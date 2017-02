Autor: Veronika Danišová, včera 15:00

Banány sú veľmi zdravé. Ak nikdy nechýbajú ani na vašom stole, určite by ste mali poznať tieto triky.

Foto: thinkstock.com

Video: 10 trikov s banánmi, ktoré sa vám môžu zísť

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Banán je podlhovasté ovocie, ktoré je na trhu veľmi žiadané. Okrem toho, že banány sú naozaj chutné, sú pre nás aj prospešné. Vôňa, chuť a konzistencia plodov sú výrazne ovplyvnené teplotou, pri ktorej dozrievajú. Preto treba vedieť aj to, ako ich správne skladovať.A nielen to. Okrem správneho skladovania sa dozviete, ako šikovne ho možno naservírovať, ošúpať, či rozdeliť. A ak si celý banán vychutnáte, dokonca aj s jeho šupkou sa môžete vyhrať. Ako, to uvidíte vo videu. Dokonca aj chutnú dobrotku si môžete pripraviť, ak ho dáte na pár minút do rúry. Človek by ani nepovedal, že banán má toľko využití, však? Inšpirujte sa.