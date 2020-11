17. november nepatrí extrémistom ani mafii, vraví Naď. Korčok hovorí o bizarnej podobe slobody

17. november patrí slušným ľuďom, nepatrí fašistom, extrémistom, komunistom a už vôbec nie mafii a ani nikdy patriť nebude. Vo svojom profile na sociálnej sieti to pri príležitosti 31. výročia Nežnej revolúcie a štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Šéf rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) poukázal na to, že súčasťou slobody je aj to, že 17. november poskytuje odlišné, a teda slobodné pohľady na to, čo priniesla Nežná revolúcia. Stanovisko zaslal tlačový odbor rezortu diplomacie.

Rešpektovanie zákona

„Vidíme, že naozaj nikto nikomu nebráni myslieť si čokoľvek. Dokonca až tak nie, že sa k tomuto dňu odrazu hlásia aj tí, čo si 17. november nikdy nevšimli a doteraz ho vnímali ako prevrat,“ zdôraznil s tým, že ide o čistý cynizmus a bizarnú podobu slobody.

Na 17. november je podľa šéfa slovenskej diplomacie mnoho názorov. Považuje ho za výročie, ktoré Slovákom pripomína význam právneho štátu, teda toho, že nikto nestojí nad zákonom.

„Pred rokom 1989 bol zákon slúžkou pomýlenej ideológie, dnes je rešpektovanie zákona jedinou cestou, ako si zachovať vlastnú slobodu,“ priblížil Korčok.

Doplnil, že slovenským záujmom je presadzovať princípy právneho štátu aj v zahraničnej politike, osobitne v rámci Európskej únie, čo vníma ako odkaz 17. novembra „pre dnešok“.

Pozitívna zmena

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) považuje 17. november 1989 za symbol pozitívnej zmeny a slobody.

Ako napísala vo svojom profile na sociálnej sieti, tento deň Slovákom ukázal, že ako spoločnosť dokážu mnoho vecí, keď sa zomknú.

„Dnes prežívame ďalšiu dôležitú skúšku, v ktorej musíme opäť bojovať spoločne. V tejto situácii nemôžeme hľadieť iba na seba, pretože, ak by sme to isté urobili aj v ´89, nikdy by sme si slobodu nevybojovali,“ dodala Milanová.

Sviatok hrdosti a odvahy

„17. november 1989 je dňom, na ktorý môže byť náš národ skutočne hrdý. Je sviatkom a spomienkou na tých, ktorí našli odvahu postaviť sa komunistickému režimu a dlho predtým aj nacistickým okupantom. Ako národ a spoločnosť čelíme najväčšej zdravotnej a ekonomickej kríze od druhej svetovej vojny. Preto je najdôležitejšia súdržnosť, spolupatričnosť, ale aj trpezlivosť a tolerancia voči sebe navzájom,“ zdôraznila na sociálnej sieti ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Zároveň označila za neprijateľné, že práve v tento deň vyzývajú „bývalí komunisti, fašisti a chuligáni“ na porušovanie zákona, niektorí dokonca na násilie a vandalizmus. Ľudí, naopak, vyzvala, aby November 1989 oslávili tým, že sa budú správať zodpovedne.

Minister obrany ozrejmil, že vďaka odvahe ľudí, ktorí nastavili 17. novembra 1989 zrkadlo komunistom, dnes Slováci žijú v slobodnej a demokratickej krajine.

Slušní ľudia ostanú doma

„V krajine, kde nie je problém kritizovať vládu, mať slobodné médiá, prejaviť slobodne svoj názor, rozhodnúť sa podľa svojich vlastných hodnôt, cestovať kam chceme a kedy chceme či voliť toho, koho chceme,“ uviedol Naď.

Slušní ľudia v utorok podľa jeho slov ostanú doma. „Nepôjdu ničiť majetok a ohrozovať zdravie ľudí, nepôjdu porušovať zákon. Nenechajú sa zneužívať tými, ktorí sa boja spravodlivosti. Slušní ľudia si slušne, nie porušovaním zákonov, pripomenú hrdinstvo ľudí Novembra 1989,“ dodal šéf rezortu obrany.

V Bratislave sa v utorok chystajú dve protestné akcie. Tá prvá sa má podľa organizátorov, ktorí o tom informujú na sociálnej sieti, začať o 15:00 na bratislavskej Hlavnej stanici.

O 16:00 je pred Prezidentským palácom naplánovaný druhý protest. Plánujú sa na ňom zúčastniť poslanci Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).