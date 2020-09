10 krokov k zdraviu

Niečo v nás túži po zmene, byť zdravší, nemať neduhy, zmeniť jedálniček, dožiť sa staroby v plnej sile a podobne. Lenže máme ešte druhú časť, ktorá je tvorená zvykmi. Je to blízke nášmu životu, sme v tom desiatky rokov a potom niečo meniť je pre nás dosť zložité, lebo časom zisťujeme, že napriek informáciám, ktoré sa k nám dostanú, nás tie zvyky stále zdolajú a vraciame sa k starým potravinám, ktoré nevedú k zdraviu. Alebo sa pristihneme pri tom, že si stále dáme rožok, ktorý už dávno nie je rožkom. Kvôli zvykom robíme drobné ústupky, a tak postupne prichádzame o zdravie, aj keď si to hneď nemusíme všimnúť. Každých sedem rokov sa metabolizmus mení a práve pri začiatkoch nového cyklu môžeme začať pociťovať drobné problémy. Na začiatku nás to až tak neznepokojí, lebo si na problém zvykneme, alebo pri porovnaní sa s rovesníkmi zisťujeme, že to v tomto veku má hocikto, poprípade je na tom ešte horšie. Veľakrát nám stačí zistenie, že nie sme na tom ešte tak zle ako sused. A to nás upokojí.

Ak túžite po zdraví, treba mať na pamäti, že túžba vám zdravie neprinesie a ani sama o sebe nič nezmení. Túžbu však môžeme využiť ako impulz začať so sebou niečo robiť, dosiahnuť cieľ, ktorý sme si vytýčili a túžba by nás pri jeho dosahovaní mala udržať. Ak ste človek, ktorý o tom rozmýšľa, alebo človek, ktorý už má pár neúspešných začiatkov za sebou, tak práve pre vás je tu systém 10 krokov, ktoré vám k dosiahnutiu lepšieho zdravia môžu pomôcť. Systém 10 krokov trochu súvisí s kvantovou fyzikou a kybernetickou biológiou. Každý živý systém je schopný fungovať jedine pomocou 10 základných spojení. Živým systémom je aj človek a bez základných 10 spojení organizmus nezlepšíme a ani neudržíme v tom stave, ako je, lebo v živote sa všetko mení. A to buď k lepšiemu, ak na tom budeme pracovať vedomo, alebo to necháme tak a bude to určite k horšiemu.

10 spojení – 10 krokov

Než začnete čokoľvek meniť, či už z hrôzy, čo vás čaká, alebo kvôli problému, ktorý vás obmedzuje, alebo z nadšenia, že sa objavili nejaké obzory vo vašom živote, tak si to musíte poriadne rozmyslieť.

