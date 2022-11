4 veci, ktoré treba zvážiť pri kúpe nového bývania

Pri kúpe domu má každý svoje priority. Proces nákupu je zložitý a vyžaduje si potrebný čas. Aj preto je dobré napísať si hneď na začiatku zoznam priorít, ktoré budete pri hľadaní nového bývania zohľadňovať. Ide o užitočný spôsob, ako zvládnuť celý proces bez toho, aby ste zabudli na faktory, ktoré sú dôležité pre vás a vašu rodinu. Poradíme vám, čo by na tomto zozname rozhodne nemalo chýbať.

Vyberte si vhodnú lokalitu

Keď kupujete nové bývanie, hľadajte lokalitu s ľahkým prístupom k miestam, ktoré najčastejšie navštevujete, či už je to práca, škola, nákupné centrum alebo vaša rodina. Byt alebo dom by mal byť umiestnený v oblasti s dobrou infraštruktúrou a na mieste s dobrou plynulosťou premávky. To je práve niečo, na čo mnoho kupujúcich často zabúda! Ak si to ale overíte ešte pred nákupom, môže vám to ušetriť mnoho problémov s výjazdom na hlavnú cestu alebo nepríjemností spojených s neprimerane dlhým dochádzaním.

Dôkladne zvážte veľkosť vášho nového domu

Veľa ľudí málo premýšľa o veľkosti pozemku, na ktorom dom stojí. To je ale zásadná chyba – veľkosť a tvar vášho pozemku môžu ovplyvniť úroveň vami požadovaného súkromia, spôsob využívania trávnika alebo dĺžku vašej príjazdovej cesty. Ak nie je jasné, kde vaša parcela končí, a kde začína iná, overte si popis a rozmery pozemku u vášho realitného makléra alebo priamo na katastri. V tomto prípade možno budete chcieť jasne tieto hranice definovať alebo tam možno postaviť aj pevný plot. Samozrejme, to v dnešnej dobe už nemusí byť žiadny problém – zabezpečíte si napríklad betónové blokové formy a pozemok si dokážete jednoducho oplotiť aj sami. Je ale dôležité vedieť o vami kupovanom pozemku naozaj všetko.

Či už kupujete byt alebo dom, každá rodina by tiež mala mať predstavu o tom, koľko izieb potrebuje. Väčšina ľudí hľadá nehnuteľnosti aspoň s dvomi spálňami. U rodín s deťmi sa tento počet často zvyšuje. Ak máte pravidelné návštevy na akúkoľvek dlhú dobu, je určite vhodné mať aj spálňu, ktorá je využívaná ako hosťovská izba. Tá môže počas bežných dní slúžiť ako kancelária alebo miestnosť na cvičenie. Pri výbere nového bývanie preto určite premýšľajte aj nad vašim životným štýlom.

Nezanedbajte vek nehnuteľnosti

Ak vás zaujíma len novostavba, tento bod je pre vás pravdepodobne irelevantný. Ak ste však ochotní pozrieť sa na všetky nehnuteľnosti dostupné vo vašej cenovej kategórii, možno uvidíte aj staršie domy s bohatou históriou. Práve tie môžu byť veľkým lákadlom, no môžu tiež potrebovať viac opráv a vylepšení. Uistite sa, že máte na tieto rekonštrukčné projekty čas, chuť a hlavne rozpočet. Ako sme už spomínali, dnes si mnohé veci za pomoci moderných technológií dokážete opraviť, dostavať alebo vylepšiť sami, na mnohé iné však budete potrebovať pomoc odborníkov. V tomto prípade tak platí iba jedna rada – nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Overte si predávajúceho, od ktorého nakupujete

Tento bod sa často nespomína, pritom je v celom procese rovnako dôležitý, ako čokoľvek iné. Pri aktívnom hľadaní domov totiž zistíte, že niektorí predajcovia sú viac motivovaní predať ako iní. Niektorí ľudia umiestnia svoj dom na trh, ale je im v podstate úplne jedno, či sa predá alebo nie – ak sa nepredá, budú tam žiť ďalej a skúsia to znova neskôr. Pri tomto type predaja zvyčajne nie je priestor na vyjednávanie o cene. Je tiež možné, že celý proces predaja bude trvať dlhšie, ako ste predpokladali.

Sú však, naopak, aj chvíle, keď je predajca veľmi motivovaný predať. To je napríklad vtedy, keď už sa z domu odsťahoval do novej nehnuteľnosti, odišiel z mesta za prácou, alebo napríklad platí dve hypotéky. Váš realitný maklér vám pomôže určiť, o aký typ predajcu ide, aké sú vaše možnosti v prípade vyjednávania, ale tiež napríklad ako vypracovať ponuku alebo protiponuku, a získať tak nehnuteľnosť za tú najlepšiu cenu.

