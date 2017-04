10 rokov občianskeho združenia Europacolon

Liečba, ktorá dáva pacientom novú nádej. Pre chvíle, na ktorých záleží.

Bratislava, 20.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Kolorektálny karcinóm (KRK) je tretím najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením v Európe. Za rok 2012 bolo v Európe zistených 447 000 nových prípadov, celosvetovo to bolo takmer 1,4 milióna prípadov. Slovensko je vo výskyte kolorektálneho karcinómu u mužov i žien na prvom mieste v Európe! Úmrtnosť pacientov s KRK v posledných 15 rokoch vďaka pokrokom v diagnostike a liečbe poklesla. Prežívanie pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta liečených v prvej línii sa predĺžilo v posledných rokoch zo 6 mesiacov až na dva roky, na rozdiel od prežívania pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva liečených v tretej a vyššej línii, kde je prežívanie kratšie ako rok a vzniká nenaplnená medicínska potreba po dostupnej liečbe.

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba s inovatívnym mechanizmom účinku a dokázanou účinnosťou so zlepšením celkového prežívania a oddialením progresie ochorenia u pacientov v pokročilých (tretia, štvrtá) líniách metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorí sú už často rezistentní na predchádzajúcu chemoterapiu. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží. Táto liečba v súčasnosti podlieha prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.

Na Slovensku je zhubný nádor kolorekta 2. najčastejším zhubným nádorom – vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie. Počet novozistených prípadov (incidencia) stále stúpa.

V roku 2016 bol podľa dostupných štatistických údajov predpokladaný nárast počtu novodiagnostikovaných prípadov na 2781 prípadov u mužov a 2061 prípadov u žien. V roku 2016 sa celkovo predpokladalo 2089 nových úmrtí obyvateľov Slovenska v dôsledku kolorektálneho karcinómu. Žiaľ, až 25 % pacientov s kolorektálnym karcinómom je diagnostikovaných v štádiu metastatického ochorenia (mKRK), s päťročným prežívaním predstavujúcim 10%. Najvyšší výskyt novodiagnostikovaných mužov s mKRK podľa posledných dostupných štatistických údajov bol v okrese Nové Zámky a najnižší výskyt bol v okrese Dunajská Streda. Najviac prípadov žien s mKRK sa vyskytlo v okrese Nové Zámky a najmenej prípadov žien s mKRK sa zistilo v okrese Levice. Kolorektálny karcinóm postihuje pacientov v aktívnom veku. V roku 2016 mali muži v čase diagnózy priemerne 67,7 rokov a v čase úmrtia priemerne 70,9 roka. Ženy mali v čase diagnózy priemerne 69,5 roka a 72,5 roka v čase úmrtia.

Medzi rizikové faktory kolorektálneho karcinómu patrí najmä genetická predispozícia, vyšší vek, iné nezhubné zápalové ochorenie hrubého čreva, cukrovka, obezita a nesprávna životospráva. Riziko ochorenia zvyšuje strava bohatá na tuky a chudobná na vlákninu, pitie alkoholu, fajčenie, stres a sedavý spôsob života. Príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka zvyčajne nebývajú výrazné ani trvalé, často sú prerušované, striedavé a zdanlivo bezvýznamné. Závisia od veľkosti nádoru a jeho umiestnenia v hrubom čreve. Medzi najčastejšie patria: hnačka alebo zápcha, tmavé zafarbenie stolice, prítomnosť krvi v stolici, nebolestivé krvácanie z konečníka, stolica odchádzajúca v úzkom prúžku, neúmyselná strata hmotnosti či nechutenstvo a tiež únava. Ak sa objaví niektorý alebo viaceré z týchto príznakov, treba čo najskôr navštíviť lekára, ktorý určí presnú diagnózu.

Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Podľa odhadov dosahuje úspešnosť liečby pri včasnom určení diagnózy až 90%. Existuje niekoľko vyšetrení, ktoré umožňujú diagnostikovať ochorenie ešte v čase, keď je pacient bez príznakov. Odhaliť sa dá dokonca už prednádorový stav – adenóm vo forme polypu, ktorý je možné odstrániť a zabrániť tak jeho premene na rakovinu. Významným spôsobom prevencie je test na okultné (skryté) krvácanie v stolici, ktorý je veľmi jednoduchý a bezbolestný. Ľudia starší ako 50 rokov by si ho mali urobiť aspoň raz za dva roky, a to aj pokiaľ nemajú žiadne iné problémy. Test tvoria papierové stierky, ktorými človek nanesie malé vzorky stolice na vymedzené políčka na špeciálnych testovacích papieroch a vloží ich do obálky. Tú treba odniesť praktickému lekárovi, ktorý test vyhodnotí. Ak je vyšetrenie pozitívne, nemusí to znamenať, že má človek rakovinu, ale poukazuje na možný problém, ktorý treba prešetriť. Medzi diagnostické metódy patrí vyšetrenie konečníka prstom, kolonoskopia, ktorá umožňuje aj odber tkaniva na histologické vyšetrenie, magnetická rezonancia či RTG vyšetrenie.

Liečba kolorektálneho karcinómu závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkového stavu pacienta, veku a ďalších faktorov. KRK je v súčasnosti najlepšie liečiteľným typom rakoviny tráviaceho systému. Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Liečba sa v súlade odbornými odporúčaniami delí na viacero línií liečby, ktoré však nekopírujú štádiá ochorenia. Liečba v každej línii má potlačiť ochorenie a zabrániť jeho rozvoju. Počas posledných 15 rokov viedli postupné malé kroky k významnému zlepšeniu celkového prežívania v prvej línii liečby mKRK, ktoré sa predĺžilo zo 6 mesiacov až na dva roky. Za hlavné príčiny sa považuje zavedenie nových chemoterapeutík, biologickej terapie, personalizovaný prístup pri výbere jednotlivých liečebných možností a tiež zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe. V prvej a druhej línii liečby je k dispozícii množstvo liečebných chemoterapeutických režimov a niekoľko druhov cielenej terapie. Vo všeobecnosti sa u novodiagnostikovaných, predtým neliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom používa konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Volí sa chemoterapia na báze fluoropyprimdínu (5 – fluórouracilu), oxaliplatiny a irinotekánu a cielená liečba anti-VEGF a anti-EGFR látkami. Kým prvá a druhá línia liečby sú pomerne jasne definované, nasledujúce línie liečby sú už menej jasné. V súčasnosti sú u pacientov v tretej a ďalšej línii možnosti liečby výrazne limitované. Nové liečivá v ďalších líniách nie sú dostupné, a preto títo pacienti dostávajú opakovanú terapiu liečivami z prechádzajúcich línií, alebo podpornú liečbu. Do tretej línie liečby sa pritom dostane až 30 percent pacientov! Dopyt po nových liečebných postupoch však zostáva neuspokojený a prognóza týchto pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom je nepriaznivá. V súčasnosti ich prežívanie dosahuje priemerne jeden rok.

Je tu nenaplnená medicínska potreba – potrebné sú teda nové terapeutické možnosti.

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba , ktorá sa zároveň stala súčasťou Európskych ESMO odporúčaní pre liečbu mKRK. Je určená na liečbu pacientov, u ktorých zlyhala chemoterapia a biologická liečba (anti-VEGF a anti-EGFR). Nová liečba môže pacientom v 3. a 4.línii priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%. Ide o perorálnu chemoterapiu s inovatívnym duálnym mechanizmom účinkom, ktorá zastaví ďalšie delenie rakovinovej bunky. Rozdiel v mechanizme účinku prináša nové možnosti v liečbe. Účinkuje aj u pacientov, ktorí už sú odolní voči predchádzajúcej chemoterapii. Nová liečba teda signifikantne predlžuje celkové prežívanie pacientov v 3. a 4.línii liečby a signifikantne predlžuje prežívanie bez rozvoja ochorenia. Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova.

Má bežné nežiaduce účinky pozorované pri chemoterapii, ktoré sú ľahko zvládnuteľné. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží. Táto liečba v súčasnosti podlieha prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.