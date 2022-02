14 % detí má po prekonaní ochorenia Covid-19 dlhodobé ťažkosti

Deti sa od začiatku pandémie všeobecne považujú za menej rizikové. Dáta však ukazujú, že niektoré skupiny majú ťažší priebeh choroby a jej dlhotrvajúce následky. Tejto téme sa venuje aj najnovšia časť podcastu Všeobecne o zdraví.

Hoci deti nie sú primárnou rizikovou skupinou, ochorenie im môže spôsobiť aj vážne zdravotné ťažkosti. „Deti vo vekovej skupine 5 – 11 rokov sú najmenej rizikové na komplikácie ťažkého priebehu Covid-19. Avšak 1 zo 100 takto pozitívne testovaných detí skončí v nemocnici. Najohrozenejší sú novorodenci, deti vo veku 3 – 4 rokov a deti s obezitou, cukrovkou a inak chronicky choré deti,“ hovorí manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Takmer 14 % detí po prekonaní infekcie udáva ťažkosti súvisiace s dlhotrvajúcimi následkami, tzv. long covidom, ako sú bolesti hlavy, brucha, svalov, veľká únava, poruchy spánku a sústredenia.

U detí sa tiež vyskytuje syndróm PIMS – pediatrický multisystémový zápalový syndróm. Ide o neskorý imunologický následok prekonaného ochorenia Covid-19, ktorý môže spôsobiť poškodenie srdcového svalu. „Vlani bolo takto diagnostikovaných približne 200 detí. Syndróm sa objavuje približne u jedného až dvoch detí z 1 000. Práve vakcína proti koronavírusu má dokázanú, viac ako 90-percentnú účinnosť proti tomuto vysoko komplikovanému stavu“, vysvetľuje v najnovšej časti podcastu Všeobecne o zdraví na tému očkovanie detí imunológ a primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice v Martine Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA.

V rozhovore okrem iného hovorí, komu by vakcináciu určite odporučil: „Očkovanie by som zvažoval u chronicky chorých detí alebo u detí, ktoré cestujú do zahraničia či vykonávajú kolektívny šport. Zaočkovaní sú totiž menej infekční a ak sa nakazia, vírusová nálož je nižšia. Bývajú infekční asi 2 až 3 dni, v porovnaní s 10 až 14 dňami u tých, ktorí neboli očkovaní.“

Relevantný je aj rozdiel medzi protilátkami získanými očkovaním a prekonaním choroby. „Rodičia sa spoliehajú, že deti znášajú ochorenie Covid-19 bezpríznakovo alebo s miernymi príznakmi. Radšej čakajú, kým sa ich dieťa nakazí a vytvorí si tak protilátky, ako keby mu mali protilátky zabezpečiť vakcínou. Lenže očkovaní majú v protilátkach výrazne vyšší obsah cukrových zložiek, ktoré znižujú ich protizápalový potenciál, čo neplatí u tých, ktorí ochorenie len prekonajú.“ Dodal, že vakcínu považuje za bezpečnú a účinnú. Podcast si môžete vypočuť v aplikáciách Spotify, Apple Podcasts a na webe VšZP.

„Spomedzi poistencov VšZP vo veku 12 – 18 rokov bolo do 31. januára 2022 zaočkovaných 47 876 detí. Vo vekovej skupine 5 – 11 rokov ich bolo 323. Vzhľadom na závažnosť možných komplikácii u najmladších pacientov ide stále o nízke číslo,“ doplnila Peterová.

Na Slovensku je aktuálne plne zaočkovaných približne 2,5 milióna ľudí, pričom chýba takmer 517-tisíc, aby sa dosiahla zaočkovanosť populácie 60 %. Poistenci, ktorí majú vakcináciu za sebou, nájdu aktualizovaný COVID preukaz v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovni najneskôr do dvoch dní. „Klienti nemusia pre to nič urobiť, iba si zobraziť sekciu COVID preukazy EÚ v aplikácii. Potvrdenie aj o posilňujúcej dávke bude dostupné ako QR kód alebo vo formáte PDF po stiahnutí z aplikácie,“ radí manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

