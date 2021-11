12. ročník charitatívneho galavečera Noc nádejí bude na obrazovkách RTVS výnimočný

Charitatívny program Noc nádejí je výsledkom spolupráce RTVS s Nadáciou Kvapka nádeje. Aj napriek obmedzeniam v dôsledku zdravotných opatrení prinesie Noc nádejí divákom aj tento rok emotívne príbehy rodín, ktorých deti prešli život zachraňujúcou liečbou, jedinečné hudobné vystúpenia v podaní spevákov nachádzajúcich sa na rôznych miestach v RTVS i mimo nej a samozrejme predstaví štedrých darcov, ktorí pomáhajú zachraňovať životy. Výnimočným momentom bude aj televízna premiéra novej vianočnej piesne Vianoce s Božidarou. Priamy prenos galavečera Noc nádejí uvedie RTVS na Jednotke v sobotu 4. decembra o 20.30 h.

Cieľom večera je pomoc Transplantačnej jednotke kostnej drene NÚDCH na bratislavských Kramároch ako jedinečnému pracovisku, ktoré lieči deti z celého Slovenska a rovnako aj Národnému registru darcov kostnej drene. Slávnostným galavečerom budú divákov sprevádzať Karin Majtánová a Ján Žgravčák. Počas večera sa za štedrými darcami, ktorí svojou finančnou pomocou pomáhajú zachraňovať životy, vyberie dvojica špeciálnych hostí, ktorí budú pre divákov prekvapením.

Foto: Kvapka nádeje

Z dôvodu ochrany bezpečnosti sa 12. ročník galavečera Noc nádejí bude konať pri maximálnych bezpečnostných opatreniach, ktoré zabezpečia komfort a bezpečnosť hostí aj účinkujúcich. Prvoradá je predovšetkým bezpečnosť práve malých pacientov priamo v štúdiu. „Pandemická situácia nám, bohužiaľ, trošku skomplikovala plány a nedovolí nám, aby sme boli všetci v jednom televíznom štúdiu. Pokračujeme tak v rovnakom koncepte, ako pred rokom, a všetci hudobní hostia budú vystupovať na rôznych miestach v RTVS, ale aj mimo nej v rámci Bratislavy. V štúdiu budeme len vo veľmi úzkom okruhu rodín a moderátorov,“ hovorí dramaturgička programu Adriana Hanzelová.

Moderátori Karin Majtánová a Ján Žgravčák privítajú v štúdiu rodiny detí, ktorým sa podarilo vyliečiť vďaka vzácnym ľuďom, ktorí pred časom dobrovoľne a anonymne darovali kostnú dreň a tým zachránili ich život. Nadácia Kvapka nádeje pomáha aj Národnému registru darcov kostnej drene. Práve tam totiž prebieha vyhľadávanie vhodných darcov pre slovenských pacientov, ale aj opačne – medzi slovenskými darcami sa vyhľadávajú vhodní darcovia pre zahraničných pacientov.

Foto: Kvapka nádeje

V rámci galavečera je pre divákov pripravený aj bohatý hudobný program. Pripravená je aj veľká televízna premiéra novej vianočnej piesne Igora Timka Vianoce s Božidarou, ktorá vznikla na pôde RTVS a naspieval ju spoločne s hereckou legendou Božidarou Turzonovovou. Ide o prvú spoluprácu Igora Timka a No Name so slovenským interpretom a diváci sa budú mať určite na čo tešiť. Emotívnu skladbu nahrali spoločne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. „Pri tvorbe sme vychádzali zo skutočnej hodnoty Vianoc. Po dokončení textu a melódie sme následne hľadali niekoho, kto je dostatočne čistý a skúsený životom na to, aby to mohol interpretovať. Voľba padla práve na pani profesorku Božidaru Turzonovovú a bolo to absolútne jasné,“ povedal Igor Timko.

„Trošku som váhala, lebo už som dlho nespievala a v minulosti som spievala spravidla sama. Keď som však čítala ten text, ktorý ma zasiahol, tak som súhlasila. Je úžasný a vychádza z kontextu doby a životného pocitu, v ktorom sa teraz nachádzame. Bola to krásna práca,“ prezradila Božidara Turzonovová. Diváci sa môžu tešiť aj na originálne hudobné vystúpenia, v ktorých sa predstavia kapela Tublatanka, Miro Jaroš, Celeste Buckingham, Zuzana Smatanová, Peter Cmorik, Karmen Pál Baláž, Ivana Regešová, Nela Pocisková s Pavlom Bršlíkom, Martin Chodúr a mnohí ďalší. Všetci hudobníci vystúpia s myšlienkou pomôcť bez nároku na honorár.

Foto: Kvapka nádeje

Prispieť do zbierky Nadácie Kvapky nádeje budú môcť počas charitatívneho galavečera aj diváci RTVS, a to formou ľubovoľnej SMS zaslanej na číslo 830 zo siete všetkých slovenských operátorov. Cena darcovskej SMS je 3 EUR.

