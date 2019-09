5. ročník Bielej noci prichádza do Bratislavy: Nechajte sa očariť umením! Súčasné umenie prežiari mesto už tento víkend

Nezmeškajte magickú prechádzku mestom v nezvyklom šate a príďte na piaty ročník Bielej noci, najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného umenia na Slovensku. Koná sa už tento víkend, od piatka do nedele 27. 9. – 29. 9. 2019!

Raketa z vesmírnych komiksov, futuristická preliezka, 8 chápadiel a 8 monumentálnych bublín, 700 000 diód, 2 zvedavé oči na strome, jedno rozprávajúce slnko, monumentálna rotujúca zemeguľa, niekoľko interaktívnych inštalácií a imerzívnych prostredí, či dokonca stále dielo vo verejnom priestore. Piaty ročník festivalu súčasného umenia Biela noc prináša do bratislavských ulíc pestrý výber toho najzaujímavejšieho, čo na domácej aj svetovej umeleckej scéne vzniká.

Viac času na umenie

Biela noc každý rok priťahuje stále väčšie množstvo návštevníkov. Pre ešte príjemnejšie zážitky preto spúšťa novinku – predĺženie trvania z jedného večera na 3 dni bohatého programu. Niektoré diela budú zážitkom po celý deň, iné sa objavia až po zotmení a časť programu sa odohrá len v presne určených časoch.

„Každý rok sa snažíme zlepšiť naše služby a zapracovať pripomienky od návštevníkov. Je pravdou, že pri bohatom programe je náročné vychutnať si všetky diela v jeden večer. Veríme, že predĺženie formátu divákom festival spríjemní, a že sa k obľúbeným dielam vrátia aj opakovane,” vysvetľuje umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Návštevníkom tiež odporúča preštudovať si program dopredu a zvážiť, ktoré časy sú pre nich ideálnejšie. „Rodinám s deťmi určite padne vhod bohatý denný program, ktorý začína každý deň už od 12.00 hod. Bratislavčanom tiež odporúčam nesústrediť sa len na sobotný večer, ale vychutnať si rôzne umelecké zastávky v meste aj v piatok či v nedeľu,” dodáva.

Informácie na jednom mieste

S orientáciou v programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s popismi diel, interaktívnou mapou a notifikáciami, na ktorej vývoji sa podieľala VÚB banka.

„Už piaty rok sme partnerom tohto jedinečného podujatia a aj tentokrát sa snažíme o to, aby naša podpora a spolupráca na ňom priniesla ľuďom pekné zážitky. Pre veľký záujem opäť organizujeme vyhliadku z 23. poschodia našej centrály na Mlynských Nivách a to počas troch dní trvania festivalu i s prekvapením. Tešíme sa opäť z praktickej a vylepšenej mobilnej aplikácie k aktuálnemu ročníku, ktorá návštevníkom uľahčí pohyb v meste. Veríme, že aj vďaka tomu Biela noc pritiahne k umeniu v uliciach čo najviac ľudí, pretože veľa ľudí v uliciach, stretnutia s priateľmi a netradične strávený čas v meste je súčasťou zážitku tejto fantastickej noci,“ hovorí riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky, Martina Hrivnáková.

Za umením po vodnej trase Bielej noci

Festival aj tentokrát rozprestrie svoje umelecké zastávky na dvoch hlavných trasách, historickej a vodnej. Návštevníci si tak okrem centra mesta môžu vychutnať nevšednú prechádzku od River Parku až po štvrť Eurovea City, na ktorej ich čaká množstvo komiksových prekvapení a futuristických zážitkov.

Budú sa môcť vnoriť do „vesmírnej” preliezky String (Povrázok) od rakúskych Numen/For Use pred Zuckermandlom, vychutnať si môžu aj imerzívne svetelné inštalácie taliansko-kanadskej umelkyne Cinzie Campolese v Sklade č. 7, či hravé animované slnko na Tower 115 v Panorama Parku od slovenského animátora tvoriaceho pod značkou Matje! Pôsobivý estetický zážitok sa divákom dostane aj priamo v nákupnom centre Eurovea vďaka interaktívnemu dielu Kalia slovenskej dizajnérky Kataríny Komarovej. Promenáda poskytne výhľad na rozžiarené Lido, ktoré ožije farbami a pohybom vďaka mágii svetelného dizajnu z dielne BN Label.

Hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE: „Súčasťou Bielej noci sme už tretí rok. Prostredníctvom umenia a vizuálnych zážitkov buduje Biela noc pozitívny vzťah ľudí k Bratislave a jej architektúre. Je tiež príležitosťou rozhliadnuť sa a vidieť naše mesto inak ako v bežný deň. Na vodnej trase festivalu sa nachádza hneď niekoľko projektov, ktoré vznikli v spolupráci s JTRE, ktorých dôležitou myšlienkou je priblížiť ľudí k rieke Dunaj. Biela noc taktiež unikátnym spôsobom posilňuje vzťah ľudí a mesta k rieke a to je efekt, ktorý stojí za to podporovať.”

Socha pre bratislavské nábrežie

Po prvýkrát v bratislavskej histórii uvedie Biela noc dielo, ktoré nezhasne s odbitím nedeľnej polnoci, ale vďaka spolupráci s JTRE pretrvá vo verejnom priestore dlhodobo. Autoportrét Circle Head z dielne významného slovenského výtvarníka Viktora Freša, ktorého estetika odkazuje na tradíciu japonských kokeshi bábik, má priniesť šťastie bratislavskému nábrežiu a rozjasňovať priestor pred Zuckermandlom. Odhalený bude počas slávnostného otvorenia festivalu v piatok 27. septembra o 20.00 hod.

