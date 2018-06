14 zaujímavostí spojených so sexom, o ktorých ste ešte zrejme nepočuli. Šiesta vám prezradí, ako zlepšiť aj svoj výkon v spálni!

BRATISLAVA 25. júna 2018 (WBN/PR) – Vedeli ste o tom, že muž má erekciu aj šesťkrát za noc a ani o tom nevie? Alebo, že ženský orgazmus trvá aj 6 krát viac ako mužský a môže byť mnohonásobný?

Sex dnes berieme ako rutinu alebo ako samozrejmú súčasť života. V takomto povrchnom vnímaní však zabúdame na niektoré zaujímavé detaily, ktoré ukazujú jednak podobnosť mužskej a ženskej sexuality, ale najmä ich neuveriteľnú odlišnosť. Nemenej zaujímavé je, že práve v odlišnosti sa skrýva kompatibilita oboch pohlaví.

My si dnes ukážeme niekoľko zaujímavostí spojených so sexom a sexuálnym životom, ktoré daný stav mimoriadne presne ilustrujú. Niektoré sú všeobecné, niektoré sa týkajú vnímania sexuálnej oblasti v minulosti. Nech sa páči, môžeme začať.

1. Mužský orgazmus je kratší, ako ten ženský

Áno, je to naozaj tak, extáza u mužov zvykne trvať len zopár sekúnd, kým u žien môže najvyšší stupeň vyvrcholenia trvať aj pol minúty alebo viac. Priemerná doba orgazmu u muža je okolo 4 sekúnd, u ženy to je v rozmedzí od 20 do 30 sekúnd. Ženy navyše môžu mať aj niekoľko orgazmov za sebou.

2. Máte malý penis? Môže viac narásť

Mužská pýcha je predmetom večných diskusií a hádok, ale aj v tomto prípade platí pravidlo, že menej je viac. Ak máte totiž v nestoporenom stave príliš malý a krátky penis, môže v stoporenom stave narásť oveľa viac, ako je tomu v prípade, že je prirodzenie väčšie aj v pokoji. Muži s „malým“ penisom tak nemusia mať vôbec žiaden komplex.

3. Ženský klitoris môže mať tiež erekciu, no je najmä oveľa viac citlivejší

Erekcia nie je pojem, ktorý by sa týkal len a výsostne mužov. Aj ženský klitoris sa môže počas maximálneho vzrušenia zväčšiť a to následkom väčšieho prekrvenia. Dostane sa tak do stavu erekcie, hoci v inom zmysle slova. Čo je ale dôležitejšie, obsahuje až 8 tisíc nervových zakončení, čo je dvakrát viac, ako penis. Je tak oveľa citlivejší na sexuálne dráždenie.

4. Erekcia pokojne aj 6 krát za noc

Muži môžu mať erekciu aj 6 krát za noc a ani o tom nevedia. Ide o prirodzený biologický reflex, ktorý v mladom veku súvisí s polúciou, neskôr len s „testovaním“ funkčnosti celého mechanizmu vzniku stoporenia. Ráno sa táto opakovaná samovoľná erekcia prejaví stavom, ktorý sa nazýva aj ranná erekcia.

5. Zvyky v starovekom Ríme

Poďme teraz trocha do histórie. V Ríme bol penis považovaný za symbol šťastia a tak sa jeho tvar nosil na krku či dával na kľučku dverí. Horšie to už ale bolo s orálnym uspokojením, ktoré bolo považované za nečistý spôsob sexuálneho kontaktu. Historické pramene dokonca uvádzajú, že tento spôsob styku sa ukladal aj ako istá forma trestu.

6. Sexu je vo svete čoraz menej, zabudli sme totiž na prírodu

Na záver sme si nechali niekoľko čísiel a jednu dobrú radu. Štatistiky ohľadom intímneho života sú totiž v dnešnej dobe naozaj alarmujúce. Len 7 % párov majú spolu sex viac ako štyrikrát do týždňa. Naopak, až 13 % párov sa radovánkam oddáva len raz za niekoľko mesiacov. 1 % ľudí dokonca nemá sex po celý rok vôbec.

Za týmito hrozivými číslami je totiž spôsob, akým dnes žijeme. Stres a nedostatok času sú len jedna strana mince. Ak by sme totiž mali vyššie libido, bol by aj väčší sexuálny apetít a teda sama príroda by nás nútila k častejšiemu sexuálnemu kontaktu.

