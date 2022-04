5 preverených rád, ako si vybrať správnu práčku a nenaletieť

Výber nového spotrebiča vie byť niekedy náročný a porovnávanie množstva typov, funkcií, tried a hodnotení dokáže človeka ľahko vyčerpať. Spolu so Samsungom sme pre vás pripravili prehľad najdôležitejších parametrov, ktoré ovplyvnia vašu celkovú spokojnosť s novou práčkou a pomôžu vám zorientovať sa v dnešnej širokej ponuke.

1. Energetická trieda

Pri kúpe nového spotrebiča nikdy nejde iba o vstupné náklady. Jeho kvalitu a spotrebu energie budete pociťovať dlhé roky. Riadiť sa môžete energetickým štítkom, čo je štandardizovaný údaj o výške spotreby energie a vody u veľkých domácich spotrebičov. Dnes si môžete vybrať z farebnej pyramídy tried A, B, C, D, E, F, G. Možno si spomeniete na triedy ako A+++. Tie dnes už neexistujú, keďže sa používa nová stupnica. Dôvodom sú aj pokročilejšie metódy merania a vyššia náročnosť na energetickú efektivitu. Pokiaľ vám ide o pravidelné mesačné náklady, výška spotreby by pre vás mala byť tým najdôležitejším údajom.

2. Funkcie

Mnohé šikovné funkcie vám vedia ušetriť peniaze na energiách, pracích prostriedkoch, ale aj predĺžiť životnosť odevov. Práčky Samsung s technológiou EcoBubble pracujú s pracím prostriedkom vďaka automatickému dávkovaniu ekonomicky a zabezpečujú účinné, no zároveň šetrné pranie pri nízkych teplotách už od 15 stupňov. Ďalšou funkciou, ktorú si zamilujete, je nastavenie QuickDrive, vďaka ktorému ušetríte polovicu pracieho času a 20 % bežne spotrebovanej elektriny. Mnohé práčky si viete pohodlne prepojiť so smartfónom a pohrať sa s detailnými nastaveniami programov, alebo jednoducho ovládať práčku aj mimo domu.

Foto: Samsung

Práčky Samsung s technológiou EcoBubble vopred premiešajú prací prostriedok s vodou a vzduchom a pripravia tak účinnú no jemnú penu, ktorá prenikne rýchlejšie a lepšie do každého vlákna oblečenia. Vďaka pene a silným tryskám dokážu EcoBubble práčky absolvovať plnohodnotný prací cyklus pri nižšej teplote a za kratší čas.

3. Umelá inteligencia

Áno, toto slovko sa skloňuje nejaký čas už aj pri práčkach. A má to veľký zmysel, pretože dokáže uľahčiť ovládanie nastavení a optimalizuje samotné pranie lepšie ako by sme to urobili my sami aj keby sme nastavovaniu venovali dlhé hodiny. Práčky Samsung s technológiou EcoBubble pomocou AI Control si zapamätajú pracie cykly, ktoré používate, a dokonale prispôsobí program podľa vašich potrieb. Aplikácia SmartThings vám navyše poradí pri výbere cyklu, plánovania, riešenia problémov a odporučí ideálny program pre pranie a sušenie. Keď vás múdra práčka trochu lepšie spozná, bude vám na základe vašich pracích návykov ponúkať voľby programov a uľahčí tak používanie všetkým členom domácnosti. Aj tým, ktorí sú v praní menej skúsení.

Inteligentná domácnosť Výhodou celého ekosystému Samsung je prepojiteľnosť všetkých zariadení a vytvorenie tzv. inteligentnej domácnosti. Práčky Samsung s funkciou EcoBubble viete ovládať aj prostredníctvom smartfónov Samsung (napr. Galaxy S22) či kontrolovať stav prania na obrazovkách televízorov Samsung Neo QLED.

Foto: Samsung

4. Sušenie

Premýšľali ste nad sušičkou? Pri kúpe novej práčky máte možnosť zabiť dve muchy jednou ranou. Pre mnohé rodiny je to najvýhodnejšia voľba, než nekonečné obchádzanie sušiaka s bielizňou a zvýšená vlhkosť v byte. Ak však zvyknete prať niekoľko pracích cyklov za sebou, ideálne je siahnuť po samostatnej sušičke, ktorú viete šikovne umiestniť nad práčku a ušetriť tak miesto, napríklad pre kôš s bielizňou.

5. Záruka

Aj ten najdrahší a najkvalitnejší spotrebič môže nešťastne skončiť v oprave a pre tieto prípady je veľkým bonusom záruka – v prípade práčok najmä na samotný motor. Práčky Samsung s technológiou EcoBubble prídu do vašej domácnosti s 10 ročnou zárukou na motor.

Veríme, že sme vám pomohli zorientovať sa v množstve premenných, ktoré s výberom novej práčky prichádzajú. Aj keď to môže byť lákavé, snaha za každú cenu ušetriť pri kúpe nového spotrebiča vás môže v konečnom dôsledku vyjsť oveľa drahšie. Preto sa nikam neponáhľajte a dajte si čas s hľadaním ideálneho pomeru ceny, kvality a výkonu presne podľa vašich predstáv.

