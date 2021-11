5 tipov pre zdravé fungovanie srdca

Vhodná strava, cvičenie, dostatok omega-3 mastných kyselín – je vysoko pravdepodobné, že ste už tieto tipy počuli v súvislosti so zdravým fungovaním srdca. Lou Ignarro, PhD., laureát Nobelovej ceny* za medicínu a člen Poradného zboru spoločnosti Herbalife Nutrition sa bližšie pozrel na to, ako tieto rozhodnutia skutočne ovplyvňujú činnosť srdca.

5 rozhodnutí, ktoré vplývajú na zdravie srdca

Cvičte pre zlepšenie krvného obehu

„Na lekárskej fakulte ma fyziológia kardiovaskulárneho systému fascinovala viac než čokoľvek iné. Nakoniec ma táto moja fascinácia priviedla k objavu prítomnosti, produkcie a kardiovaskulárnych ochranných účinkov oxidu dusnatého v tele. Môj výskum ako prvý ukázal, že oxid dusnatý (NO) reguluje krvný tlak, krvný obeh a zrážanie krvi,“ hovorí Lou Ignarro.

Je všeobecne známe, že aktivity ako beh, bicyklovanie či plávanie sú pre ľudí dobré, ale prečo prospievajú aj srdcu? Cvičenie pomáha krvným cievam uvoľniť a rozšíriť sa, čím umožňuje efektívny prietok krvi a stimuluje tvorbu oxidu dusnatého v tele. Keďže oxid dusnatý riadi, reguluje a chráni kardiovaskulárny systém, výsledok je jasný: viac cvičenia znamená vyššiu produkciu NO – čo prospieva aj srdcu.

Konzumujte vyváženú stravu bohatú na omega-3

Zdravá strava má veľký vplyv na zdravie srdca. Čerstvé ovocie, zelenina, bielkoviny a celozrnné výrobky dodávajú vášmu telu energiu a živiny potrebné na udržanie celkového zdravia.

Potraviny ako tučné ryby (losos, makrela či tuniak), ľanové semienka, vlašské orechy, tekvicové semienka a sója sú plné omega-3 mastných kyselín. Konzumácia omega-3 mastných kyselín (EPA – kyselina eikozapentaénová a DHA – kyselina dokozahexaénová) môže tiež znížiť riziko srdcových ochorení.

„Ryby nie sú len skvelou náhradou potravín, ako napríklad hovädzieho mäsa, ktoré má vysoký obsah nasýtených tukov, ale omega-3 mastné kyseliny pomáhajú podporovať zdravý kardiovaskulárny systém tým, že udržiavajú hladinu cholesterolu a triglyceridov v normálnom rozmedzí,“ dopĺňa Lou Ignarro.

Naučte sa lepšie zvládať stres

Ak si myslíte, že aktivity ako joga, meditácia a hlboké dýchanie nie sú pre vás, zamyslite sa znova. Aktivity zamerané na uvoľnenie stresu môžu pre vaše telo urobiť viac, ako si myslíte. Stres ovplyvňuje krvný tlak aj hladinu cholesterolu, preto by ste mali nájsť zdravé spôsoby, ako sa vysporiadať so stresom. V skutočnosti štúdie zistili súvislosť medzi chronickým stresom a srdcovými ochoreniami[1].

Hoci existuje veľa teórií o tom, ako môže zníženie stresu pomôcť udržať srdce zdravé, mnohí vedci sa domnievajú, že zvýšená hladina stresu môže zhoršiť aj iné stavy v tele. Ak máte napríklad vysoký krvný tlak alebo cholesterol, stres môže spôsobiť, že sa tieto hodnoty ešte zvýšia. Stres môže ovplyvniť aj spôsob, akým sa zráža krv, čo môže zvýšiť riziko infarktu.

Ľudia s nižšími úrovňami stresu môžu byť náchylnejší k cvičeniu a dobrej strave, obidva tieto faktory sú dôležité pre zdravé srdce. Zníženie úrovne stresu vám nielenže pomôže cítiť sa lepšie, ale tiež udrží vaše telo v rovnováhe a podporí zdravý krvný tlak a hladinu cholesterolu.

Dosiahnite a udržujete si zdravú telesnú hmotnosť

Vedeli ste, že aj mierne zníženie hmotnosti môže mať obrovský vplyv na zdravie vášho srdca? Zdravá hmotnosť znižuje riziko srdcových ochorení, mŕtvice, vysokého krvného tlaku a cukrovky – nehovoriac o tom, že pozitívne ovplyvňuje celkové fyzické zdravie.

