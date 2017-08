3 šikovné nápady na kvetinovú dekoráciu nielen do domácnosti

reklama:

Kvety sú neoddeliteľnou súčasťou domácností. Okrem toho, že krásne voňajú, sú skvelým farebným doplnkom. Ak aj vy milujete kvety a radi si nimi skrášľujete izby, máme tu pre vás tri nápady na dekoráciu. Určite sa vám budú páčiť.

1. Citróny vo váze

Zoberte si dve rovnako vysoké vázy (prípadne sklenené poháre). Jedna však musí mať väčší priemer a druhá menší, aby sa zmestila jedna do druhej. Vázu s menším priemerom vložte do vázy s väčším priemerom a priestor medzi nimi vyplňte plátkami citrónu. Zalejte vodou, pridajte kvety a je to.

2. Plávajúce ruže

Zoberte si ruže a odstrihnite hlavičky s krátkymi stopkami. Tie napichnite na kúsok bublinkovej fólie a vložte ich takto do vázy s vodou. Ružičky vám budú pekne plávať na povrchu.

3. Lepiaca páska

Ak chcete, aby boli všetky kvety vo váze rovnomerne poukladané, použite lepiacu pásku. Nastrihajte pásiky a prilepte ich cez otvor vázy vodorovne aj zvislo. Vytvoria sa vám tak štvorčeky a do každého vložíte kvet. Takto bude krásne plná celá váza rovnomerne zaplnené kvetmi.

Celé postupy si môžete pozrieť aj na videu :