Prvý krok nie je o tom, čo si vložím do pusy, respektíve zmena jedálnička, ale prvý krok je odpoveď na otázku, čo pre vás znamená váš život. A pýtajte sa na to samých seba každý deň, aj keď vás to bude možno otravovať a nebudete v tom vidieť zmysel, lebo tušíte, že je to najväčšia hodnota, ktorú máte pre seba a najbližších. Bez sústavného pripomínania si toho budete padať naspäť do starých vzorcov. Podvedomo je v nás potreba niečo meniť, ale nechce sa nám dávať do toho dostatočné množstvo energie. Ak si dáte na večeru komerčné jedlo, tak 80 percent energie miniete na trávenie, pretože to je nezdravá potravina, zoberie vám to veľa energie, ďalších 10-15 percent na rozloženie a zbavenie sa zbytkových látok, ktoré z tela len tak nejdú preč a ostáva vám 5 percent na život. Viete si predstaviť, že celý život dokážeme ísť na 5 percent? Je to až neuveriteľné. A teraz si predstavte, že ak zjete kvalitné jedlo, ostane vám 70 percent energie na život. Je to oveľa viac, ako si dokážeme dnes predstaviť. Boli by sme pozitívnejší, radostnejší, mali lepšie vzťahy, mali sa viac radi, pretože by sme mali na to dostatok energie. Ale vráťme sa do reality. Dnes to tak nie je, a málokomu sa to podarí dosiahnuť kvôli zlozvykom, ktoré sa nás držia celý život. A to je dôvod, prečo si treba pripomínať, čo pre nás život vlastne znamená. Nemôžeme žit donekonečna v ilúzii, že keď nič pre seba robiť nebudeme, tak sa zase ráno prebudíme a ten deň dáme a aj ďalší bez problémov v predstave o dobrých génoch, alebo o podobnom nezmysle. K prvému kroku patrí ešte jedna otázka a to – či chcete dosiahnuť svoje osobné ciele. Mám na mysli tie „vaše“ ciele, ako je dožiť sa maturity svojich detí, poprípade promócie, vnúčat a užiť si ich naplno, byť na dôchodku zdraví, plní života a podobne. V živote môžete dosiahnuť takmer všetko, čo chcete a čo je blízko vašej realite, ale bez zdravia to nepôjde. A pre zdravie musíme urobiť niečo už dnes. Musíte sa neustále denne motivovať. Premýšlať o tom, čo som dnes pre seba urobil, aby som mohol zajtra vstávať s čistým svedomím, alebo radšej na seba zabudnete a budete dúfať, že vám sa to zlé v živote vyhne… Váš život je o vašej zodpovednosti, ktorú nemôžete hodiť na nikoho iného, aj keď väčšina ľudí hľadá vinníka za to, čo sa mu deje, okolo seba a čo sa týka zdravia, tak je ním lekár. Lekár sa naučil, čo sa naučil, robí, čo môže. Je to rovnaký človek, ako každý z nás a k dispozícii má to, čo má, aj keď toho nie je veľa. Chirurgia je v akútnych stavoch skvelá pomoc, všetko ostatné pokrivkáva. Chorých je čím ďalej, tým viac, chorí sú čím ďalej mladší, tzv. choroby prestarnutých ľudí, ako napríklad osteoporóza, sa škrtajú, lebo ich majú už aj 12-ročné deti. Zdravie máme vo vlastných rukách, ale to by sme ho tými rukami museli začať budovať. Dávajte si tieto otázky často, lebo vás môžu priviesť k rozhodnutiu niečo urobiť so svojím zdravím. Nakoniec ste aj jediní, kto môže niečo urobiť so svojím zdravím. Ak máte dobré vzťahy a rodina má pre vás hodnotu,tak to nerobíte len pre seba, pretože bez zdravia budete druhým na príťaž.

Druhým krokom ešte nie je zmena jedálnička, ale uvedomenie si zlozvykov, ktoré máme všetci a ktoré nás budú strhávať z cesty. Zlozvyky sú veľmi hlboké, nevymažete ich ani po rokoch, a preto musíte byť veľmi pozorní. Každý je naladený na zlozvyky inak. Niekto má slabosť na sladké, niekto na mäso. Mäso nie je problém, len ho jeme veľa a nie práve najkvalitnejšie. Ďalší na sladené nápoje, iní pokukávajú na pečivo a podobne. Musíme sa pripraviť na svoje zlozvyky. Preberte si každý deň, čo raňajkujete, obedujete, večeriate, čo jete pri televíznych programoch, čím zajedáte stresy, vyčerpanie a podobne. Musíte o tom vedieť a pripraviť sa, že to príde. Môžete mať obdobie, že budete nadšení a zlozvyky potlačíte, ale oni prídu a čím dlhšie sú potlačené, o to silnejšie do vás chute búšia a strhnú vás späť.