Pixelová smršť, hravé objekty aj monumentálna bublina

Na Slovensko sa po dvoch rokoch vráti britský vizuálny umelec Luke Jerram, vďaka ktorému sa nám naskytne dychberúci pohľad na vlastnú planétu. Prídu tiež brazílski VJ Suave – v sobotu uvedú workshop Tagtool animácie a každý večer po zotmení (o 20.00 hod.) nasadnú na svoje špeciálne upravené bicykle s projektorom a spustia hodinovú mobilnú performance, ktorá nadchla divákov po celom svete. Bratislavu na svoju unikátnu audiovizuálnu prechádzku mestom pozvú po prvýkrát, určite však potešia nápadom, vtipom a priehršťou farieb veselých autorských ilustrácií. Vizuálna pixelová smršť návštevníkov čaká v Sade Janka Kráľa, kam Austrálčan Kit Webster umiestni svoj monumentalny objekt AXIOM. Tvorí ho až 700 000 svetelných bodov, a je tak najrozsiahlejším dielom v histórii Bielej noci na Slovensku. Britské kreatívne duo Filthy Luker a Pedro Estrellas vezme útokom mestskú architektúru a oživí ju originálnym street-artom vo forme monumentálnych 3D objektov. Vďaka nim na strechu River Parku „zaparkuje” vesmírna raketa ako vystrihnutá z komiksových príbehov, Sklad č. 7 obsadia obrovské chápadlá mýtickej chobotnice a stromu na nábreží pri Eurovea vyrastú dve zvedavé oči. Najmladšie generácie poteší interaktívna tieňohra Tales from the Other Side (Príbehy z druhej strany) od britskej umelkyne Liz von Graevenitz. Vďaka maskám a hre svetla a tieňa sa v nej deti aj dospelí môžu premeniť na magické lesné bytosti priamo na nádvorí Primaciálneho paláca!

„Teším sa, že naše mesto opäť hostí toto podujatie. Biela noc je výnimočná akcia, ktorá obohacuje život v meste, prináša úplne iný pohľad na verejné priestory. Je výborné, že tento rok nepôjde len o jednu noc, kedy si budeme môcť pozrieť pamiatky a umelecké diela inak ako bežne – za pomoci svetiel a digitálnej elektroniky. Prezentovanie umenia vo verejnom priestore v tejto podobe už roky priťahuje nielen malých, ale aj veľkých. Aj ja sa naň teším, pretože tento ročník sľubuje skutočne veľmi zaujímavý program,” hovorí primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Svetová premiéra na Hlavnom námestí

Prestížna umelecká skupina Plastique Fantastique na Bielej noci symbolicky oslávi 20. výročie založenia uvedením monumentálneho diela The Big Mass (Veľká hmota). Kolektív už dve desaťročia vytvára dočasné architektonické štruktúry, ktorými cielene aktivizuje verejné miesta, upozorňuje na zásadné spoločenské témy a pozýva ľudí k ich zdieľaniu. The Big Mass je kolážou z ôsmich minulých inštalácií Plastique Fantastique, ktorá okrem fyzického zážitku zo samotného diela poskytne aj priestor pre bohatý sprievodný program, hlavne počas nedele. Predstavia sa napríklad performeri Dorota Sadovská a Silvia Sviteková a kolektív, hudobníci Leto s Monikou a isobutane, ako aj samotný autor diela Marco Canevacci. Plastique Fantastique sa zároveň predstaví v Kunsthalle Bratislava s projektom The Right Pill počas mesačnej výstavy s témou diskriminácie a extrémizmu.

Z výšky bratislavských budov

Umelecké zoskupenie BN Label pripravuje ďalší divácky zážitok z kombinácie svetelného dizajnu a ikonickej bratislavskej architektúry. Počas Bielej noci sa zo stojedenásť metrov vysokej budovy Národnej banky Slovenska stane minimalistický a pôvabný svetelný maják, ktorého svetlo bude k ľuďom prenikať v rôznych kútoch mesta cez 24 svetelných bodov zároveň. Každý tak uvidí svoj vlastný kúsok inštalácie – v trochu inom prostredí a trochu inom uhle.

Vyrobené na Slovensku

Festival každoročne prispieva aj k rozvoju domácej umeleckej scény. V posledný septembrový víkend sa tak môžeme tešiť na premiéru sochy Filipa Šička, site-speficic inštaláciu Lucie Luptákovej či Pavla Trubena, performance tanečno-akrobatického súboru La Lyra, 3D mapping Ľubomíra Slovinského, objekt Niny Šoškovej, projekcie Borisa Vitázka a Veroniky Kocourkovej, performance Petry Fornayovej, Zuzany Husárovej, či zoskupenia Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje a mnohých ďalších!

Praktické informácie

Biela noc Bratislava: 27. 9. – 29. 9. 2019, každý deň od 12.00 do 24.00 hod.

BN Pass – trojdňová permanentka na interiérové a kapacitne obmedzené diela: 15 eur. Deti do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP so sprievodom majú vstup bezplatný. Vstupenky na platenú časť festivalu je možné zakúpiť online, priamo na oficiálnych stránkach Bielej noci, a to do 26. 9. Počas bielonočného víkendu predaj pokračuje priamo v uliciach mesta v určených BN stánkoch každý deň od 12.00 hod. na nasledovných adresách:

Primaciálny palác, Primaciálne námestie

pri Zuckermandli, Dvořákovo nábrežie

Promenáda pri Eurovea, Pribinova

Okrem Bratislavy sa tento rok Biela noc uskutoční jubilejný desiatykrát aj v Košiciach, a to už 4. až 6. októbra 2019!

Kontaktná osoba: Barbora Šályová, barbora@bielanoc.sk: 0908 661 390

www.bielanoc.sk

