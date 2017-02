Odložte telefóny. Svetové dni bez mobilu majú 17 rokov

Autor: SITA, dnes 07:39

Zakladateľ Svetových dní bez mobilu a smartfónu na svojej webovej stránke zdôraznil, že úspech týchto dní závisí aj od zaangažovanosti médií v problematike nadmerného používania moderných komunikačných prostriedkov, ako aj od škôl v tom, aby sa terajším žiakom a budúcim obyvateľom krajiny dostalo vysvetlenie o vhodnom používaní mobilov a smartfónov s ohľadom na osobné zdravie aj súkromného života.

Foto: ilustračné, Thinkstock

Mnohí ľudia "sú na mobile" 24 hodín denne

Marso je proti nepriateľskému ťaženiu proti mobilom

PARÍŽ 7. februára (WebNoviny.sk) - Francúzsky spisovateľ Phil Marso pripravil 40 otázok s cieľom spustiť diskusiu o používaní mobilných telefónov a smartfónov. V roku 2017 je v dňoch 6.-8. februára z Marsoovej iniciatívy pripravený 17. ročník Svetových dní bez mobilného telefónu.Zakladateľ Svetových dní bez mobilu a smartfónu na svojej webovej stránke zdôraznil, že úspech týchto dní závisí aj od zaangažovanosti médií v problematike nadmerného používania moderných komunikačných prostriedkov, ako aj od škôl v tom, aby sa terajším žiakom a budúcim obyvateľom krajiny dostalo vysvetlenie o vhodnom používaní mobilov a smartfónov s ohľadom na osobné zdravie aj súkromného života.V roku 2017 sa Phil Marso spojil s organizátormi francúzskeho Národného dňa zdravia sluchu, aby s jeho organizátormi upriamil pozornosť používateľov mobilných telefónov a smartfónov o ich vplyve na zdravie sluchu. V tejto súvislosti nastolil otázku: Treba sa odpojiť od mobilov? Vo Francúzsku sa tento deň uskutoční 9. marca.Na začiatku nového tisícročia prišiel Marso s myšlienkou, aby sa raz do roka dodržiaval Svetový deň bez mobilného telefónu. Vtedy tento deň niesol ešte tento názov.Za 17 rokov výrobcovia zdokonalili mobilné telefóny natoľko, že sa hovorí o inteligentných mobiloch či smartfónoch s rôznymi aplikáciami. Popri základných funkciách - telefonovaní a písaní esemesiek - umožňujú smartfóny využívať ďalšie aplikácie, napríklad navigáciu, elektronickú poštu, fotografovanie, nahrávanie videosekvencií, lokalizáciu pomocou GPS či uhrádzanie platieb.Moderný komunikačný nástroj síce uľahčuje, ale zároveň aj sťažuje život užívateľovi. Zasahuje do jeho súkromného života. Mnohí ľudia24 hodín denne.Prvýkrát sa Svetový deň bez mobilného telefónu konal 6. februára 2001 a už vtedy vo Francúzsku trval tri dni. Mobilný, v ostatných rokoch vo väčšej miere inteligentný telefón sa odvtedy stal každodenným spoločníkom človeka a zmenil spôsob jeho komunikácie. Svetový deň má podnietiť ľudí k úvahám, ako tento technologický prostriedok zasiahol do ich správania a komunikácie.Svetový deň bez mobilného telefónu je od roku 2003 ochrannou značkou a patrí nezávislej štruktúre MEGACOM-IK, ktorú založil spisovateľ Phil Marso. Urobil tak po tom, ako Svetový deň bez mobilného telefónu chceli prevziať dve ekologické organizácie.Phil Marso nechce odstrániť mobil zo života človeka. Skôr mu ide o to, aby ľudia využili tento vyhradený deň na úvahy a diskusie o mobile či smartfóne. Napokon, tento prostriedok modernej komunikácie sa pre Marsoa stal inšpiračným zdrojom na napísanie kníh: už v roku 1999, prvej knihy o mobile.Potom tri roky požadoval, aby sa na tému mobilu uskutočnila rozsiahla diskusia. Keďže výsledok nezodpovedal jeho očakávaniam, napísal v roku 2004 dielko, humorne ladené prieskumy o všetkých aspektoch mobilného telefónu na človeka - správaní, zdravotných dosahoch a podobne.Neskôr ponúkol knižky v podobe krátkych textových správ. Marso je proti nepriateľskému ťaženiu proti mobilom. Jednoducho chce, aby sa jeho občianska iniciatíva rozšírila na celospoločenskú diskusiu o tom, ako mobil mení život jedinca, jeho komunikačných partnerov, a ako sa to v spoločnosti prejavuje.Dátum 6. februára je symbolický. Vo francúzskom kalendári naň pripadá sviatok sv. Gastona. Spisovateľa inšpiroval veršík francúzsko-talianskeho speváka, skladateľa a textára Nina Ferrera (1934-1998):Zdroje: www.mobilou.info; www.courrierinternational.com; www.journee-audition.org; www.megacomik.fr