Tretí krok je vytvorenie plánu. Všetko funguje lepšie, keď je to naplánované a organizované. Aj v živote sa plánovanie hodí, ak chcete niečo zmeniť. Plán musí byť maximálne na 3 týždne, potom musí prísť zmena. Aby bol plán úplný, musí obsahovať tri oblasti. Jedálniček, fyzické aktivity, duševné aktivity. My sme si vytvorili život zo svojich zlozvykov, ktoré sú navzájom prepojené. Ak ste si zvykli niečo vyjedať pri obľúbenom programe, tak sa vám automaticky aktivuje chuť na niečo, keď si zapnete obľúbený program. Čím dlhšie ste to opakovali, tým silnejší je zvyk a silnejšie bude nutkanie si niečo dať. Či už niečo zdravšie, alebo nezdravšie, zlozvyk je aktivovaný, a preto musíme celú prepojenosť zlozvykov rozbiť, aby vás to príliš nezasahovalo, alebo aby spúšťače zlozvykov boli čo najmenšie, poprípade, aby zmizli z vášho života. Preto ten, kto zmení len jedálniček a nič iné, ťažko pri ňom vydrží. Musíte mať doslova iný životný rytmus. Myseľ rastie všetkým, čím sa zaoberá. Keď budete chodievať na obľúbené miesta, kde ste si ku káve dávali zákusky, tak to nepotlačíte, lebo ste na tom mieste, kde ste si to dávali. Telesné aktivity nie sú len o tom, že začnete športovať, ale sú to aj iné cesty, ktorými budete chodiť a iné miesta, ktoré budete navštevovať. Treba si uvedomiť, že je tu stará osobnosť, ktorá má staré chute a starý zdravotný stav. A aj keď budete chodievať do prírody na rovnaké miesta, kde ste zvyknutí chodiť, budú tam rovnaké myšlienky, rovnaké zlozvyky, ktoré vás budú strhávať späť. Preto vo vašom pláne musí byť nielen zmena jedálnička, ale aj zmena prostredia a ciest, ktorými chodíte a niekedy aj zmena kamarátov, lebo aj s nimi môžete mať svoje zlozvyky aktivované. Utopenec k pivu, poprípade nakladaný hermelín s partičkou, alebo niečo podobné, poznáme to všetci.

Aktivity duševné, to je kapitola sama o sebe. Sme zvyknutí pozerať sa na istý druh seriálov, programov, čítať určitý typ literatúry, chodiť do divadiel a podobne. Duševné aktivity sú rovnako prepojené s našimi chuťami a zlozvykmi. Nemôžete svoj život zmeniť dogmaticky. Duševná zmena musí byť v naladení na novú osobnosť, ktorá bude bez zlozvykov. V prvom rade si tú novú osobnosť musíte vedieť predstaviť, aká by mala byť, ako by mala fungovať a podobne. Aj rozhovory s priateľmi sú duševná aktivita a mali by byť na tému zdravie a zmena, lebo bez toho sa vaša myseľ bude zaoberať tým starým. Väčšinou zmeny vnímame ako dočasné. Sme ochotní niečo zmeniť na čas, kým sa dáme do poriadku a potom vhupnúť späť do starých zvykov a zlozvykov. Prečo dočasná zmena nefunguje, má svoju logiku. Keď sa vrátite späť, tak sa časom objavia staré neduhy a problémy v novom šate. Vaše staré zvyky prinesú staré chute, tie vám prinesú staré potraviny a ste späť v problémoch, minimálne zdravotných. Preto sa musíte posunúť aj vo vašich duševných aktivitách. Čítanie je tiež duševná aktivita. Dnes je na trhu veľa kníh o negatívnych účinkoch liekov, stravy a podobne. Zistíte, že v liekoch nie sú hlavné a vedľajšie účinky, všetko sú účinky hlavné. Nie je to o tých firmách, ani doktoroch, je to o vás, že si to vôbec zoberiete. Ak nám ide o život, tak, samozrejme, zoberieme liek, ktorý nás zachráni, ale krvný tlak, cholesterol a podobne veci, na ktoré dnes berieme kopec liekov, to môžete riešiť inak – to je na vás. Na seba sa hnevajte, keď zodpovednosť pripisujete niekomu inému. To odzrkadľuje, ako si vážite svoj vlastný život. K duševnej aktivite si priradíme ešte vytvorenie pozitívneho prístupu k zmenám.

