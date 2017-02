Hrozí vám nomofóbia? Otestujte sa

Autor: WebNoviny.sk, dnes 11:51

Netušíte o čo ide? Napriek tejto skutočnosti ňou trpí až 53 percent majiteľov mobilných telefónov.

Angličania boli prví



V najväčšom ohrození sú mladí

Test vám napovie, ako ste na tom

Mobilné telefóny sa stali neodlučiteľnou súčasťou našich životov a často ich nevypíname ani na noc. Veď čo ak náhodou…. Práve s mobilmi sa spája nový výraz - nomofóbia. O čo ide?Slovo "nomofóbia” pochádza z koreňa slov "no mobile” a "phobia” a doslova sa jedná o chorobný strach z toho, že ostanete mimo dosahu. Vybitá batéria, strata signálu či mobil zabudnutý doma vedú u nomofobikov k pocitom úzkosti a nárastu hladiny stresu.Na túto fóbiu prvýkrát poukázali vedci z Veľkej Británie a dokonca už stihli vypracovať štúdiu, podľa ktorej trpí "nomofóbiou” až 53% majiteľov mobilných telefónov. Respondenti ako hlavný dôvod uviedli kontakt so svojou rodinou a blízkymi. Je dokázané, že častejšie trpí touto poruchou mužská populácia – až 58% mužov, no ženy veľmi nezaostávajú – až 48% majiteliek mobilných telefónov vykazuje príznaky tejto ešte neoficiálnej poruchy. Prieskum sa zameral na dotazníkové odpovede a meranie stresových hormónov. Dokonca zistil, že v priemere sa na telefón pozrieme až 150 – krát za deň.Podľa profesora Alberta Benschopa, vidíme mobil ako rozšírenie seba samého a našich emócií. Väčšina nomofobikov je vo veku 18-24 (77%). K rozvoju tejto novodobej fóbie prispieva aj nuda, samota alebo neistota. Pre 80 percent ľudí je úplná samozrejmosť mať mobil zapnutý dokonca aj pri sexe. Keď telefón zazvoní, rozkoš musí ísť jednoducho bokom.1. Mobilný telefón nevypínam ani cez noc.2. Telefón nikde nezabudnem, vždy ho nosím pri sebe alebo ho mám na dosah.Keby som nechal/a pri odchode do práce mobil doma, bolo by mi to veľmi nepríjemné. Asi by som sa po neho musel/a vracať.3. Keď sa chystám odísť na dovolenku, je pre mňa dôležité mať možnosť telefonovať. Nešiel/šla by som niekam, kde nie je signál.4. Som nervózny/a, keď nemôžem mobil používať (vybije sa, som niekde, kde musí zostať vypnutý …).Ak ste na väčšinu otázok odpovedali áno, je jasné, že trpíte nomofobiou.