10 zaujímavosti o kasínových hrách a ich hráčoch, o ktorých ste ani len netušili

Pokiaľ ide o casino hry, nejeden človek si predstaví najmä hracie automaty, ruletu či blackjack. V skutočnosti však existuje viac než tucet rôznych kasínových hier. V nich majú hráči možnosť uskutočniť skutočne veľké množstvo rôznych typov stávok. História týchto hier obsahuje okrem stúpajúceho čísla možností, ako vyhrať aj niekoľko skutočne pôsobivých zaujímavostí. Tie sme pre vás zhrnuli v tomto článku.

Najobľúbenejší ja Blackjack. Prečo?

Najväčšej popularite a rozšírenosti sa spomedzi casino hier teší kartová verzia Blackjack. Hráči tu majú svoj osud čiastočne aj vo svojich rukách a dokážu priebeh ovplyvňovať cez zvolenú stratégiu. Na svoje zvýhodnenie začali hráči v polovici 20. storočia používať kalkulačky, ktoré neskôr zapríčinili radu zmien v pravidlách. Misky váh naklonil na stranu hráčov až Edward O. Thorp, ktorý vyvinul prvú techniku počítania kariet bez pomoci kalkulačky. Jeho knihu „Ako zvíťaziť nad kasínom“ prekliali mnohé hazardné spoločnosti, pretože prichádzali o svoje zisky.

Neodolal ani Ben Affleck

Americký herec a držiteľ prestížnej ceny Oscara sa už nemôže posadiť za blackjackový stôl v las vegaskom kasíne Hard Rock Café. Po tom, čo si tam pred natáčaním filmu Batman s manželkou spríjemňoval spoločné chvíle, predviedol až priveľmi svoju šikovnosť. Personál kasína si všimol, že americký herec počíta karty a tak ho požiadali, aby stôl opustil alebo prípadne vyskúšal inú hru. Manželský pár sa nakoniec rozhodol úplne odísť, čomu napomohla aj obsluha kasína, ktorá páriku privolala odvoz.

Odlišná ruleta v USA

Ak by ste porovnávali americkú ruletu so svetovými, narazili by ste na zaujímavý rozdiel. Kasína v Spojených štátoch amerických používajú 0 a aj dvojitú 0 na zníženie pravdepodobnosti výhry na hodnotu 1:38. Vo svete však narazíte len na jednu 0 na hracom kolese, čo ponúka hráčom lepšiu pravdepodobnosť a ich šance sú tak na úrovni 1:37. To platí samozrejme aj pre Slovensko. Rozmýšlate teraz nad hraním rulety, ale neviete, pre ktoré online casino sa rozhodnúť? S výberom vám pomôžu odborníci z www.casinoserver.sk, ktorí pripravili objektívne porovnanie.

Texas Hold’em Poker si v Texase nezahráte

Populárnu verziu pokru si žiaľ nemôžete zahrať v štáte, ktorého názov používa aj táto svetoznáma hazardná hra. Pokrové miestnosti sú v Texase zakázané, až na jednu jedinú výnimku. Kasíno v indiánskej rezervácii dokázalo nájsť medzeru v zákone a tak vďaka bývalému pracovníkovi licenčnej komisie sa v americkom Austine otvorilo jediné miesto, kde si dokážete zahrať hazardné hry. Funguje na princípe domáceho hrania a používa prenajaté priestory. Texas Card House ponúka hráčom denné či mesačné členstvo, ktoré je vstupenkou do bezpečného a legálneho hrania.

Kasíno, ako zdroj dôležitých informácii

V Taliansku sa počas prvej svetovej vojny otvorilo kasíno s veľmi rafinovaným úmyslom. Cieľom the Casino di Campione na hraniciach zo Švajčiarskom nebolo len ponúkať hráčom možnosť a priestor si zahrať, ale aj získavať cenné vojenské informácie od zahraničných diplomatov. To všetko sa malo diať v čase, kedy sa vyberané osoby budú baviť a relaxovať. Toto kasíno založila samotná talianska vláda a dnes nie je len jedným z najväčších v Európe, ale aj jedným z najväčších talianskych zamestnávateľov. Príjmy, ktoré táto inštitúcia dosahuje, robia z celej oblasti zónu bez platenia daní.

Kocky sú hodené, či zjedené?

Na začiatku 20. storočia bolo hranie hazardných hier ilegálne vo väčšine štátov USA. To však nebránilo niektorým ľuďom v ponúkaní tohto druhu zábavy. Keďže sa ale polícia snažila tieto skupiny rozbiť, podnikala viaceré razie. Hra s kockami, Craps, sa vtedy tešila veľkej popularite a tak, aby sa zabránilo prezradeniu, najímali si majitelia nelegálnych „kasín“ ľudí, ktorí v nutnom prípade prehĺtali kocky.

Blackjack ako záchranca FedEx-u

Opäť jeden pohľad do histórie. Konkrétne do roku 1973, kedy sa už teraz svetoznáma firma FedEx finančne trápila. Zakladateľ Frederic Smith sa rozhodol zobrať posledných päť tisíc a vložil ich do kartovej hry Blackjack v americkom Las Vegas. Odvážny ťah mu vyniesol 27 000 dolárov, ktoré následne firmu zachránili.

Neustále červená

Pokiaľ v rulete padne červená, neznamená to, že nasledujúca farba bude zákonite čierna. Šanca, že desaťkrát padne za sebou rovnaká farba je 1:1024. Známy svetový rekord však udáva, že v kasíne v anglickom Bristole padla červená farba až neuveriteľných 36x za sebou.

Popularita online kasín rastie

Vo Veľkej Británii sa ľudia nezaoberajú len futbalom a Brexitom, ale čoraz častejšie trávia čas pri online hazardných hrách. Medzi ich najobľúbenejšie patria Bingo a online poker. Za rastúcimi číslami možno hľadať rýchly vývoj nových hier, či ľahšiu dostupnosť, pretože v online svete môže hrať ruletu už takmer každý. Pridať sa tak k vám môžu aj ľudia z opačného konca planéty.

Odvážny Ashley Revell

Poriadnu dávku odvahy preukázal Angličan Ashley Revell v roku 2004. Ten vzal všetky svoje životné úspory ( viac ako 122 tisíc eur) a vsadil ich na červenú farbu. Za jeho odvahu ho osud odmenil a po úspešnom vsadený odišiel s dvojnásobkom svojho vkladu.