Štvrtý krok je jedálniček. Keď si tvoríte jedálniček na 3 týždne, nejde o to, aby ste od rána do večera jedli zdravú stravu, kým sa vám nezmenia chute. Zmeny robte postupne, nech zbytočne nestresujete organizmus, aby sa vám to nevrátilo v psychickom strese, ktorý budete riešiť jedlom, na ktoré ste zvyknutí. Starými chuťami a starými potravinami… Toto sa, samozrejme netýka ľudí, ktorí už majú závažné zdravotné problémy. Tam musí nastať plná zmena od začiatku.

Prvé tri týždne 2x do týždňa jedzte zdravé potraviny. Rozdeľte si ich v týždni a naučte organizmus prijímať zdravú stravu.Vašim chutiam to nemusí byť príjemné, ale dvakrát do týždňa to zvládnete. Po troch týždňoch sa to zapisuje ako nový vzorec. Po troch týždňoch ste už automaticky schopní prijať kvalitný pokrm z prírodných surovín dvakrát v týždni. Zdravý životný štýl od vás nechce, aby ste si vymazali chuťové poháriky. Jedlo vám musí chutiť. Chuť je dôležitá a vy ju musíte vedieť uspokojiť. Nové zdravé potraviny nie sú polotovary a preto sa ich budete musieť naučiť dochucovať. Neznamená to, že si kúpite ryžu natural, uvaríte a zjete bez soli a dochutenia. To by ste možno vydržali pár týždňov, ak by ste sa do zmeny poriadne zahryzli, ale staré chute by skôr či neskôr zvíťazili. Chute sú v živote človeka podstatné, a preto sa musíte naučiť ich naplňovať kvalitným dochucovaním zdravých potravín. Keď to zvládnete, váš plán sa posúva na ďalšie 3 týždne a z dvoch dní v týždni budú štyri. Ak netrpíte vážnou chorobou, môžete zmenu ukončiť ďalším plánom na 5 dní zdravej stravy a to si udržať. A dva dni si doprajete niečo z komerčnej stravy, nie niečo extrémne a nie na kilá, aby ste dohnali tých 5 dní. Netýrajte sa. Doprajte si nejaký deň v týždni na bežné komerčné jedlo, na ktoré ste boli zvyknutí, čo ste mali radi, veď väčšinu týždňa jete zdravo. V pláne nezabúdajte na ostatné aktivity. Chodíme na prechádzky, eventuálne športujeme rekreačne, alebo aspoň zhlboka dýchame a tiež si zaslúžime nejaký ten deň odpočinku.

Duševné aktivity tiež nie denno-denne.To by ste si zahltili mozog. Musíte mať chvíľky pre seba, potom chvíľky, keď si užijete spoločnosť druhých ľudí, chvíľky, kde nič neriešite a ničím špeciálnym sa nezaoberáte, urobte si taký svoj relax. V jedle je najdôležitejšie zbaviť sa všetkých chemických dochucovadiel. Všetkého, čo zaváňa glutamátmi, ionizátmi, čo má viacej éčiek v zložení, bujónov a podobne. To všetko sú koncentráty, ktoré vytvárajú nejakú chuť, ale na úkor zdravia. Tisíce rokov sa človek zaobišiel bez týchto koncentrátov a ešte bez chemického vylepšovania a dnes si bez nich nevieme predstaviť jedno jedlo! Asi s nami niečo nie je v poriadku. Ponúkať nám môžu čokoľvek, ale máme slobodnú vôľu a je na nás, či to prijmeme, alebo pôjdeme svojou cestou. Stále vnímajte zodpovednosť za svoj vlastný život, lebo len tá vás môže udržať pri kvalitnejšom a lepšom jedálničku. Zbavujeme sa čo najrýchlejšie mrazených potravín. Napriek tomu, že mrazená zelenina stále obsahuje vitamíny, lebo je zmrazená rýchlo a hĺbkovo, nie je to jedlo. Síce to zjete, ale telo živiny neprijme, nemá rado trávenie mrazených výrobkov. Nič z toho nemáte, zbytočne za to míňate peniaze. Mrazené potraviny, a tam patria aj mrazené nápoje, vám nič nedajú, len zoberú. Ak si chcete niečo zachovať, tak si to zachovajte spôsobom, ako sa to robilo tisíce rokov, a to sušením, poprípade zaváraním.

