Qatar Airways spustili prevádzku najdlhšieho letu na svete

S príchodom Boeingu 777-8X v roku 2022 sa očakávajú nové vzdialenostné rekordy, keďže sa plánujú priame letecké spojenia medzi New Yorkom a Sydney, či Sydney a Londýnom.

DAUHA 7. februára (WebNoviny.sk) - Katarská letecká spoločnosť Qatar Airways spustila prevádzku časovo najdlhšieho pravidelného komerčného letu bez medzipristátia.Boeing 777-200LR linky QR920 pristál v pondelok o 07.25 h miestneho času (v nedeľu o 19.25 h SEČ) po 16 hodinách a 23 minútach letu z katarskej Dauhy v novozélandskom Aucklande. Na trase dlhej 14 535 kilometrov prekročil boeing desať časových pásiem a letel ponad päť krajín.Ako poznamenala BBC, najdlhšia doba letu nemusí vždy korešpondovať s najdlhšou vzdialenosťou. Nová linka Qatar Airways je síce najdlhšou, čo sa týka času, ktorý strávi lietadlo vo vzduchu, ale rekord týkajúci sa vzdialenosti patrí v súčasnosti aerolíniám Air India, ktoré prevádzkujú let z indického hlavného mesta Naí Dillí do San Francisca v Spojených štátoch merajúci 15 127 kilometrov.Dobu letu pritom závisí od vetra, resp. protivetra. Vzhľadom na protivietor bude spiatočný let z Aucklandu do Dauhy trvať podľa stránky Qatar Airways asi o hodinu dlhšie.Z historického hľadiska väčšinu diaľkových trás prevádzkovali letecké spoločnosti Singapore Airlines a austrálska Qantas. V súčasnosti sa tejto praxe ujímajú ďalšie aerolínie, ako napríklad Emirates. Qantas vlani oznámil, že od marca 2018 bude prevádzkovať priamy let medzi Perthom a Londýnom, ktorý potrvá 17 hodín.S príchodom Boeingu 777-8X v roku 2022 sa očakávajú nové vzdialenostné rekordy, keďže sa plánujú priame letecké spojenia medzi New Yorkom a Sydney, či Sydney a Londýnom.