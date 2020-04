Marchand by nechcel Stanley Cup pre Boston, pohár po 70 zápasoch v sezóne by podľa neho nebol zaslúžený

Na prípadný návrat hokeja ešte v tejto sezóne sa síce teší, ale zápasové dianie si aspoň spočiatku príliš nebude užívať.

Krídelník Bostonu Brad Marchand nazbieral v 70 zápasoch aktuálnej sezóny NHL 87 bodov (28+59), no potom ho v rozlete, ako aj jeho tím, pribrzdila pandémia koronavírusu.

Tá prerušila NHL na bližšie neurčený čas a stále sa iba špekuluje o tom, kedy a v akej podobe sa prestížna profiliga vráti k svojim fanúšikom aspoň prostredníctvom televíznych obrazoviek.

Hráči budú mať kondičné problémy

„Nezáleží ani tak na tom, kto čo robil počas prestávky. Všetci do jedného budeme mať kondičné problémy a ťahať nohy, keď sa vrátime na ľad. Keď nás hodia priamo do zápasov po dlhom čase s veľmi obmedzenými možnosťami na tréning, bude to veľmi bolieť. Bez prípravných stretnutí to nepôjde,“ uviedol Marchand v spoločnom chate s majiteľmi permanentiek na zápasy Bostonu, cituje ho portál 985thesportshub.com.

Priamy vstup do play-off by bol neférový

Komisár NHL Gary Bettman súhlasí s tým, že priamy vstup do play-off po dlhej prestávke by nebol férový. Zostávajúce zápasy základnej časti by mohli v tomto prípade poslúžiť ako vhodná príprava na vyraďovaciu časť.

„Budeme potrebovať nejaký čas na rozbeh. Chcelo by to odohrať pár zápasov, v ktorých by o nič nešlo, len o naberanie kondície a istoty na korčuliach. Bolo by to dobré pre všetkých,“ myslí si Marchand, ktorý dosiaľ v NHL nazbieral 646 bodov.

Skúsený krídelník zároveň podotkol, že predsa len vidí istú výhodu pre niektoré tímy pri eventuálnom návrate na ľad po dlhých týždňoch nútenej pauzy.

„Budú ju mať mužstvá, ktorých vekový priemer je nižší ako u súperov. Mám na myslí napríklad Tampu Bay alebo Toronto. Majú mladších hráčov a budú o čosi rýchlejší ako ostatní,“ predpovedá spoluhráč Zdena Cháru či elitných českých útočníkov Davida Pastrňáka a Davida Krejčího.

Stanley Cup by v tejto situácii nechcel

Marchand sa nevyhol ani odpovedi na hypotetickú otázku fanúšika, či by v prípade predčasného konca sezóny Boston nemal dostať Stanley Cup ako najlepší tím súťaže pred prerušením sezóny. Po 70 zápasoch boli Bruins na čele súťaže so ziskom 100 bodov a náskokom šiestich bodov pred obhajcom trofeje St. Louis Blues.

„Je ťažké na to odpovedať. Nemyslím si však, že by bolo zaslúžené, ak by niekto dostal pohár po 70 zápasoch v sezóne. Trofej by som v tejto situácii radšej neodovzdal,“ zakončil elitný krídelník Bostonu.