Piaty krok sú telesné aktivity. Zameriame sa na hlboký dych. Väčšina ľudí má dych papagája. Nevidíte, že dýchajú. Týmto sa dusíme. Metabolické pochody prebiehajú horšie, odpadných látok sa hromadí v tele viac, zhoršuje nám to zdravie a aj myslenie je horšie. Pripadá nám všetko ťažšie, bez vízie zlepšenia a to nie preto, že by to tak bolo v skutočnosti, ale preto, že sa dusíme a ani o tom nevieme. Dusiaci sa mozog nemôže vyprodukovať pozitívne myšlienky. Telesnou aktivitou, na ktorú ľudia zabúdajú, je ranné ponaťahovanie sa. Ešte to môžete vidieť u detí. Ranným preťahovaním rozprúdite krvný obeh, orgány dostanú impulz, že sa majú prebudiť, mozog sa oveľa lepšie prekrví, určuje to, kedy naštartujete organizmus a ako bude fungovať. Keď sa prebudíte, musíte ho naštartovať v ľahu, inak to nikdy nebude ono. Stačí sa 2-3 minúty ponaťahovať v posteli, napnúť a uvoľniť svaly, krk natiahnuť, uvoľniť, roztiahnuť ruky, nohy, dýchať zhlboka.

Šiesty krok – nezabúdajme na hudbu a spev. Človek, či chce, či nechce, rezonuje. Vydáva zvuk, určitú vibráciu a dnes to je aj merateľné, každý máme určitú frekvenciu, na ktorej fungujeme. Je to určitá forma hudby. Tým, že žijeme, vydávame určité frekvencie, ktoré síce nepočujeme, ale všetci máme šiesty zmysel, ktorým to dokážeme zachytiť. Keď sa s niekým zladíte, vaše vibrácie sú na rovnakej frekvencii a je vám spolu veľmi dobre a to tak dobre, že toho človeka začnete mať radi a rozumiete si. Keď si prestávate rozumieť, prestávate spolu rezonovať a vzniká odpor.

Nemôžeme inak, ako vydávať a prijímať určité vibrácie. Človek si to v dávnej dobe všimol a začal sa ladiť do lepších vibrácií, najprv pomocou bubnov, až sa pridávali aj iné nástroje a dnes tu máme rôzne žánre hudby. Aby ste sa dostali ku kvalitnej hudbe, musíte hudbu hľadať a nie počúvať rádio. Takú, ktorá rezonuje s vaším srdcom. Takú, ktorá s vami rezonuje a robí z vás lepšieho človeka. Nie je to hudba, ktorá vás dá do depresie, alebo rozplače. To nie je vaša hudba, nakoniec vidíte, čo to s vami robí.

Hudba by vám mala dať chuť do života. Ak vám dáva niečo iné, tak to nie je dobrá hudba. Buďte nároční. Je to váš život a musíte pre neho urobiť maximum, čo je vo vašich silách.

Siedmym krokom je vzdelanie. Ak chcete pri niečom vydržať, musíte mať o tom vedomosti, nielen tak počuť o niečom a potom si to kúpiť. Väčšina módnych hitov, sľubujúcich zdravie, je nezdravá. Pozorne čítajte zloženie aj v zdravých potravinách, lebo aj tam je to už viac-menej o komercii. To, že niekde pridajú javorový sirup namiesto cukru a extra vlákninu, ešte neznamená, že je to niečo, čo sa oplatí kúpiť a konzumovať. Keby ste si urobili ostrú hranicu, tak to zdravé je zelenina, obilniny, strukoviny, semená, orechy, sušené ovocie. Potom je hrubá čiara a kvalita sa začína zhoršovať, nehľadiac na to, že je to celozrnná potravina, že tam je pridaný za studena lisovaný olej, trstinový cukor, že tam pridávajú otruby, vitamíny a podobne. Je to horšie a horšie a napriek všelijakým názvom od natural až po fit to už nemá so zdravým nič spoločné a v tom sa musíte vedieť orientovať.