Viete, prečo to tak nie je? Naše libido nemá byť čím povzbudené a nabudené. Kedysi ľudia oveľa viac konzumovali prirodzenú potravu vrátane rôznych byliniek a rastlín. To dnes neuvidíte a aj rôzne bylinkové čaje predstavujú len neškodný odvar z toho, čo pôvodne rastlina predstavovala. A to aj pre sexuálny život!

7. Egypt a Grécko v staroveku boli rajom pre orálny sex

Pri vyššie zmienenej téme ešte chvíľku zostaneme. V starovekom Egypte a Grécku mali na penis a orálny sex trocha iný názor, než v Ríme. Hovorí sa dokonca, že známa Kleopatra v tomto umení doslova vynikala. V Grécku dosiahla morálka dokonca také uvoľnenie, že ženy bežne dopriali „orál“ mužom pokojne a j na ulici.

8. Sex v stredoveku len z nutnosti

Prenesme sa o niečo ďalej, do stredoveku. Táto doba temna bola skutočnou temnotou aj v sexuálnej oblasti. Sex bol povolený len za účelom plodenia detí a ak sa aj v manželstve praktizoval za iným účelom, mohli by ste ísť na niekoľko rokov do väzenia. Jediným dovoleným bol len klasický vaginálny styk a len v polohe misionára.

9. Vibrátor ako nástroj diabla aj liečby

Zaujímavú históriu majú aj vibrátory alebo umelé penisy. V stredoveku sa považovali za nástroj diabla a ženy, ktoré podobnú pomôcku používali, mohli skončiť až na 5 rokov v žalári. Neskôr došlo „k posunu“ a vibrátory sa používali na liečbu hysterických a inak „neposlušných“ žien. Dnešný tvar a účel začali získavať až v 20. storočí.

10. Ak bolí ženu hlava, sex jej pomôže

To, že ženu bolí hlava a nemôže mať kvôli tomu intímny vzťah so svojim partnerom, je terčom nejedného vtipu. V skutočnosti by si to ale ženy, ktoré týmto spôsobom dôvodia svoju indispozíciu, mali rozmyslieť. Výskum totiž ukázal, že po orgazmu sa do krvi uvoľní dopamín, hormón šťastia. Ten dokáže dokonca aj zmierniť bolesti hlavy.

11. Rýchlovka? 8 až 13 minút je ideál

Predmetom diskusií je rovnako aj dĺžka milovania. Keď sa povie rýchlovka, zväčša si predstavíme sex o dĺžke zopár minút. Výskumy však ukázali, že hoci človeku stačí na plnohodnotné prežitie sexuálneho styku aj interval napríklad od 3 do 7 minút, ideálom je sex trvajúci 8 až 13 minút. Naopak, ako „otravný“ sa dá označiť sex na 30 a viac minút.

12. Ženy sú naozaj ako víno

Kým muži dosiahnu svoj sexuálny vrchol obvykle do 30-ky, u žien to v tomto veku ešte len začína. Vrchol sexuálneho vyzretia dosiahnu obvykle až medzi 50. a 60. rokom života a pokračovať v aktívnom sexuálnom živote môžu aj neskôr. Hoci je táto téma tak trocha tabu, platí, že čoraz viac žien chce aktívne sexuálne žiť aj v oveľa vyššom veku.

13. Ako je to s orgazmom naozaj

Hoci si väčšina mužov myslí, že naozaj vždy dokážu priviesť svoju partnerku na vrchol, nie je to pravda. To, že ženy vedia a aj predstierajú orgazmus, je naozaj realita. Výskumy ukázali, že len jedna z troch žien pravidelne dosahuje pri milovaní orgazmus, zvyšné dve takéto šťastie nemajú. Čo sa týka mužov, tam dosahuje pri sexe orgazmus 75 % z nich.

14. Dĺžka a veľkosť

Pri porovnaní muži vs. ženy nesmieme zabudnúť ani na čísla. Najdlhší oficiálne zmeraný penis mal dĺžku 48,3 centimetra v stoporenom stave. Najdlhší klitoris bol dlhý neuveriteľných 12 centimetrov. Ak sa aj nespýtame otázku, ako je možné so skoro polmetrovým penisom vykonať plnohodnotnú súlož, je na mieste otázka, či naozaj „väčšie znamená lepšie“.