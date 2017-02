Japonec varí zvláštne jedlá, servíruje na tanier hlinu

Autor: WebNoviny.sk, dnes 13:46

Foto: www.thetimes.co.uk

Reštaurácia v Tokiu, ktorá sa zameriava na francúzske špeciality, pridala na jedálny lístok zaujímavú ponuku. Štvorchodové menu zložené z hľuzovkovej polievky, ustríc, morského jazyka so zeleninovým rizotom a dezertu v podobe zmrzliny doplnila o netradičnú surovinu – hlinu. Tú sa už niekoľko rokov v kulinárskej obci snaží spropagovať japonský šéfkuchár Toshio Tanabe.Bývalý gymnasta a neskôr boxer sa v pokročilom veku vrhol na experimentovanie v kuchyni. Ako šéfkuchár reštaurácie Ne Quittez Pas sa pôdu snažil do menu zahrnúť už dlho, až nedávno však našiel takú, akú hľadal. "," uviedol Tanabe, ktorý tvrdí, že táto myšlienka prišla úplne prirodzene.," uviedol Japonec, ktorý vo svojom odbore pracuje už vyše 20 rokov. Pôda, ktorú získava z hĺbky minimálne 10 metrov, je potom ešte otestovaná v laboratóriu a následne zohriata na vysoké teploty, aby sa tak zničili všetky baktérie. Potom ju Tanabe zapracuje do aktuálneho menu.," uviedol kuchár. Tanabe je presvedčený, že jeho jedlá sú chutné i zdravé zároveň. Údajne pomáhajú pri trávení a obsahujú veľa minerálov. A ako chutia? "," uviedol jeden zo zákazníkov, ktorý sa rozhodol menu ochutnať.Kto sa odhodlá netradičné menu vyskúšať, mal by siahnuť hlbšie do peňaženky. Spomínané "zemité" menu vychádza na 82 eur.