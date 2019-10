V severnom Taliansku je to s lyžovaním rovnaké ako vo všetkých ostatných alpských krajinách – a teda je všade prítomné. Či už s výhľadom na divoko-romantický horský svet Dolomitov a Ortlerských Álp alebo s pôžitkom z dobrého vína a slaniny z južného Tirolska, tu si môžu lyžiari vychutnať „typický taliansky spôsob života“ na snehu a spravidla za slnečného žiarenia. Ponúkame Vám 5 tipov na lyžovačku v Taliansku:

1. Prírodný raj Ortler

Je iróniou, že najvyšším vrchom v južnom Tirolsku nie je jeden z Dolomitov. „Kráľ“ Ortler (3 905 m n. m.) je najvyššou horou pohoria Ortlerské Alpy a týči sa nad týmto rekreačným regiónom. Okolo tejto pozoruhodnej hory sa zhromažďujú obľúbené dovolenkové destinácie ako Trafoi, Stilfs a Sulden. Všetky sa nachádzajú veľmi vysoko a preto poskytujú záruku snehu. Vysoká výška a izolovanosť týchto prírodných perál ich robí dostupnými iba autom cez nekonečné serpentíny. Zo Suldenu sa dá dostať lanovkou Rosim priamo na Ortler Ronda.

Lyžiarske stredisko Sulden s asi 40 km zjazdoviek leží v Národnom parku Stelvio, jednej z najväčších prírodných rezervácií v Európe. Príroda s nerovnými skalnými útvarmi, vodopádmi a samozrejme horskou panorámou z viacerých 4 000 m vysokých štítov je jednoducho úchvatná. Na ľadovci Stelvio je možné vychutnať si lyžovanie aj v letných mesiacoch. Sulden je tiež známy ako druhý domov extrémneho horolezca Reinholda Messnera, ktorý tu necháva pásť svoje obľúbené jaky. Kultúrnou lahôdkou v stredisku je Ortles Mountain Museum, jedno z piatich múzeí, ktoré prevádzkuje vysokohorský športovec.

Foto: © TravelTrex (klient)

2. Rodinný tip Alpe di Siusi

Severovýchodne od Bolzana, pri vstupe do Dolomitov leží jedno z najobľúbenejších rodinných lyžiarskych stredísk Talianska: Alpe di Siusi. Nachádza sa tu jedinečná najväčšia horská plošina v Európe.

57 km² veľká plošina sa rozprestiera od Langkofelu a Schlernu až po Val Gardenu. Na 60 km zjazdoviek si užijú najmä rodiny s deťmi, ktoré môžu jazdiť obzvlášť bezpečne vo vlekoch s detskou ochranou a na upravených zjazdovkách. Takmer legendárnym je obrovský snowpark s asi 70 prekážkami.

Ďalšími rodinnými lyžiarskymi strediskami v južnom Tirolsku sú k deťom priateľské Tauferer Ahrntal s vyše 60 km zjazdoviek, Plose/Brixen s 43 km a samozrejme Kronplatz s 116 km. Samotný vrch plošiny je vhodný na ľahkú jazdu. Ale so skoro 30 km čiernych zjazdoviek je tiež odporúčaná pre pokročilých jazdcov. Priamo v údolí ležia vedľa seba rodinné strediská Speikboden (37 km) a Klausberg (25 km).

Foto: © TravelTrex (klient)

3. Na sneh isté Trentino

Trentino je spolu s južným Tirolskom autonómnou oblasťou Tridentsko-Južné Tirolsko. Známe pre svoje šumivé vína a zasnežené lyžiarske strediská je Trentino obľúbené u milovníkov kultúry, gastronómie a zimných športov. Lyžiarom sa odporúča napr. Val di Fassa, ktorá ponúka nádherný výhľad na Rotwand, Sella, Rosengarten a „kráľovnú Dolomitov“ Marmoladu.

V hlavnom meste Canazei je lyžiarska škola Canazei-Marmolada, najstaršia lyžiarska škola v Taliansku. Deti a ich rodičia jazdia na 34 km zvládnuteľných, väčšinou stredne ťažkých zjazdovkách s fantastickou panorámou. Taktiež vhodné pre začiatočníkov sú oblasti Campitello (15 km) alebo Moena (24 km).

4. Filmové Benátsko

Benátsko susediace s južno-tirolským Trentinom je ďalším lyžiarskym centrom. Najdôležitejším miestom v regióne je módna Cortina d‘Ampezzo. Elegancia, luxus a tradícia tu vytvárajú exkluzívny mix. Cortina d\’Ampezzo je jediné talianske mesto patriace do združenia „Best of the Alps“, ktoré spája najušľachtilejšie miesta v Alpách. Toto miesto by nemalo byť známe len lyžiarom, ale aj milovníkom filmov. Úžasné horské scenérie už slúžili ako kulisy pre rôzne hollywoodske filmy ako „James Bond 007“, „Ružový panter“ alebo „Cliffhanger“. Uprostred pohoria Dolomity Ampezzo so 120 km zjazdoviek leží pomerne veľká lyžiarska oblasť, ktorá je tiež súčasťou siete Dolomity Superski. Na benátskej strane, priamo na Sella Ronde sa nachádza aj lyžiarske stredisko Arabba, ktoré spája 63 km zjazdoviek v blízkosti majestátnej Marmolady.

Foto: © TravelTrex (klient)

5. Bezcolné Livigno

Neďaleko švajčiarskych hraníc medzi Engadinom a Alta Valtellina sa nachádza v oblasti Lombardia, malebné Livigno. Pekná dedinka v nadmorskej výške 1 816 m sa nachádza v úplne inom rohu ako vyššie uvedené lyžiarske strediská, nie je však o nič horšia a oplatí sa ju navštíviť. Okrem iného je známa ako nákupný raj, pretože je bezcolnou zónou. V približne 120 luxusných butikoch a obchodoch je všetko, po čom túži srdce každého nákupného maniaka. Lyžiarske stredisko láka 115 km zjazdoviek nad Lago di Livigno.

Autor článku: Lenka Tatárová, TravelTrex GmbH

