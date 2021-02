2. ročník Social Awards Slovakia prichádza

Už prvý ročník najväčšej ankete v online priestore na Slovensku zaznamenal veľký úspech, 2. ročník chce na neho nadviazať. Organizátor spoločne s moderátormi dnes na tlačovej konferencii predstavil novinky, ktoré sprevádzajú pokračovanie úspešného projektu.

Tváre a moderátori projektu Veronika Cifrová-Ostrihoňová a Matej „Sajfa“ Cifra sa opäť zhostili svojich úloh. Hlavná myšlienka a claim ankety: „S vplyvom prichádza zodpovednosť“. Rovnako aj názov, ocenenie však dostalo svoje charakteristické pomenovanie – SOWA.

Oceniť prínos pre spoločnosť

„Prvý ročník bol doslova punk rock, robili sme ho v čase pandémie, presuny, obmedzenia…Nakoniec sa uskutočnil na jeseň, chceme zachovať pôvodnú myšlienku, aby sa oceňovanie konalo v prvej polovici roka. Ideme do náročného obdobia, ale je to vývza, s ktorou sa rozhodne popasujeme. Prinášame množstvo noviniek, hlavná myšlienka však ostala,“ povedal organizátor ankety Štefan Šperka. „Pomenovanie projektu vzniklo spojením písmen z pôvodného názvu a SOWA nám prišlo príjemné vizuálne aj na prvé počutie nás to zaujalo. Social Awards Slovakia ostáva súčasťou loga aj pomenovania celej ankety,” pokračuje Šperka

Tvárami projektu ostali tak ako v predošlom ročníku Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej „Sajfa” Cifra. „Rozhodli sme sa pridať aj po druhýkrát k tomuto projektu, pretože sa nám páči jeho myšlienka oceniť ľudí aktívnych na sociálnych sieťach a spolupráca na prvom ročníku bola príjemná,” povedali moderátori.

Slováci budú opäť hlasovať v dvojkolovom hlasovaní na webstránke www.socialawardslovakia.sk a postupne rozhodnú o troch finalistoch v každej kategórii. Hlasovanie v prvom kole bude prebiehať do od 22. februára do 22. marca. Do druhého kola postúpi v každej kategórii už iba 7 influencerov s najvyšším počtom hlasov. Hlasovanie v druhom kole bude prebiehať od 24. marca do 24. apríla. Po skončení hlasovania postupujú do finále prví traja z každej kategórie, pričom sa spočítajú hlasy z oboch kôl. Kategórií je tento rok 12 hlavných, jedna Cena poroty a cena pre TOP osobnosť sociálnych sietí, ktorá vzíde z SMS hlasovania.

To je v tomto ročníku novinkou, ľudia budú môcť svojim obľúbencom poslať SMSku v tvare SOWA medzera a číslo nominovaného, ktoré je uvedené pri každom mene na stránke www.socialawardslovakia.sk. Cena SMS správy je 1,60 eur a každý týždeň môže jeden z hlasujúcich vyhrať 500 eur a na konci celého hlasovania až 10 000 eur. Zároveň sú všetky SMS hlasy zapojené aj do žrebovania o vecné ceny z online hlasovania.

Foto: SOWA

Vylepšením prešla aj metodika výberu nominovaných. V 12 kategóriách prešlo sitom 15 osobností sociálnych sietí v každej kategórií a vyberali ich agentúry Socialists a Starmedia, ktoré sú zároveň odborným garantom ankety.

Výsledky ankety sa široká verejnosť, ale i zapojení influenceri dozvedia 15. mája počas slávnostného galavečera, ktorý naživo odvysiela Televízia DOMA od 20.30. Režisérom programu bude Richard Raiman. „Ako najsilnejšie médium na sociálnych sieťach sa opäť radi pripájame k ankete Social Awards Slovakia. Teší nás, že projekt napreduje, preto sme sa rozhodli, že mu tento rok nájdeme priestor aj v televíznom vysielaní,” povedal Michal Borec, riaditeľ marketingu a PR televízie Markíza.

Foto: SOWA

Generálnymi partnermi ankety sú investičná skupina Proxenta a spoločnosť Platon Life. Proxenta je partnerom ankety už druhý rok. „Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto príbehu a opäť ho podporiť. V Proxente vieme, čo to znamená vyrásť z nuly a budovať postupne úspešnú firmu alebo brand. Verím, že úspech Social Awards Slovakia aj v týchto neľahkých časoch Slovákom ukáže pozitívny príklad. Ak niečomu veríte, tak sa oplatí do vášho sna investovať čas, energiu a aj peniaze. Všetkým zúčastneným držíme palce,“ povedal majiteľ a CEO Proxenty Pavol Kožík.

Svoje rozhodnutie podporiť projekt Social Awards Slovakia vysvetľuje aj CMO Platon Finance Marko Úradník: „Dôvodom, prečo sme sa zapojili do tohto projektu je nápaditosť a cesta ako oceniť talent prezentujúci na sociálnych médiách. Páčila sa nám idea a obrovský zásah Social Awards Slovakia do komunity influencerov a rovnako aj ich sledovateľov. Sme veľmi radi, že môžeme byt súčasťou práve tohto typu projektu pretože rovnako ako Social Awards Slovakia, aj my budujeme a sledujeme nové trendy v modernom svete a postupne budujeme digitálny svet.

Hlavnými partnermi Underwear by Queen Plačková a zubná klinika Doktor Martin. Partnermi sú Klinika ENVY, Best Wine Distribution a mediálnymi partnermi televízia Markíza a Startitup.

