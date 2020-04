Premiér Matovič sa zastal Borisa Kollára, pri voľbe členov do Súdnej rady SR konal podľa dohody

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár konal presne podľa dohody, ani on, ani jeho hnutie dohodu porušilo. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti premiér Igor Matovič (OĽaNO). Vo štvrtok 23. apríla v parlamente sa konala voľba členov Súdnej rady SR. Kandidátke Sme rodina Alene Svetlovskej odmietli dať podporu koaličné strany Sloboda a Solidaria a Za ľudí.

Mlčať by bolo zbabelé

„Nevyjadroval som sa k tomu, ale po tom, ako čítam názory novinárov a iných, že Sme rodina či Boris Kollár pri tejto voľbe nedodržali slovo, chcem sa k tomu vyjadriť, lebo mlčať by bolo zbabelé a neúctivé voči pravde,“ napísal Matovič.

Vysvetlil, že Kollár dôrazne ešte pred dokončením Programového vyhlásenia vlády (PVV) na Koaličnej rade upozornil, že do Súdnej rady SR budú nominovať sudkyňu. Kollár vraj vtedy podotkol že sa nebránia do budúcna prijať také právne úpravy, aby tam už v budúcnosti sudcovia za prezidentku, parlament či vládu kandidovať nemohli. Matovič poznamenal, že jednu sudkyňu z troch kandidátov do súdnej rady nominovala aj prezidentka.

V rade chcú čestných ľudí

Preto je argument hnutia Sme rodina, že prečo rovnako nemôže konať parlament aj vláda, podľa neho logický a správny. Premiér uviedol, že vôbec nevylučujú možnosť mať ako nominanta čestného sudcu, keďže to avizovali vopred ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) aj koaličným partnerom. Dodal, že pokiaľ platí starý zákon, neplatí ten nový, a že v súdnej rade chcú hlavne čestných ľudí.

Svetlovskú vo štvrtok zvolil parlament za členku Súdnej Rady SR, nepodporili ju všetci poslanci koalície. Zámerom vládnej koalície bolo do rady nominovať nesudcov, pričom Svetlovská je aktívna sudkyňa. Parlament vo štvrtok verejným hlasovaním zvolil troch nových členov Súdnej rady SR. Advokát Andrej Majerník (nom. Za ľudí) dostal 93 hlasov. Bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka (nom. SaS) podporilo 92 poslancov. Sudkyňa Najvyššieho súdu SR Alena Svetlovská (nom. Sme rodina) získala 83 hlasov. Vládna koalícia disponuje v Národnej rade SR 95 hlasmi.