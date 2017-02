Vyrobte si vlastný osviežujúci píling z cukríkov

Autor: WebNoviny.sk, dnes 16:09

Toto je perfektný nápad, ktorý hravo zvládnete i vy.

Vaše nohy sú unavené a na chodidlách máte stvrdnutú pokožku? Je čas dopriať im jednoduchý píling, ktorý si môžete vyrobiť aj doma. Postačia vám na to cukríky a nasledujúce ingrediencie.Jedno balenie cukríkov "Ice Fresh”, 2 lyžičky zubnej pasty, 3 lyžice kondicionéru, látkový kapesník, tĺčik, misku a lyžicuCukríky vybaľte z papierikov a položte ich na veľký kapesník z látky alebo utierku.Cukríky zabaľte do utierky, či kapesníka a roztlčte ich tĺčikom na mäso.Drvte ich tak dlho, až kým nebudú vyzerať ako hrubá morská soľ.Potom dajte do misky kondicionér a pridajte k nemu dve lyžice zubnej pasty.Miešajte tak dlho, kým sa zubná pasta v kondicionére rozpustí a vznikne krémová zmes.Na záver do misky vsypte rozdrvené cukríky, znovu zamiešajte a píling naneste na nohy. Krúživými pohybmi zľahka trite chodidlá a potom si ich opláchnite vodou. Vaše nohy sa vám odvďačia!