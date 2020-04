Čínska misia na Mars sa má uskutočniť v blízkej dobe, prezradili jeden detail

Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) v piatok oznámila názov svojej prvej vesmírnej misie na Mars. Misia sa bude volať Tchien-wen 1 a podľa stanoviska agentúry by sa mala uskutočniť v „nadchádzajúcich mesiacoch„. Informuje o tom televízia CNN.

Názvom Tchien-wen, čo v preklade znamená otázky nebesiam, pomenovala Čína celý svoj program skúmania planét. Program dostal meno podľa rovnomennej básne významného starovekého čínskeho básnika Čchü Jüana, uvádza CNSA.

Skúmanie prostredia a atmosféry Marsu

Čínska misia sa zameria na skúmanie pôdy, geologickej štruktúry, prostredia a atmosféry Marsu. Tvoria ju orbiter, pristávací modul a šesťkolesový rover, ktorý bude mať solárne panely a 13 vedeckých prístrojov. Modul s roverom by podľa CNSA mali pristáť na Červenej planéte pred júlom 2021 a fungovať by tam mali zhruba tri mesiace.

Na Marse dosiaľ so svojimi sondami pristáli Spojené štáty a niekdajší Sovietsky zväz. Na obežnú dráhu planéty sa podarilo dostať svoje zariadenia aj Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a Indii.

Ambiciózny čínsky vesmírny program

Čínsky vesmírny program je ambiciózny a rýchlo sa vyvíja. Okrem misie na Mars sa Čína aktívne usiluje skúmať Mesiac, na ktorého odvrátenej strane vlani úspešne pristála so sondou Čchang-e 4. Krajina tiež plánuje lunárnu misiu s ľudskou posádkou, ktorá by sa mala uskutočniť v 30. rokoch.

Ak by sa to Číne podarilo, bola by len druhou krajinou, po Spojených štátoch amerických, ktorá dostala človeka na Mesiac.