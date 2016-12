Novú nemocnicu v Bratislave chcú v tomto volebnom období

Autor: SITA, dnes 15:28

Rezort zdravotníctva uvažuje pri financovaní projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave nad kombináciou zdrojov.

Návratné finančné prostriedky z rôznych fondov

Cieľom je vytvorenie súboru nemocníc

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker by chcel ešte v tomto volebnom období začať stavať v lokalite na Rázsochách novú Univerzitnú nemocnicu v Bratislave.Ako povedal, čo najrýchlejšie by chcel aj rekonštruovať ružinovskú nemocnicu. "Máme už ucelenú aj vydiskutovanú predstavu. Nie je to taká štandardná iba fyzická budova z betónu, ktorú nazývame Univerzitnou nemocnicou, ale je to celý systém sústavy vzdelávania univerzitného typu a poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane vedy a výskumu," povedal.Ministerstvo v roku 2016 zrušilo PPP projekt na obstaranie novej UNB. "" zdôvodnil vtedy šéf rezortu zdravotníctva. V rámci súťažného dialógu boli identifikované viaceré problémy.," uviedol Drucker. Čo sa týka financovania, rezort uvažuje nad kombináciou zdrojov. "" dodal minister.Šéf rezortu už v novembri informoval o tom, že z plánovanej novej Univerzitnej nemocnice Bratislava môžu nakoniec byť dve menšie. "," priblížil Drucker.Nová nemocnica by podľa Druckera mala mať spádovú oblasť kľúčových lokalít Bratislavy - východ, západ aj juh. "," konštatoval Drucker. Podľa neho by UNB nemala byť konglomerátom, ale mal by to byť systém, ktorý združuje všetky špecializované pracoviská, na ktorých sa uskutočňuje aj veda a výskum, aj vzdelávanie. Cieľom ministerstva nebude vybudovať jednu obrovskú nemocnicu, ale vytvorenie súboru nemocníc.