6 spôsobov, ako sa vyhnúť nástrahám internetu

Autor: WebNoviny.sk, dnes 12:13

V dnešnej dobe sa dá zneužiť naozaj všetko, aj dôverné informácie o vás. Preto by ste mali byť zvlášť opatrní a nezdôverovať sa na internete so všetkým. Prezradíme vám, na čo si dať veľký pozor!

Foto: Ilustračné Thinkstock

Už ste si skúšali vygoogliť vaše meno alebo meno niekoho iného, aby ste zistili o ňom viac? Pozor však, nie ste jediní. Tu je niekoľko dobrých rád, vďaka ktorým predídete mnohým komplikáciám.1. Ešte predtým, než na internet niečo dáte, položte si otázku: "Vadilo by mi to, keby sa to objavilo na stanici na plagáte?" Ak si na to odpoviete kladne, určite to nezverejňujte.2. Všetko radikálne, fanatické, zosmiešňujúce vášho nadriadeného alebo nemiestne vtipy o práci, si nechajte radšej pre seba. Aj šéfovia totiž googlujú.3. Prihlasovať sa všade celým menom nie je najlepší nápad. No na druhej strane sa vyvarujte tiež krkolomným prezývkam typu "holékozy300". Najvhodnejšie je vytvoriť si falošnú identitu, vrátane adresy, telefónneho čísla či dátumu narodenia. Novú identifikáciu používajte vždy. Stačí jediná chyba a internetová stopa povedie k vášmu pravému menu.4. Facebook rozlišuje tváre, keď ich na fotkách pomenujete. Preto tam radšej nikoho neoznačujte a aktivujte si, že chcete kontrolovať príspevky, v ktorých vás priatelia označia. Predídete tak tomu, že vás nadriadený uvidí v nelichotivých záberoch na vrchole alkoholického opojenia, alebo váš nádejný zoberie roha, keď uzrie vaše pikantné foto v náručí viacerých mužov.5. Netreba zabúdať na jednu vec, a to aby sa k vašim príspevkom nedostali cudzí ľudia. Nechcete predsa, aby vám napríklad vaša konkurencia ukradla prácne nazbierané pracovné kontakty.6. Odpusťte si uverejňovanie "bozkávacích" fotiek a verejných vyznaní lásky. A pokiaľ túžite najdrahšiemu poslať vašu fotku v spodnej bielizni, pošlite ju pre istotu "bez hlavy". Potom to až tak nebude vadiť, ak by sa to nejakým nedopatrením dostalo na internet.