Je potreba sebavzdelávania v zdraví. Populárno-vedecké časopisy, alternatívne zdravie, prednášky, semináre. Aj keď máte dojem, že školu už máte za sebou, sebavzdelávanie je celoživotný proces.

Musíte sa naučiť rozlišovať kvalitné a praktické informácie od zaujímavých až po protichodné. Dnes je tých informácií obrovské množstvo, môžu vás zamotať, až človek znechutene od nich odchádza, pretože nevie, čo je pravda.

Ôsmy krok. Zapojte do svojich zmien pomocníka. Nie každý má od začiatku dosť vôle na to, aby sám vytrval v zmenách. Pozrite sa na seba kriticky. Každému sa zíde niekto, o koho by sa mohol oprieť a to sú naši pomocníci. Ideálne je mať takého pomocníka v rodine, ktorý vás podporuje, poprípade motivuje, aj keď to sám nemusí robiť, alebo z okruhu priateľov. Dnes to nie je problém, vieme sa podporiť a motivovať aj cez smsky. Ak budete mať niekoho, kto vás vníma, kto má o vás starosť, tak vám to pomôže a udrží vás to pri nových zmenách, keď vás to prestane baviť, poprípade budete mať toho dosť.

Deviaty krok je kontrola. Kontrola výsledkov, či pracujete na sebe, či si neklamete, aké máte výsledky. Mala by prísť raz za 6 týždňov. Po 6 týždňoch musíte cítiť zmenu k lepšiemu. Ak ju necítite, tak niečo je zle. Buď využijete svoju sebakontrolu, alebo kontrolu niekoho, kto sa v tom lepšie vyzná. Diagnostika vám môže odhaliť nedostatky alebo chyby, ktoré ste urobili. Bez kontroly môžete stáť na mieste a myslieť si niečo, čo nie je pravda. Zdravá strava totiž funguje na každého. Je vhodné si prebrať aj plán, kde som čo jedol, vedieť o svojich problémoch, aby, keď sa už obmedzujete, ste mali aj výsledky a následnú motiváciu pokračovať.

Desiaty krok. Existujú ešte iné zmeny, ktoré môžete využiť a ktoré sa časom aj tak objavia. Sú to drobné zmeny vo vašom byte alebo dome. Je to zmena vo vašej vizáži. Žiadne extrémy, žiadne dogmy. Existujú psychické háčiky, ktoré vám pomáhajú na ceste. Kúpte si nový hrnček a pite z neho len čistú vodu. Voda z vodovodu je kvalitnejšia ako z pet fľašiek. Máme najkvalitnejšiu vodu v Európe. Mať svoj vlastný hrnček môže byť váš impulz, ktorý vás udrží v pitnom režime čistej vody, tanier a príbor len na zdravé potraviny, dosku na krájanie len na zeleninu a podobne. Sú to pre nás podstatné háčiky dobrým smerom, ukazujú, že zdravie má pre nás, ako aj pre našich blízkych, vysokú hodnotu. Postupne by ste sa mali nielen lepšie cítiť, ale aj vidieť zlepšenie v zrkadle. Môžete sa odmeniť novým tričkom, v ktorom už budete lepšie vyzerať. K bytovým zmenám patria aj rôzne doplnky v podobe psychických háčikov, ako napríklad pekná deka v kresle, ktorú použijete len v tom prípade, ak vydržíte na zdravom jedle celý deň. Bytové doplnky ako motivácia a pripomienka vašej novej cesty. Obrus do kuchyne, na ktorom budete jesť len vaše nové zdravé jedlá a to komerčné jedlo si dajte niekde v rohu. Ak budete z týchto 10 krokov robiť len niektoré, tak po čase to bude len ďalší neúspešný pokus a môžete sa ďalej pokúšať celý život. Ale chcete svoj život skončiť v pokusoch, alebo niečo dokázať a v živote sa posunúť?

