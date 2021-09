30 rokov Nostalgie s Kidom, na plátne i pápežské baziliky Ríma

Pestrú a kvalitnú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v októbri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy. Dňa 7. októbra 2021 oslávi Nostalgia rovných 30 rokov. Začínala ako filmový klub v priestoroch auly Stavebnej fakulty STU, od jesene 2011 pôsobí už 10 rokov na Nivách. Návštevníkov čaká zaujímavý program, v ktorom okrem pripomenutia tohto jubilea nebudú chýbať mimoriadne predstavenia umeleckých dokumentov, ale ani pravidelný cyklus Best of Fest, novinky slovenského a českého filmu či piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

V začiatkoch histórie Nostalgie patrili v jej repertoári medzi najúspešnejšie snímky legendárneho Charlieho Chaplina. Pri príležitosti svojho jubilea uvedie Nostalgia reštaurovanú verziu Chaplinovho prvého slávneho filmu KID, ktorý je nadčasovou groteskou o ľudskosti a čistom cite chudobného tuláka Charlieho, ktorý sa ujme malého opusteného chlapca. Legendárny film, ktorý oslavuje v roku 2021 sté výročie od svojho uvedenia, sa stal jedným z Chaplinových najoceňovanejších titulov a radí sa k zásadným dielam svetovej kinematografie. Diváci budú mať na predstavenie voľný vstup.

Októbrová ponuka Nostalgie zahŕňa i mimoriadne predstavenie výpravného umeleckého dokumentu do srdca Ríma SVÄTÝ PETER A PÁPEŽSKÉ BAZILIKY RÍMA, kde diváci prostredníctvom filmového plátna navštívia štyri pápežské baziliky – Lateránsku baziliku, Baziliku Panny Márie Snežnej, Baziliku svätého Pavla za hradbami a hlavne Baziliku svätého Petra. Vizuálna návšteva týchto architektonických skvostov im umožní obdivovať ich najcennejšie poklady – práce autorov ako sú Giotto, Caravaggio, Bramante, Michelangelo, Raffael, Borromini, Bernini a mnoho ďalších. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na dokumentárny film PEGGY GUGGENHEIM: POSADNUTOSŤ UMENÍM o nadčasovej žene s dokonalým vkusom, ktorej jej bohaté dedičstvo pomohlo stať sa ústrednou postavou svetového moderného umenia. Bola súčasťou kultúrnych otrasov 20. storočia a do jej pestrej zbierky patria Max Ernst, Pablo Picasso, Salvador Dalí či Jackson Pollock.

Nostalgia v októbri ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: na nedávno skončenom festivale v Benátkach ocenenú snímku CENZORKA o mladej trestankyni, ktorej sa narodí dieťa vo väzení, dramatický príbeh SPRÁVA o úteku mladých židovských väzňov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z prísne stráženého koncentračného tábora Osvienčim, aktuálnu animovanú snímku MOJA AFGANSKÁ RODINA, ktorá získala Cenu poroty na MFF Annecy 2021, výpravný veľkofilm ZÁTOPEK, ktorý približuje športový aj životný príbeh legendárneho bežca a štvornásobného olympijského víťaza, či vzťahové komédie ZBOŽŇOVANÝ a KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v uvedie Zlatým levom na MFF Benátky 2020 ocenenú emocionálnu drámu KRAJINA NOMÁDOV o ovdovelej šesťdesiatničke, ktorá na ceste naprieč Amerikou hľadá svoju identitu ako moderný kočovník, vojnovú drámu QUO VADIS, AIDA? ocenenú na festivaloch v Rotterdame či Benátkach, ktorá nahliada na udalosti v bosnianskej Srebrenici prostredníctvom osobného príbehu hlavnej hrdinky, láskyplnú poctu mágii filmu FESTIVAL PÁNA RIFKINA v réžii Woodyho Allena, ktorá bola otváracím filmom MFF San Sebastian 2020, ale i pôsobivú drámu Pedra Almodóvara PARALELNÉ MATKY o dvoch ženách, ktoré porodia v rovnaký deň a ich životy sa začnú prelínať, za ktorú získala Penélope Cruz Cenu pre najlepšiu herečku na MFF Benátky 2021.

