Ako si rýchlo pomôcť pri prechladnutí, nádche a kašli

Autor: WBN/PR, dnes 11:59

Foto: inPharm

Foto: inPharm

Foto: inPharm

BRATISLAVA 25. januára 2017 (WBN/PR) - Prechladnutia, chrípka, nádcha, bolesť hrdla a kašeľ, to sú možné následky vírusovej infekcie dýchacích ciest v tomto ročnom období. Vedia nám poriadne skomplikovať život, tým, že nás vďaka horúčke, pridruženej únave, bolestiam hlavy a celého tela vyradia z bežného pracovného života a pripútajú na lôžko. Čo robiť, aby sme sa z toho čo najrýchlejšie dostali?V dnešnej dobe sú dostupné viaceré prípravky, ktoré nám môžu pomôcť s príznakmi ochorení. Obsahujú rôzne účinné látky ako napr. vitamín C, betaglukány, paracetamol, propolis, Anas barbariae, serrapeptáza,N-acetylcysteín a mnohé ďalšie, ktoré podporujú imunitu, pôsobia proti príznakom ochorenia, teplote, zápalu, bolesti hlavy a kĺbov, nádche a kašli.Na slovenský trh prichádza novinkašumivé tablety (výživový doplnok), ktorá obsahuje niektoré zo spomínaných účinných látok (propolis E.P.I.D., prírodný vitamín C, enzým serrapeptázu a aminokyselinu N-acetylcysteín a extrakt z harpagofyta ležatého).Propolis E.P.I.D. pripravuje talianska spoločnosť Specchiasol unikátnou patentovanou biotechnológiou, ktorá zabezpečuje odstránenie alergénnych zložiek v surovom propolise, ako aj odstránenie vosku a živice, ktoré výrazným spôsobom znižujú rozpustnosť aktívnych látok a tým aj ich vstrebateľnosť v organizme. Získa sa čistený, propolisový prášok s garantovaným obsahom účinných látok bez alkoholu, dobre rozpustný vo vode, čo umožňuje jeho používanie u detí tak aj u dospelých. Vďaka patentovanej biotechnológií má propolis E.P.I.D. vysokú biodostupnosť (vstrebateľnosť a využiteľnosť v organizme), bez rizika alergických prejavov, oproti bežným propolisovým prípravkom., ktorá obsahuje propolis E.P.I.D. a rastlinné extrakty (. Je vhodná pre deti od 3 rokov na podporu imunity a ďalších problémov dýchacích ciest.Účinok propolisu je známy z dávnych čias, využívali ho už staroveké národy – Egypťania, Gréci a Rimania na ošetrenie rán, liečbu chrípky a iných infekčných ochorení. Vďaka modernému výskumu bol dokázaný celý rad účinkov v propolisovom extrakte. Ide o imunostimulačný, protivírusový, protibakteriálny, protiplesňový, protizápalový a antioxidačný účinok, čo sa využíva pri ochoreniach z prechladnutiach, chrípkach a ich bakteriálnych komplikáciách. Imunostimulačný účinok propolisu je vhodné dopĺňať aj vitamínom C získaného zo šípok, ktorý imunitný systém na svoju činnosť spotrebováva v oveľa vyššom množstve počas infekčných ochorení. Šípky obsahujú aj ďalšie vitamíny, napr. riboflavín, potrebný na dobrý stav slizníc.Rozkladá mŕtve tkanivá (ktoré vznikajú ako následok zápalu a infekcie), ako aj krvné zrazeniny (tvorené fibrínom), čo napomáha lepšiemu prekrveniu a regenerácii slizníc. Ďalej serrapeptáza znižuje zápal, opuch a bolesť. Zvyšuje aj účinok antibiotík tým, že rozpúšťa ochrannú vrstvu (biofilm) na povrchu baktérií, a tak zlepšuje ich prienik do baktérií.Aminokyselina N-acetylcysteín svojim mukolytickým (skvapalňujúcim) účinkom, účinne pomáha skvapalniť a vykašľať väzký priľnavý hlien z dýchacích ciest, a preto sa pridáva do viacerých prípravkov. Okrem toho má aj antioxidačný účinok, ktorým zmierňuje oxidačný stres v tkanivách, ktorý sa vytvára pri zápalových procesoch. Týmto spôsobom prispieva aj k zlepšeniu funkcie imunity.môže nám pomôcť extrakt z koreňa hargofyta ležatého, ktorý má klinicky overené protizápalové a protibolestivé účinky pri parainfekčných bolestiach kĺbov.Na záver treba zdôrazniť, že okrem liečby treba telu dopriať oddych, aby sa ochorenie zbytočne nekomplikovalo alebo neprešlo do chronického stavu.Viac informácii získate na stránke www.prevapis.sk Článok pripravila odborná redakcia EDUKAFARM