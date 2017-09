11 druhov ovocia, ktoré môžu jesť aj ľudia s vysokou hladinou cukru v krvi

Cukrovka patrí medzi najrozšírenejšie civilizačné choroby a počet pacientov s touto chorobu stále narastá. Len na Slovensku ňou trpí až 400 000 ľudí.

Diabetes zapríčiňuje zvýšenú hladinu cukru v krvi, a to sa prejavuje pri nízkych počtoch inzulínu v našom tele. Zdravý životný štýl má zásadný význam pre reguláciu hladiny cukru v krvi.

To znamená, že by ste mali byť fyzicky aktívny, vedieť zvládnuť stres, mať dostatok spánku a dodržiavať zdravú výživu.

Pokiaľ ide o stravu diabetikov, existuje veľa mylných predstáv. Najčastejší názor je, že ľudia trpiaci cukrovkou nemôžu jesť ovocie, pretože je sladké. To však nie je pravda. V skutočnosti existuje ovocie, ktoré môže byť pre diabetikov veľmi zdravé, pretože má vysoký obsah vitamínov, minerálov a antioxidantov.