Bundesliga je pripravená a pokračovať by mohla od mája, súhlasiť však musí aj tamojšia vláda

Generálny riaditeľ najvyšších dvoch nemeckých futbalových súťaží Christian Seifert oznámil, že spomenuté súťaže by od 9. mája mohli pokračovať. Zhodli sa na tom zástupcovia všetkých 36 klubov počas štvrtkového stretnutia.

Takisto vyjadrili veľký záujem o riadne dohranie oboch súťaží. Na oficiálne potvrdenie v súvislosti s pokračovaním sezóny však bude potrebný súhlas tamojšej vlády.

Rozhodnúť musia politici

„Bundesliga je pripravená pokračovať, bez ohľadu na to, či to bude 9. mája alebo neskôr. Nie je však na nás, aby sme našli dátum, o tom rozhodujú politickí činitelia. Skutočnosť, že sme schopní premýšľať nad pokračovaním sezóny podčiarkuje prácu nemeckých autorít,“ vyjadril sa Seifert, ktorého cituje aj špecializovaný portál goal.com.

Testovanie hráčov a členov tímov

Nemecký Sky Sport uvádza, že Bundesliga spolupracuje s piatimi rôznymi laboratóriami, aby zabezpečila primerané testovanie hráčov a členov tímov na koronavírus.

Hráči by mal byť testovaní minimálne raz týždenne, čo by si vyžadovalo približne 20-tisíc testov na zvyšnú časť sezóny. Navyše, v deň zápasu by mohlo byť na štadióne maximálne 300 ľudí.