Hoci zdravá hmotnosť má mnoho výhod, ovplyvňuje najmä krvný obeh. Zistenia jednej štúdie[2] poukazujú na to, že keď je telesná hmotnosť – najmä brušný tuk – v zdravom rozmedzí, tepny sú schopné lepšie sa rozširovať, čo má za následok lepší krvný obeh.

Keďže optimálny krvný obeh je jedným z kľúčových faktorov zdravého kardiovaskulárneho systému, zníženie hmotnosti (alebo jej udržanie, ak máte zdravú hmotnosť) môže byť jedným z najdôležitejších krokov na podporu zdravého srdca.

Podporte vnútornú výstelku ciev (tzv. endotel), ktorá produkuje oxid dusnatý

„Ako som zistil v mojom výskume, oxid dusnatý je jednou z najdôležitejších molekúl kardiovaskulárneho systému. Zvýšené množstvo oxidu dusnatého vedie k zvýšenému krvnému obehu do orgánov, čo podporuje zdravý krvný tlak a zdravý kardiovaskulárny systém. Aby sa však toto všetko mohlo uskutočniť, je potrebné podporiť produkciu NO – endotel,“ približuje Lou Ignarro.

Endotel je jedinou bunkovou sieťou v celom kardiovaskulárnom systéme, ktorá je schopná produkovať oxid dusnatý. Dobrý stav endotelu znamená udržiavať cievne endotelové bunky neustále zdravé a aktívne. Oxid dusnatý je absolútne nevyhnutný na udržiavanie normálneho krvného tlaku, krvného obehu a zrážania krvi každú sekundu. K zdravému stavu endotelu prispieva cvičenie, zdravá strava, znižovanie úrovne stresu a chudnutie (v prípade nadváhy).

Konzumácia konkrétnych látok a potravín, ako sú omega-3 mastné kyseliny, koenzým Q10, cesnak či zelený čaj, tiež pomáha udržiavať endotel zdravý tým, že mu dodáva živiny, ktoré potrebuje, aby fungoval čo najlepšie. A zdravý endotel má za následok zdravé hladiny NO, ktoré ovplyvňujú krvný obeh a krvný tlak – nehovoriac o fungovaní celého tela.

Dlhodobé výhody zdravého srdca

„Starajte sa o svoje srdce – máte len jedno a od neho závisí, ako dlho budete žiť,“ pripomína Lou Ignarro a dodáva: „Ja sa o svoje srdce starám tým, že som si osvojil životný štýl, ktorý najlepšie vyhovuje jeho fungovaniu a dlhej životnosti. K tomu patrí zdravá strava a štruktúrovaný program aeróbneho cvičenia so špecifickými živinami, ktoré podporujú zdravie srdca.“

V priebehu rokov sa tiež naučil starať sa v prvom rade o seba a až potom o svoju prácu. Zdravý životný štýl praktizuje doma aj počas práce. Každé ráno začína zdravými a výživnými raňajkami a cvičením, či už je to beh, rýchla chôdza alebo bicyklovanie.

Lou Ignarro, PhD., laureát Nobelovej ceny* za medicínu a člen Poradného zboru spoločnosti Herbalife Nutrition

Lou Ignarro získal za svoj výskum týkajúci sa oxidu dusnatého v roku 1998 Nobelovu cenu* v kategórii fyziológia alebo medicína. Jeho práca inšpirovala mnohých vedcov na celom svete. Lou Ignarro je emeritným profesorom farmakológie na Kalifornskej lekárskej univerzite (UCLA School of Medicine), kde pôsobí už od roku 1985, predtým 12 rokov pôsobil ako profesor farmakológie na Lekárskej univerzite Tulane v New Orleans. Než začal učiť, pôsobil ako vedec na výskumnom oddelení v rámci farmaceutickej divízie v spoločnosti CIBA-GEIGY.

V roku 1998 publikoval množstvo odborných článkov a získal ocenenie „Basic Research Prize“ od asociácie American Heart Association za jeho vedecký prínos v kardiovaskulárnej oblasti. V rovnakom roku bol uvedený do Národnej akadémie vied (National Academy of Sciences) a v nasledujúcom roku do Americkej akadémie umenia a vied (American Academy of Arts ad Sciencies).

* Nobelova cena je registrovanou ochrannou známkou Nobelovej nadácie. Nobelova nadácia nemá nič spoločné so spoločnosťou Herbalife Nutrition a nijakým spôsobom nekontroluje, neschvaľuje ani nepodporuje produkty spoločnosti.

