6 spôsobov ako posilniť váš imunitný systém

Váš imunitný systém funguje v jemnej rovnováhe. Musí byť dostatočne silný a sofistikovaný na to, aby bojoval proti rôznym chorobám a infekciách. Existuje veľa doplnkov a produktov, ktoré tvrdia, že pomáhajú zvyšovať imunitu. Podpora zdravého imunitného systému okrem iného, môžete posilniť aj užívaním zmesi vitamínov, bylín a minerálov. Ponúkame vám niekoľko vedecky podložených spôsobov, ako vybudovať a udržať silný a zdravý imunitný systém.

1. Dodržiavajte zdravú výživu

Ako u väčšiny vecí vo vašom tele, zdravá strava je kľúčom k silnému imunitnému systému. To znamená dbať na to, aby ste jedli dostatok zeleniny, ovocia, strukovín, celozrnných výrobkov, chudých bielkovín a zdravých tukov. Okrem toho, že vášmu imunitnému systému dodáte energiu, ktorú potrebuje, vám zdravá strava môže pomôcť zabezpečiť, aby ste dostávali dostatočné množstvo mikroživín, ktoré zohrávajú úlohu pri udržiavaní vášho imunitného systému, vrátane:

Vitamínu B6, ktorý sa nachádza v kuracom mäse, lososovi, tuniakovi, banánoch, zelenej zelenine a zemiakoch (so šupkou),

Vitamínu C, ktorý sa nachádza v citrusových plodoch vrátane pomarančov a jahôd, ako aj v paradajkách, brokolici a špenáte,

Vitamínu E, ktorý sa nachádza v mandliach, slnečnicovom a svetlicovom oleji, slnečnicových semienkach, arašidovom masle a špenáte.

2. Pravidelne cvičte

Fyzická aktivita nefunguje len na budovanie svalov, ale pomáha vám zbaviť sa stresu a je tiež dôležitou súčasťou zdravia a podpory zdravého imunitného systému. Jedným zo spôsobov ako môže cvičenie zlepšiť imunitnú funkciu, je posilnenie vášho celkového obehu, čo uľahčuje imunitným bunkám a iným molekulám bojujúcim proti infekciám ľahšie cestovanie po tele. Štúdie ukázali, že zapojenie tridsať minútového mierneho až intenzívneho cvičenia každý deň pomáha stimulovať váš imunitný systém. To znamená, že je dôležité zamerať sa na to, aby ste zostali aktívni a pravidelne cvičili.

3. Hydratovať, hydratovať, hydratovať

Voda hrá vo vašom tele veľa dôležitých úloh, vrátane podpory vášho imunitného systému. Tekutina vo vašom obehovom systéme nazývaná lymfa, ktorá prenáša dôležité imunitné bunky bojujúce proti infekcii okolo vášho tela je z veľkej časti tvorená vodou. Dehydratácia spomaľuje pohyb lymfy, čo niekedy vedie k narušeniu imunitného systému. Aj keď necvičíte alebo sa nepotíte, neustále strácate vodu dychom, močom a stolicou. Aby ste podporili svoj imunitný systém, uistite sa, že nahrádzate stratu vody vodou, ktorú môžete použiť – čo začína tým, že viete, aký by mal byť váš denný príjem vody.

4. Doprajte si dostatok spánku

Spánok vám určite nepripadá ako aktívny proces, no vo vašom tele sa počas toho deje veľa dôležitých vecí. Počas spánku sa napríklad vytvárajú dôležité molekuly bojujúce proti infekciám. Štúdie ukázali, že ľudia, ktorí nemajú dostatok kvalitného spánku, sú náchylnejší na ochorenie po vystavení sa vírusom, ako sú tie, ktoré spôsobujú bežné prechladnutie. Ak chcete dať svojmu imunitnému systému najlepšiu šancu bojovať proti infekcii a chorobe, je dôležité vedieť, koľko spánku by ste mali každú noc spať, ako aj kroky, ktoré treba urobiť, ak váš spánok trpí.

5. Minimalizujte stres

Či už prichádza rýchlo, alebo narastá v priebehu času, je dôležité pochopiť, ako stres ovplyvňuje vaše zdravie – vrátane vplyvu, ktorý má na váš imunitný systém. Počas obdobia stresu, najmä chronického stresu, ktorý je častý a dlhotrvajúci, naše telo reaguje spustením toho, čo sa nazýva stresová reakcia. Má vám pomôcť zvládnuť stresové situácie, ktoré vás čakajú. Bohužiaľ, táto reakcia tiež potláča váš imunitný systém – zvyšuje vašu šancu na infekciu alebo chorobu. Stres je pre každého iný a tiež to, ako ho zmierňujeme. Vzhľadom na vplyv, ktorý môže mať na vaše zdravie, je dôležité vedieť, ako stres identifikovať. A či už ide o hlboké dýchanie, sprostredkovanie, modlitbu alebo cvičenie, mali by ste sa zoznámiť aj s aktivitami, ktoré vám pomôžu znížiť stres.

6. Bylinky a doplnky výživy

Ďalšími možnými spôsobmi ako posilniť svoj imunitný systém sú bylinky a doplnky výživy.

