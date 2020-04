Tipsport liga zrejme začne neskôr, Šatan ráta s viacerými alternatívami

Kým tenisti, cyklisti či vodní slalomári na Slovensku využili úvodnú fázu uvoľňovania bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom na prvé tréningy po šiestich týždňoch, hokejisti takú možnosť nemajú.

Pracujú s viacerými alternatívami

Ich šport sa až na pár špeciálnych výnimiek patriacich pod značku Winter Classic nedá prevádzkovať na vrcholnej úrovni vo vonkajších priestoroch a tzv. indoorové kolektívne športy zrejme ešte dlho budú čakať na plnohodnotné obnovenie svojej činnosti.

„Vnútorné športoviská sa budú spúšťať až v poslednej štvrtej fáze uvoľňovania opatrení,“ vyjadril sa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan podľa portálu cas.sk. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu dostal aj otázku, či si myslí, že nová sezóna Tipsport ligy odštartuje v pôvodnom septembrovom termíne.

„Samozrejme, že by sme boli radi, keby sa nový súťažný ročník začal v normálnom termíne v septembri, ale nezáleží to iba na nás. Ak sa štvrtá fáza uvoľňovania otvorí napríklad až koncom augusta, kluby budú potrebovať mesiac na prípravu na ľade. V tom prípade by ročník odštartoval o niečo neskôr a museli by sme tomu prispôsobiť aj súťažný model. Pracujeme s viacerými alternatívami, ale teraz je o tom predčasné hovoriť,“ reagoval Šatan.

Čakajú na informácie o kvalifikácii na ZOH

Tipsportligová sezóna 2019/2020 zostala neukončená a napokon nespoznala svojho víťaza. Hokejistom zrušili aj vrchol sezóny – majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, či šampionát A-skupiny I. divízie do 18 rokov, ktorý sa mal konať v apríli v Spišskej Novej Vsi.

Stále však nie je jasné, čo s augustovou olympijskou kvalifikáciou o postup na ZOH 2022 v Pekingu. Jej D-skupina sa má odohrať 27.- 30. augusta v Bratislave za účasti Slovenska, Bieloruska, Poľska a Rakúska. „Rovnako čakáme, čo nám povedia Medzinárodná hokejová federácia a náš krízový štáb. Či sa tento turnaj odohrá a za akých okolností,“ dodal Šatan.