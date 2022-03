5 najkrajších národných parkov v Európe

Dovolenku nemusíte tráviť len na ležadle na pláži. Ak patríte k nadšeným turistom, či tým, ktorí radi čerpajú sily v prírode, vyrazte do niektorého z národných parkov. Vybrali sme pre vás 5 tých, ktoré sú Európe najkrajšie, a najlepšie vystihnú jej rozmanitosť.

1. Plitvice, Chorvátsko

Medzi najkrajšie národné parky nielen Európy, ale aj celého sveta bez pochyby patria chorvátske Plitvice. Nájdete ich medzi metropolou Záhreb a Jadranským morom, ktoré v lete Slováci dosť vyhľadávajú.

Klenotmi parku sú sladkovodné jazerá v terasovitej sústave spojené vopádmi a kaskádami. Ich tyrkysové vodné plochy i pôsobivé krasové útvary, ktoré stvorila príroda, tu vynikajú v sviežej zeleni okolitých lesov.

Pomedzi jazerá sa turisti môžu presúvať chodníkmi, mostmi, aj kyvadlovou dopravou, a obdivovať neskutočne krásne farby vodnej hladiny, skalné útvary a jaskyne. Vďaka upraveným chodníkom bude návšteva parku pohodovou prechádzkou, no poistenie na dovolenku by ste mali mať aj tak.

Foto: Unsplash

2. Triglav, Slovinsko

Slovinsko je najmä v očiach slovenských turistov dlhodobo v tieni Chorvátska. Je to škoda. Krajina sa síce nepýši takým množstvom kúzelných miest na kúpanie, no isto vám to vynahradí úžasnou prírodou. Dôkazom je aj jej zatiaľ jediný národný park – Triglav. Rozprestiera sa severozápade Slovinska, okolo rovnomenného vrchu, ktorý je najvyšší v Julských Alpách.

Medzi najväčšie ozdoby parku patrí ľadovcové Bohinjské jazero s priezračnou vodou. V idylickej alpskej krajine sa prejdete ľadovcovými údoliami, lesmi, dedinami i horskými pastvinami s množstvom unikátnych kvetov. Navyše, park je zatiaľ oveľa menej rušný než niekedy preplnené Plitvice.

Oblasť je tiež rajom pre turistov, najmä pre tých, ktorí túžia po aktívnej dovolenke. Je tu totiž obrovský výber pokojných aj akčnejších vonkajších aktivít.

Foto: Unsplash

3. Goreme, Turecko

Ikonický obrázok stoviek balónov, ktoré lietajú nad kamennými komínmi, nie je cestovateľom neznámy. Z výšky pozerať na drsné a skalnaté údolie posiate skalnými vrcholmi, domami a kostolmi láka nejedného z nich.

Jedinečnú krajinu strednej Anatólie a regiónu Kapadócia by ste ale nemali obdivovať len z výšky. Málokto totiž vie, že sa tu nachádzajú aj podzemné mestá. V minulosti sa využívali ako svätyne, no dnes sú rekonštruované a prístupné návštevníkom.

Menej známym klenotom regiónu je aj lahodné miestne víno, ktoré by ste isto mali vyskúšať.

Foto: Unsplash

4. Národný park Timanfaya, Kanárske ostrovy

Tých, ktorým sa páčia svieže národné parky Chorvátska, Slovinska, ale aj Slovenska, nemusí príroda Kanárskych ostrovov vôbec nadchnúť. Ostrovy sú totiž vulkanické a ich krajina pripomína mesiac alebo nejakú ľudoprázdnu planétu.

Taký je aj národný park Timanfaya na Lanzarote. Má drsný terén bez rastlín, no predsa za to stojí. Obdivovať tu môžete farebnú sopečnú pôdu, v ktorej sa striedajú odtiene červenej, oranžovej i čiernej. Všetky z nich pochádzajú ešte z erupcií v 18. a 19. storočí.

Sopečná aktivita aj jedinej stále aktívnej sopky vytvorila i pozoruhodné gejzíry či rôzne tvarované kamene. Pozrieť si ich môžete zblízka z turistických chodníkov, alebo z výšky, pri výlete na ťave.

Foto: Unsplash

5. Národný park Vatnajökull, Island

Jedinečný je aj chladnejší Island a jeho národné parky, a to najmä Vatnajökull, ktorý patrí k najväčším v Európe. Jeho názov znamená „vodný ľadovec“ a naznačí, čo je najväčšou atrakciou parku.

Je ňou obrovský ľadovec, niekde hlboký aj kilometer. Návštevníci môžu tiež v parku obdivovať v plnej kráse všetky islandské prírodné divy. Pripravte sa na gigantické vodopády, obrovské sopky, neskutočné farby a útvary z kameňov i ľadu.

Foto: Unsplash

Takisto budete mať možnosť okúsiť aj drsné islandské podmienky. Veľké časti národného parku totiž ležia vo vysokohorských oblastiach, kde sa poveternostné podmienky môžu rýchlo meniť, a preveriť každého dobrodruha.

