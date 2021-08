7 najčastejších otázok o morskom kolagéne

Aj vy ste sa rozhodli pridať morský kolagén do svojho jedálnička, no stále nemáte jasno v niektorých otázkach? Prichádzame vám na pomoc!

Zozbierali sme pre vás 7 najčastejších otázok, ktoré vám pomôžu spraviť si v kolagénovom svete jasno.

1. Kto by mal kolagén užívať?

Úprimne? Všetci. Po 25. roku života totiž začína naše telo produkovať kolagénu čoraz menej, pričom v 40-ke ho neprodukuje už takmer vôbec. A pritom je pre náš organizmus tak veľmi dôležitý! Nielenže udržuje našu pokožku, vlasy a nechty krásne, ale zároveň sa stará o správnu funkciu kĺbov, svalov a kostí. Je teda jedno či ste žena, muž, čerství dvadsiatnici, alebo dôchodcovia. Hydrolyzovaný kolagén by sa mal stať súčasťou vášho každodenného rituálu.

2. Prečo dať prednosť morskému kolagénu?

Tým najhlavnejším dôvodom je, že morský kolagén získavaný z rýb má najmä vo svojej hydrolyzovanej forme výbornú vstrebateľnosť. To znamená, že sa cez naše trávenie dostane do krvi oveľa rýchlejšie. Tá ho následne „dopraví” tam, kde to telo najviac potrebuje. Jednoducho, čím skôr začne kolagén v tele pôsobiť, tým skôr sa dostavia aj prvé viditeľné výsledky. A v tom je morský kolagén naozaj majster!

3. Koľko kolagénu denne užívať?

Odporúčame vám užívať denne 6 000 miligramov kolagénu v prášku. Prečo? Pretože ak by ste užívali menšie množstvo, účinky by sa dostavili až po veľmi dlhom čase alebo vôbec. Naopak, ak by ste si dopriali viac morského kolagénu, telo ho aj tak nevyužije, takže v podstate len zbytočne vyhodíte peniaze.

Foto: ZEEN WORLD

4. Kedy uvidím prvé výsledky užívania?

V prípade, že užívate spomínaných 6 000 miligramov morského kolagénu naozaj každý deň, prvé výsledky by sa mali dostaviť už po 3 mesiacoch. Vo väčšine prípadov si všimnete zlepšenú kvalitu vlasov, nechtov či pevnejšiu pokožku. Môže sa však stať, že vaše telo potrebovalo kolagén na posilnenie kĺbov alebo tráviacej sústavy, čo však ale nie je viditeľné na zovňajšku, takže určite nezúfajte a pokračujte v jeho užívaní.

5. Prečo sa kolagén rozdeľuje podľa typov?

Pretože nie je kolagén ako kolagén. Neexistuje totiž len jeden, ale hneď 28 rôznych typov, pričom pre ľudské telo je dôležitých 7 z nich. Každý prináša organizmu iné účinky a v prípade kolagénových doplnkov sa najčastejšie stretnete s 3 najznámejšími. Je to kolagén typu I, ktorý sa postará o krásnu pokožku, vlasy a nechty, kolagén typu II posilní vaše chrupavky aj kosti a kolagén typu III podporí zdravie čriev, ciev a svalov.

Pravdaže, pri výbere morského kolagénu môžete siahnuť po tom type, ktorý vám pomôže vyriešiť nejaký estetický alebo zdravotný problém. No najlepšie urobíte, ak si vyberiete taký kolagénový doplnok, ktorý obsahuje všetky 3 typy a postará sa tak o vašu krásu aj zdravie bez akýchkoľvek kompromisov.

Foto: ZEEN WORLD

6. Prečo užívať kolagén spolu s vitamínom C?

Pretože vitamín C nie je len zaužívaným pomocníkom pri nádche či posilnení imunity. Skvele bojuje s oxidačným stresom zodpovedným za starnutie pokožky, dokáže podporiť prirodzenú tvorbu kolagénu a taktiež pomáha zlepšiť vstrebateľnosť toho morského. Ak však chcete skutočnú kolagénovú bombu, siahnite po hydrolyzovanom kolagéne, ktorý okrem vitamínu C obsahuje aj pridaný zinok a kyselinu hyalurónovú. Z vašej pleti spravia mladistvý zázrak!

7. Nesmrdí morský kolagén po rybacine?

Ten prémiový? Vôbec! Kvalitný morský kolagén nielenže po rybacine nechutí, ale ani nesmrdí. V prípade, že vám pri pití nejakého kolagénu krúti nosom alebo zdvihne žalúdok, prejdite radšej na užívanie chuťovo neutrálneho či toho s príchuťou šťavnatých citrónov.

Dúfame, že sme vám o trošku viac priblížili svet kolagénu. Ak by ste ho radi vyskúšali vy alebo vaši blízki, siahnite po 100 % prírodnom prémiovom kolagéne značky ZEEN by Roal. Nájdete ho exkluzívne v predajniach dm drogerie markt alebo priamo na stránkach ZEEN WORLD.

