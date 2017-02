Lekári v Bratislave predlžujú končatiny novou metódou

Autor: SITA, dnes 15:21

Vnútrodreňový predlžovací klinec je vhodný na korekciu deformít od troch do ôsmich centimetrov u detí a adolescentov do 19 rokov.

Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Lekári na Ortopedickej klinike LF UK a DFNsP Bratislava začali ako prví na Slovensku používať novú metódu odstraňovania dĺžkových deformít končatín u detí. Používajú k tomu vnútrodreňový predlžovací klinec, ktorý je vhodný na korekciu deformít od troch do ôsmich centimetrov u detí a adolescentov do 19 rokov.Táto metóda sa dá použiť na predĺženie všetkých dlhých kostí s dĺžkou viac než 16 centimetrov a s dreňovou dutinou širšou než 8,5 milimetra, keďže to sú rozmery najužšieho klinca. Funguje na báze interakcie vnútorného a vonkajšieho magnetu, pričom pri nej nehrozí riziko infekcie a taktiež je pre pacientov veľmi pohodlná.uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava Milan Kokavec.dodal Kokavec.