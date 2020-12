Od vstupu do parlamentu strana Za ľudí bojuje s priazňou voličov. Podľa prieskumov verejnej mienky by sa v súčasnosti ani nedostala do parlamentu. V rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA podpredseda Za ľudí aj Národnej rady SR Juraj Šeliga hovorí, aká nálada vládne v strane, ako vychádza s ďalšími podpredsedami zákonodarného zboru, ale aj o kultúre prejavu v parlamente.

Tak ako vládu, aj parlament v súčasnosti zamestnáva najmä koronakríza. Sú podľa Vás vládou prijímané opatrenia na boj proti ochoreniu COVID-19 dostačujúce?

Podľa mňa sa snažia reflektovať na aktuálnu situáciu. Otázka je, čo je cieľom opatrení a či sa postaviť len na stranu zdravia a zabudnúť na ekonomiku, alebo postaviť sa na stranu ekonomiky a nechať ľudí trochu napospas. Zdá sa mi, že vláda hľadá balans. Myslím, že pred Vianocami sme trochu zbytočne vyčkávali s lockdownom a zmiernením pohybu osôb.

Potom nám aj čísla narastali. Dôvody môžu byť rôzne, ale je zbytočné o tom hovoriť, lebo sme v situácii, kde sme. Čo by mohlo byť rýchlejšie, je ekonomická pomoc. V ochrane zdravia sa aj v porovnaní so svetom držíme dobre, ale v ekonomickej pomoci by sme mali byť rýchlejší.

Komunikujú sa podľa vás opatrenia dostatočne?

Táto téma sa rieši už polroka, ale jednouchá odpoveď na to je, že nie. Nie je tam zlý úmysel, ale úmysel nerozhoduje. Rozhoduje výsledok a výsledok často tvorí chaos, a to je chyba. Akokoľvek dobré opatrenia alebo dobrý záujem, ktorý nie je dobre odkomunikovaný, v ľuďoch vzbudzuje pochybnosti a nedôveru.

Strana Za ľudí kritizovala, že sa neotvárajú školy. Aké dopady to môže mať najmä na tie deti zo sociálne znevýhodneného prostredia?

Úplne šialené. Keď niekto hovorí, že tu budeme mať možno stratenú generáciu, tak je to síce významne zvýraznené, ale to neznamená, že je to ďaleko od pravdy. Sociálny kontakt v rannom veku je to najdôležitejšie, špeciálne pre deti zo sociálne slabších rodín. A potom tie základné vedomosti, ktoré deti získajú, ich formujú na celý život. Toto je proste veľká chyba.

Ak by minister školstva prišiel s tým, že nechajme deti zopakovať jeden rok, nepovažoval by som to za stratený rok ich života. Práve naopak, mohlo im to vrátiť šancu, ktorú majú mať. Myslím, že je na mieste, aby o tomto začala aspoň diskusia a kompetentní povedali pre a proti takémuto riešeniu.

Nemali by chodiť do školy aspoň maturanti?

Dnes vedia mladí ľudia veľmi dobre fungovať v online prostredí. Zákaz vychádzania tu nebol celý čas, čiže mohli ísť v určitej miere aj medzi rovesníkov. Informácie, ktoré potrebujú, sú online. Nevnímam to pri maturantoch tak tragicky, ale určite to je pre nich stresujúce, veď pre koho maturita nebola stresujúca. Ale keď porovnám ich, 18 a 19 ročných mladých ľudí, verzus šesť, osem alebo 12 ročných, tak to je rozdiel. Maturanti to zvládnu, mladší žiaci môžu mať veľký problém.

Sme svedkami toho, ako protipandemické opatrenia naštrbujú vzťahy v koalícii. Aké sú momentálne?

Také, ako to vnímate na verejnosti. Sú tam ľudia, ktorí sa snažia byť konštruktívni, aj takí, ktorí sa za každú cenu snažia okolo seba vytvárať mediálnu bublinu alebo záujem o svoju osobu. Každý koaličný partner má vo svojom programe nejaký bod, ktorý považuje za najdôležitejší. Niekto je orientovaný viac na podnikateľské prostredie, niekto je orientovaný sociálnejšie. Otázka je potom, akým spôsobom to komunikuje.

Je evidentné, že v koalícii je vnútorné pnutie, chcem však povedať, že to nie je tak dramatické, ako to vidia ľudia navonok.

Ako vnímate slovné prestrelky medzi premiérom a vicepremiérom?

Niekedy nerozumiem pánovi premiérovi ani pánovi Sulíkovi, prečo to potrebujú exponovať na verejnosti. To, že ich pozície sú jasné v niektorých oblastiach vieme všetci, ale ten konflikt nás „odtrháva” od toho, čo je podstatné, a to je boj s koronou. Súčasťou tohto zápasu je zdravie, vzdelávanie a, samozrejme, ekonomická a hospodárska pomoc. Všetko ostatné musí ísť bokom. Namiesto toho sa tu miešajú osobnostné črty, ktoré zbytočne od toho podstatného strhávajú pozornosť. Opakujem, všetko okrem boja s pandémiou a prípravou na očkovanie by malo ísť bokom.

Vydrží podľa vás koalícia celé funkčné obdobie?