4 tipy ako sa pripraviť na zimné športové aktivity

Patríte k milovníkom zimných športov? V tom prípade pomaly, ale isto prichádza vás čas. Pripraviť sa na zimné dobrodružstvá je vhodné ešte predtým, ako sa príroda prikryje snehovou prikrývkou. Len tak si budete môcť užiť sneh do sýtosti, aj ak by nám ho tohtoročná zima dopriala len minimum.

Bezpečnosť na prvom mieste

Zimná turistika, skialpinizmus, ale aj klasická lyžovačka majú nielen svoje čaro, ale aj rôzne nástrahy. A tie sa rozhodne neoplatí podceňovať. V rámci prípravy na zimnú lyžovačku preto myslíte aj na úrazové poistenie. Pád na lyžiach síce môže byť neškodný, no rovnako môže priniesť aj PN na niekoľko mesiacov.

Ešte zodpovednejší by ste mali byť pri aktivitách, ktoré prebiehajú mimo udržiavaných tratí. Vyhnite sa otvorenej prírode v čase zvýšeného lavínového nebezpečenstva a lavínovú výbavu nenechávajte doma ani v období bez výstrah. Lavína sa občas môže spustiť naozaj nečakane.

Akúkoľvek aktivitu si vopred naplánujte, zodpovedne si prichystajte všetku potrebnú výbavu. Výbava na zimnú turistiku sa od tej letnej výši. Pri balení by vám nemali chýbať turistické mačky, spomínaná lavínová výbava, paličky či cepín. Nepodceňujte ani výber oblečenia.

Aj zimné slniečko vie spáliť

Hoci sa zimné slniečko zdá byť slabé, UV žiarenie na horách je dostatočne silné na to, aby ste sa mohli spáliť. Spálené líca, nos či iné časti tváre sú jedným z najčastejších suvenírov zo zimnej turistiky či lyžovačky.

Opaľovací krém by preto nemal byť súčasťou batožiny len na letnú, ale aj zimnú dovolenku. So stúpajúcou nadmorskou výškou sa zmenšujú ochranné vrstvy atmosféry. Pribaliť by ste si preto mali, v závislosti od citlivosti pokožky, ochranný krém s SFP minimálne 30 a ochranou pred UVA aj UVB žiarením.

Nepodceňujte ochranu očí

Foto: Pexels

Lyžiarske okuliare predstavujú jednu z najdôležitejších častí lyžiarskej výbavy. Napriek tomu na ne stále mnoho lyžiarov zabúda, alebo podceňuje ich výber. Vhodne zvolené lyžiarske okuliare vás ochránia nielen pred vetrom, snehom, mrazom a slnkom, ale zvýšia aj kvalitu vášho videnia počas horších poveternostných podmienok či dokonca vás ochránia pred zranením.

Základom je, aby okuliare správne sedeli na nose a tvári. Nemali by vám spôsobovať tlak, ale ani byť príliš voľné.

No ani farba skla okuliarov však nie je len imidžová záležitosť. Každá farba je vhodná do iného počasia, a tak by ste jej výber mali prispôsobiť podmienkam, v akých plánujete lyžovať najčastejšie. Svetlé sklá sú vhodné skôr do nepriaznivého počasia, naopak, tmavé oceníte počas slnečných dní.

Vrstvite, vrstvite a ešte raz vrstvite

Nech už ide o akúkoľvek zimnú aktivitu, vhodné oblečenie je základ. V opačnom prípade vám bude po chvíli zima a nedajbože ešte nasledujúce dni preležíte s chorobou.

Základ vašej výbavy by mala tvoriť kvalitná termo bielizeň. Ďalšie oblečenie by malo pozostávať z viacerých vrstiev. Tie si môžete obliekať a vyzliekať podľa aktuálnej potreby. Poslednú vrstvu by mal tvoriť kvalitný ochranný vrchný odev, ktorý vás chráni aj pred vlhkosťou.

Zimné športy podporujú fyzické aj psychické zdravie. Prestávať so športovaním len preto, že sa vonku ochladilo, preto nie je najlepší nápad. Omnoho rozumnejšie je zodpovedne sa pripraviť na zmenené podmienky a užiť si športové vyžitie aj v tom krásnom ročnom období.

