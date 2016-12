Potvrdili vyše 200-ročnú diagnózu rakoviny, porovnajú zmeny

Autor: SITA, dnes 06:27

Chirurg John Hunter v roku 1786 diagnostikoval pacientovi nádor vychádzajúci z kosti, ktorý odborníci v nemocnici Royal Marsden neskôr pomocou modernej technológie potvrdili ako osteosarkóm.

Foto: ilustračné, Thinkstock

Záznam Johna Huntera bol prekvapivo presný

So vzorkami majú veľké plány

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Britskí lekári potvrdili vyše 200-ročnú diagnózu, ktorú svojho času určil škótsky chirurg John Hunter. Ten v roku 1786 diagnostikoval pacienta "s nádorom tvrdým ako kosť", čo bol podľa súčasných odborníkov z nemocnice Royal Marsden v Londýne osteosarkóm - rakovinový nádor kosti.Svoje zistenia zverejnili v odbornom časopise British Medical Journal, kde sa zároveň ospravedlnili za oneskorenú analýzu a porušenie čakacej doby na liečenie rakoviny, keďže, ako podotkli, ich inštitúcia vznikla až v roku 1851.," uviedla pre spravodajský portál BBC členka výskumného tímu Christina Messiou, ktorá sa venuje výskumu sarkómov (zhubných nádorov spojivového tkaniva, pozn. red.). So svojimi kolegami skúmala lekárove spisy a vzorky, ktoré sa zachovali v Hunterovom múzeu v Londýne.Medzi nimi je aj zápis o mužovi, ktorý v roku 1786 prišiel do Nemocnice svätého Juraja, kde chirurg pracoval, s tvrdou zdureninou na predkolení. "" napísal vtedy lekár, ktorý pacientovi chorú nohu amputoval. Mužovi sa však stav zhoršil a sedem týždňov po operácii skonal. Po pitve Hunter zistil, že sa nádor rozšíril do pľúc, osrdcovníka a rebier.," uviedla Messiou na margo vzoriek z pitvy. Na potvrdenie diagnózy použili s kolegami modernú skenovaciu technológiu.Podľa odborníčky je okrem diagnózy pôsobivý aj Hunterov postup pri liečení pacienta. "," uviedla pre BBC. Lekári z londýnskej nemocnice Royal Marsden zároveň veria, že dané vzorky ponúknu možný obraz zmien rakoviny v priebehu storočí. "," vysvetlila Messiou, ktorá spolu s kolegami plánuje mikroskopicky a geneticky preskúmať viacero Hunterových historických vzoriek a porovnať ich so súčasnými exemplármi.John Hunter bol od roku 1776 chirurgom britského kráľa Juraja III., pričom je považovaný za jedného z priekopníkov chirurgie, ktorú postupne menili na vedeckú disciplínu.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.