Priaznivci očakávaných žánrových veľkofilmov sa môžu tešiť na v poradí už 25. bondovku NIE JE ČAS ZOMRIEŤ, v ktorej agent 007 skončil aktívnu službu, no zaslúžený oddych na Jamajke si dlho neužije, kultové sci-fi dobrodružstvo DUNA o mocenských bojoch vo vnútri galaktického Impéria, v ktorých ide o ovládnutie púštnej planéty a jej zásob vzácneho korenia, či historický epos POSLEDNÝ SÚBOJ, pútavý príbeh zrady a pomsty na pozadí temného stredovekého Francúzska 14. storočia.

Z ponuky predstavení pre deti poteší určite malých i veľkých divákov dobrodružná komédia o obľúbených psích záchranároch LABKOVÁ PATROLA VO FILME, animované dobrodružstvo pre celú rodinu 100% VLK, príbeh nevšedného priateľstva medzi chlapcom a robotom RON MÁ CHYBU, neuveriteľné dobrodružstvo na krídlach draka DRAČIA KRAJINA či pokračovanie animovanej komédie o kultovej rodinke RODINA ADDAMSOVCOV 2.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.10. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA VO FILME Carl Brunker, USA/Kan., 2021

01.10. PI 19:45 FESTIVAL PÁNA RIFKINA Woody Allen, USA/Špan./Tal., 2020

02.10. SO 17:30 SPRÁVA Peter Bebjak, SR/ČR/Nem., 2020

02.10. SO 19:30 NIE JE ČAS ZOMRIEŤ Cary Joji Fukunaga, Brit./USA, 2021

06.10. ST 19:30 ZÁTOPEK David Ondříček, ČR/SR, 2021

07.10. ŠT 19:30 KID (30 ROKOV NOSTALGIE) Charlie Chaplin, USA, 1921, vstup zdarma

08.10. PI 18:00 DRAČIA KRAJINA Tomer Eshed, Nem., 2020

08.10. PI 19:45 FESTIVAL PÁNA RIFKINA Woody Allen, USA/Špan./Tal., 2020

09.10. SO 18:00 SVÄTÝ PETER A PÁPEŽSKÉ BAZILIKY RÍMA (ART ON SCREEN) Tal., 2016

09.10. SO 19:45 ZBOŽŇOVANÝ Petr Kolečko, ČR, 2021

13.10. ST 19:30 SPRÁVA Peter Bebjak, SR/ČR/Nem., 2020

14.10. ŠT 19:30 POSLEDNÝ SÚBOJ (PREMIÉRA) Ridley Scott, USA/Brit., 2021

15.10. PI 18:00 100% VLK Alexs Stadermann, Austr./Belg., 2020

15.10. PI 19:45 NIE JE ČAS ZOMRIEŤ Cary Joji Fukunaga, Brit./USA, 2021

16.10. SO 17:30 KRAJINA NOMÁDOV Chloé Zhao, USA/Nem., 2020

16.10. SO 19:30 POSLEDNÝ SÚBOJ Ridley Scott, USA/Brit., 2021

20.10. ST 19:30 CENZORKA Peter Kerekes, SR/ČR/Ukr., 2021

21.10. ŠT 17:00 DUNA (PREMIÉRA) Denis Villeneuve, USA/Kan., 2021

21.10. ŠT 19:45 DUNA Denis Villeneuve, USA/Kan., 2021

22.10. PI 18:00 RON MÁ CHYBU Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, USA/Brit., 2021

22.10. PI 20:00 SPRÁVA Peter Bebjak, SR/ČR/Nem., 2020

23.10. SO 17:00 ZÁTOPEK David Ondříček, ČR/SR, 2021

23.10. SO 19:30 DUNA Denis Villeneuve, USA/Kan., 2021

27.10. ST 18:30 MOJA AFGANSKÁ RODINA Michaela Pavlátová, ČR/SR/Fr., 2021

27.10. ST 20:00 QUO VADIS, AIDA? Jasmila Žbanić, Bosna/Fr./Nem., 2020

28.10. ŠT 19:30 PARALELNÉ MATKY (PREMIÉRA) Pedro Almodóvar, Špan., 2021

29.10. PI 18:00 RODINA ADDAMSOVCOV 2 Greg Tiernan, Conrad Vernon, USA/Brit./Kan., 2021

29.10. PI 19:45 KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY Radek Bajgar, ČR, 2021

30.10. SO 15:00 DUNA Denis Villeneuve, USA/Kan., 2021

30.10. SO 18:00 PEGGY GUGGENHEIM: POSADNUTOSŤ UMENÍM (ART ON SCREEN) USA/Tal./Brit., 2015

30.10. SO 19:45 NIE JE ČAS ZOMRIEŤ Cary Joji Fukunaga, Brit./USA, 2021

