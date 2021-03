5 benefitov správneho cyklistického oblečenia alebo aké je správne oblečenie na bicykel

Bicykel bol v minulosti najmä zábavou pre deti no v súčasnosti je cyklistika nesmierne známou a obľúbenou formou pohybovej aktivity.

S rozmachom elektrobicyklov je bicyklovanie vhodné pre všetky vekové kategórie a dokáže slúžiť aj ako bežný dopravný prostriedok. Pri bicyklovaní však netreba zabúdať aj na jednu dôležitú veci a tou je správna výbava. Výbava na bicykel by mala zahŕňať správne cyklistické oblečenie, prilbu a… Prečítajte si náš článok, aby ste sa dozvedeli, čo všetko potrebujete ako správnu výbavu na bicykel.

Výbava na bicykel

Výbava na bicykel by mala pozostávať určite z kvalitného bicykla, či už elektrického alebo klasického. Medzi základnú výbavu patrí cyklistická prilba (je povinná pre deti do 18 rokov), odrazky na bicykel, svetlá na bicykel, zadné svietidlo červenej farby a brzdy. Samozrejme je dôležité mať doplnky, ktoré vám umožnia bicykel zabezpečiť voči odcudzeniu a rovnako ho vybaviť viacerými predmetmi, aby ste boli na ceste dostatočne viditeľní. Pri dlhších trasách je vhodné nosiť so sebou aj pumpu a náhradnú dušu, prípadne sadu na lepenie. Tiež vám môže pomôcť aj nitovač, ktorý je vhodný v prípade roztrhnutej reťaze. Tieto predmety môžete uložiť napríklad do podsedadlovej tašky.

Foto: Holokolo

A čo si obliecť?

Správne oblečenie by malo byť dostatočne vzdušné, no na druhej strane by malo vášmu telu pomáhať pri správnej termoregulácii. Medzi veľmi obľúbené cyklistické oblečenie patria cyklistické sety. Po estetickej stránke sú veľmi variabilné a môžete si vyberať z rôznych krátkych aj dlhých alternatív. Majú všetky vlastnosti pre ochranu vášho tela pred vetrom, odvádzajú pot a sú nesmierne pohodlné. Navyše ich zakúpením máte hotový celý outfit na bicykel, ktorý vám vydrží aj niekoľko rokov.

Pánske cyklistické dresy sú špeciálne prispôsobené na jazdu na bicykli. Disponujú malými vreckami na zadnej strane, kde si môžete odložiť drobnosti, ktoré chcete mať neustále po ruke. Zároveň na prednej strane sú vybavené zipsom, ktorý vám umožňuje rýchlo regulovať teplotu vášho tela. Rovnako existuje niekoľko tipov takýchto dresov, ktoré si môžete vyberať na základe estetickej stránky, strihu – teda vašich proporcií, prípadne materiálu. Vo všeobecnosti však poznáme najmä tie s krátkym rukávom vhodné na teplé mesiace a tie s dlhým na chladné dni.

Bicyklovanie je rovnako vhodné pre dámy ako aj pre pánov. Pre dámy sú opäť najvhodnejšie dámske cyklistické dresy, ktoré sú (rovnako ako pánske) ideálne na takúto formu pohybovej aktivity. V zimných mesiacoch sa pri výbere dresu pozastavte aj pri funkciách ako sú vodeodolnosť, či vetruodolnosť. Takýto dres vás totiž dokáže ochrániť aj voči nepriaznivým vonkajším podmienkam počasia, ktoré sú v niektorých prípadoch nepredvídateľné.

Informačný servis