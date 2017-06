24 hodín Le Mans opäť ovládlo Porsche, Konôpkov tím napriek problémom dokončil

LE MANS 18. júna (WebNoviny.sk) – Jubilejný 85. ročník najslávnejších vytrvalostných motoristických pretekov sveta 24 hodín Le Mans ovládlo Porsche – tretíkrát po sebe, celkovo devätnástykrát.

Posádka s číslom 2: Timo Bernhard, Earl Bamber a Brendon Hartley s modelom 919 Hybrid absolvovala 367 kôl a zvíťazila v kráľovskej kategórii LMP1, keď hodinu pred uplynutím časového limitu predstihlo dovtedajšieho lídra – trio Che-pin Tung, Thomas Laurent a Oliver Jarvis na vozidle LMP2 Oreca 07 – Gibson z tímu Jackie Chan DC Racing. Ešte štyri hodiny pred koncom viedlo s pohodlným náskokom Porsche č. 1, ale potom stratilo výkon a preteky nedokončilo.

Vždy ako na hojdačke

“Bolo to neskuročné. Tieto preteky sú vždy ako na hojdačke, celý tím vyvinul neuveriteľné úsilie, zapamätám si to do konca života,” neskrýval radosť Hartley, pre ktorého to bol premiérový triumf na okruhu La Sarthe. “Bolo to šialené. Keď som počul, ako nám rupol motor, myslel som si, že je koniec. Mechanici to však dali do poriadku. V týchto pretekoch zvíťazíte, iba ak naozaj chcete,” doplnil kolegu Bamber.

Toyote šťastie opäť neprialo, keď technické problémy odstavili prakticky všetky tri prototypy TS050 – Hybrid. Najprv zlyhala spojka dovtedy vedúcej Toyote č. 7, vzápätí sa “deviatka” dostala do kolízie s ďalším vozidlom, praskla jej pneumatika a následne jej zlyhala pohonná jednotka. Tretie vozidlo japonskej automobilky s číslom 8 sa s technickými patáliami borila prakticky od začiatku, napokon však dokončila preteky a obsadila celkovú 9. priečku.

Najpočetnejšiu kategóriu LMP2 opanovala spomenutá posádka Tung, Laurent, Jarvis, ktorá absolvovala 366 kôl, v absolútnom hodnotení obsadila druhé miesto. Trio Nelson Piquet, David Heinemeier Hansson a Mathias Beche s modelom Oreca 07 – Gibson z tímu Vaillante Rebellion zaostalo o dve kolá a skončilo celkovo na tretej priečke.

Predstavil sa aj prvý slovenský tím

Medzi LMP2 sa predstavil aj prvý slovenský tím v Le Mans ARC Bratislava. Jazdcov Miroslava Konôpku, Holanďana Rika Breukersa a Lotyša Konstantinsa Calka od začiatku trápili technické problémy na ich Ligieri JSP217 – Gibson, napokon sa s nimi však dokázali vysporiadať a preteky dokončili v celkovom hodnotení na 46. mieste, keď odjazdili 313 kôl. V rámci LMP2 obsadili 20. priečku.

“Keď som videl šachovnicovú vlajku, prebehli mi v pamäti všetky tie roky úsilia. Pamätám si, keď plakali Nemci, keď som s nimi jazdil v Le Mans v roku 2010. Ja plačem práve teraz, som neskutočne šťastný. Vďaka patrí najmä mechanikom. Nebolo to ani tak o našich jazdeckých schopnostiach, ale o mechanikoch. Na začiatku sme mali neskutočné problémy, stratili sme viac ako hodinu, ale napokon sme v cieli a je to úžasné,” povedal po pretekoch Konôpka. Jeho stajňa ARC Bratislava sa stala prvá z krajín strednej Európy, ktorá pri premiére na 24 hodín Le Mans dokončila preteky.

Medzi profesionálnymi posádkami automobilov špecifikácie GTE s 339 kolami zvíťazili Darren Turner, Jonathan Adam a Daniel Serra na Aston Martine VANTAGE. O triumfe rozhodli až v záverečnom kole, keď sa dostali pred tím Corvette Racing, ten napokon skončil tretí za stajňou Ford Chip Ganassi Team UK. V kategórii GTE Am, v ktorej sa profesionáli striedajú s amatérmi, triumfoval tím JMW Motorsport s jazdcami Robertom Smithom, Willom Stevensom a Driesom Vanthoorom na Ferrari 488 GTE.

24 hodín Le Mans 2017

LMP1: 1. Timo Bernhard (Nem.), Earl Bamber (N. Zél.), Brendon Hartley (N. Zél.) Porsche 919 Hybrid 367 kôl, 2. Sébastien Buemi (Švaj.), Anthony Davidson (V. Brit.), Kazuki Nakadžima (Jap.) Toyota TS050 – Hybrid +9 kôl

LMP2: 1. Ho-pin Tung (Hol.), Thomas Laurent (Fr,), Oliver Jarvis (V. Brit.) Oreca 07 – Gibson 366 kôl, 2. Nelson Piquet (Braz.), David Heinemeier Hansson (Dán.), Mathias Beche (Švaj.) Oreca 07 – Gibson +2 kolá, 3. David Cheng (USA), Tristan Gommendy (Fr.), Alex Brundle (V. Brit.) +3 kolá,… 20. Miroslav Konôpka (SR), Rik Breukers (Hol.), Konstantins Calko (Lot.) Ligier JSP217 – Gibson +52 kôl

GTE Pro: 1. Darren Turner (V. Brit.), Jonathan Adam (V. Brit.), Daniel Serra (Braz.) Aston Martin VANTAGE 340 kôl, 2. Andy Priaulx (V. Brit.), Harry Tincknell (V. Brit.), Pipo Derani (Braz.) Ford GT +1:42,013 min, 3. Jan Magnussen (Dán.), Antonio García (Šp.), Jordan Taylor (USA) Chevrolet Corvette C7.R +1:45,657

GTE Am: 1. Robert Smith (V. Brit.), Will Stevens (V. Brit.), Vanthoor Dries (Belg.) Ferrari 488 GTE 333 kôl, 2. Duncan Cameron (V. Brit.), Aaron Scott (V. Brit.), Marco Cioci (Tal.) Ferrari 488 GTE +2 kolá, 3. Cooper MacNeil (USA), William Sweedler (USA), Townsend Bell (USA) Ferrari 488 GTE +2 kolá