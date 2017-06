5 spôsobov, ako sa naučiť rozumne a menej utrácať

reklama:

Za to, aký máme vzťah k peniazom, môžu vo veľkej miere naši rodičia. Získaný postoj k financiám sa potom s nami zväčša ťahá celý život. Ako v deťoch prebudiť zdravý vzťah k peniazom? Práve toto sa snaží poradiť vo svojej knihe Mind over Money britská psychologička a moderátorka BBC Radio 4 Claudia Hammond, ktorá si stanovila zaujímavý cieľ, a to naučiť ľudí utrácať peniaze.

Tu je jej 5 spôsobov, ako sa dá s peniazmi zaobchádzať rozumnejšie.