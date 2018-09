5 najväčších problémov Bratislavy

BRATISLAVA 7. septembra 2018 (WebNoviny.sk) – Obyvatelia Bratislavy sa vyjadrovali v ankete, čo ich najviac trápi v hlavnom meste. Toto sú podľa nich najväčšie problémy:

1. Doprava – Kto nebol v kolóne, nevie čo je bratislavská doprava

Každý v Bratislave vie, čo je kolóna a pravidelne v nej stojí aspoň raz do týždňa (tí šťastnejší). S problémom parkovania je to ešte horšie, to rieši Bratislavčan denne. A v hromadnej doprave to nie je o nič lepšie. Chcete sa dostať niekam aj s prestupovaním? Tak vás neminie dlhé čakanie na zastávke, pretože chýba zladenie s prestupnými spojmi. Ovácie okolo električky do Petržalky sú na mieste, ale nemali byť vybudované už aj ďalšie nové trate do iných mestských častí?

2. Cyklotrasy – Na bicykli len s testamentom

Už ste skúsili ísť bicyklom aj mimo lesoparku? Ak túžite po adrenalínovom športe, skúste sa dostať napríklad z Vrakune do centra. Hlavné mesto v srdci Európy cyklistom skôr kladie prekážky, ako uľahčuje presun. Hlavné mesto má veľmi málo cyklotrás a ak sú, tak na nich veselo parkujú autá.

3. Financovanie – Rozumné hospodárenie je zo sveta sci-fi

Transparentným a efektívnym hospodárením mesta a mestských podnikov by sa dali ušetriť milióny eur. Mesto nerobí zimnú a letnú údržbu, výsadbu zelene, ale všetko zabezpečuje externá firma, a to už tak efektívne nie je ani finančne a ani vo výsledku. A vybavovať niečo na magistráte? Znamená vrátiť sa v čase a stráviť tam nekonečne veľa času.

4. Zeleň – Rúbanisko do posledného stromu

V poslednom období sú veľmi časté výruby stromov a nahrádzanie zelene betónom. Potom sa nemôžeme čudovať, že nás postihnú prívalové dažde a v lete je na uliciach neznesiteľne teplo. Zeleň treba chrániť a občania to chápu a protestujú, ale stále niekto „zhora“ prikáže zobrať pílu a zaťať aj do zdravého živého stromu.

5. Komunity – Človek na poslednom mieste

Máte v rodine seniora, ktorý potrebuje stálu opateru? Asi viete, že pomoc mesta nie je ani minimálna. Chýbajú zariadenia pre seniorov, špecializované pre obyvateľov trpiacich demenciou a Alzheimerovou chorobou, ako aj denné stacionáre, opatrovateľská služba… A ak ste mladá rodina, Bratislava vám život tak isto neuľahčí. Chýbajú nájomné byty, ktoré sú v iných metropolách neoddeliteľnou súčasťou. Ste Bratislavčan a chcete mať výhody? Škoda, k Bratislavskej mestskej karte sa nedostanete, lebo neexistuje. V súčasnosti funguje iba karta nemenovanej banky. Ak máte inú banku, máte smolu.

Problémov v hlavnom meste je viac ako veľa. Týchto 5 oblastí definovali obyvatelia Bratislavy v ankete, ktorú osobne od minulého roka robí Ján Mrva, starosta mestskej časti Vajnory. Je starostom už 12 rokov a podarilo sa mu veľa zmeniť v prospech Vajnorčanov, a to len z financií, ktoré mal k dispozícií. Vybudoval nové parky, postavil nový Dom kultúry, 2 škôlky, rekonštruoval školu a postavil ďalších 5 tried, postavil 31 km nových cyklotrás… Nechce sa nečinne pozerať, ako mesto zle hospodári, ustupuje developerom a finančným skupinám a na posledné miesto odsúva záujem bežného občana. Aj preto sa Ján Mrva rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy. Chce dokázať, že zmena Bratislavy k lepšiemu je možná. Stačí byť neúnavný, robiť veci s láskou k ľudom, konať odborne a transparentne, samozrejme, vrátane dobrého hospodárenia bez vytvárania dlžôb.

