Zvýšený pohyb ľudí predstavuje pre seniorov vážne riziko, reagujú hygienici na vlnu kritiky

Postupným uvoľňovaním činnosti prevádzok sa predpokladá zvýšený pohyb ľudí na verejnosti, čo pre seniorov predstavuje vážne riziko. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR tak odôvodňuje nové opatrenie v súvislosti s vyhradeným nákupným časom pre seniorov nad 65 rokov a zároveň reaguje na vyjadrenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.

Nové opatrenie totiž ombudsmanka považuje za neprimerané. Preto žiada vládu o nápravu. Ako agentúru SITA ďalej informovala Daša Račková z ÚVZ, cieľom opatrenia je ochrana zdravia seniorov.

Dodala, že epidemiológovia budú v týchto dňoch pozorne sledovať, ako sa postupné uvoľňovanie činnosti prevádzok odzrkadlí na šírení ochorenia Covid-19 v populácii.

Opatrenie prekračuje prípustné hranice

Úrad nariadil prevádzkovateľom niektorých prevádzok umožniť vstup osobám nad 65 rokov od pondelka do piatka od 9:00 do 11:00. V inom čase majú tieto osoby zakázané navštevovať vybrané obchody.

Úrad zároveň prevádzkam zakázal obsluhovať starších ľudí mimo daného času. Podľa Patakyovej toto opatrenie prekračuje prípustné hranice a presahuje požiadavky testu proporcionality, v praxi je neuplatniteľné a nevynútiteľné.

„Opatrenie ÚVZ SR vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a v súlade so stanoviskom konzília odborníkov upravuje vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov so zámerom ochrany ich zdravia v tejto náročnej situácii. Radi by sme požiadali seniorov, aby na prijaté opatrenie nazerali ako na jeden z krokov chrániť ich ako rizikovú skupinu ľudí aj tým, že im bol pevne stanovený vyhradený nákupný čas s dôrazom na ochranu ich zdravia,“ uviedla Račková.

Cieľom nie sú sankcie ale ochrana dôchodcov

ÚVZ rovnako reaguje aj na Patakyovej otázku na základe akých údajov bude príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva udeľovať prevádzkam sankcie. Podľa úradu cieľom opatrenia nie je udeľovanie sankcií, ale ochrana seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najrizikovejší z pohľadu komplikácií ťažkých klinických stavov a úmrtí na ochorenie Covid-19.

Ombudsmanka upozornila tiež na to, že situácia sa dotkne aj pracujúcich ľudí v dôchodkovom veku, ktorí musia byť vo vymedzenom čase na pracovisku a nie je jasné, ako sa majú zachovať. Úrad verejného zdravotníctva nevylučuje, že v budúcnosti dôjde v tejto veci k prehodnoteniu.

Ak seniori nad 65 rokov potrebujú zabezpečiť nákup mimo vyhradený nákupný čas, ÚVZ im odporúča využiť iné alternatívy. Napríklad nákup prostredníctvom príbuzných, známych, susedov, respektíve, aby seniori nad 65 rokov využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.