 190 ods. 1), nátlak (§ 192), príp. až nebezpečné vyhrážanie (§ 360) alebo nebezpečné prenasledovanie (§ 360a). Dokonca v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k zneužitiu osobných údajov, bankových údajov, fotografií, videí či informácií o sociálnych a ekonomických pomeroch poškodených. Takéto príklady prípadov zneužitia osobných údajov možno príp. kvalifikovať aj ako iné než vyššie uvedené trestné činy a môže dôjsť súčasne k naplneniu viacerých skutkových podstát trestných činov.Pokiaľ by okrem vydierania súčasne napríklad došlo aj k zverejneniu citlivého obsahu či už vo forme fotografií alebo obrazového záznamu, poškodená osoba môže primárne využiť ,,svojpomoc" a požiadať o odstránenie materiálov priamo osobu, ktorá tieto zverejnila alebo prevádzkovateľa či vlastníka internetovej stránky.Tiež pre zásah do základných práv a slobôd jednotlivca – práva na ochranu života a zdravia, práva na ochranu cti, dôstojnosti, dobrého mena a povesti, práva na súkromie a práva na ochranu prejavov osobnej povahy, možno uvažovať tiež o porušení ustanovení Občianskeho zákonníka zameraných na ochranu osobnosti (§ 11 - §16). Ak je zásah intenzívny a spôsobí ujmu poškodenému, má právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo priznané primerané zadosťučinenie (§ 13 ods.1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ by nebolo postačujúce takéto zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (§ 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Prostriedkami súdnej ochrany osobnosti sú tak žaloba na upustenie od neoprávneného zásahu, žaloba na odstránenie následkov neoprávneného zásahu alebo aj žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia.Obete takejto trestnej činnosti sa však často zo strachu zverejnenia intímnych nahrávok či fotografií ich blízkym a priateľom uchyľujú k tomu, že páchateľovi požadovanú sumu zaplatia, avšak tu si treba uvedomiť, že páchateľ sa častokrát s jednorazovým ,,odškodnením" neuspokojí a jeho finančné požiadavky sa neustále stupňujú. V mnohých prípadoch obeť, takéto protiprávne konanie páchateľa, dohnalo až k samovražde.Netreba sa teda nechať zahnať do úzkych, zachovať si chladnú hlavu a v momente, keď si uvedomíte, že ste sa stali obeťou takejto trestnej činnosti - je potrebné uchovať si údaje o profile a zverejnených fotografiách páchateľa, o sms, chatovej alebo e-mailovej komunikácii, prípadne ak je to možné vrátane uchovania ,,kompromitujúcich" materiálov, ktoré by mohli poslúžiť k jeho lepšej identifikácii a preukázaniu spáchania skutku. Možno si dokonca vytvoriť screenshot alebo printscreen obrazovky vášho počítača alebo mobilného zariadenia, ktoré tiež poslúžia ako dôkaz.A ako vlastne dopadol príbeh vydieraného Slováka? "."