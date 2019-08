7 pravidiel úspešného šafárenia s peniazmi

Správa peňazí nie je umením, ale nevyhnutnosťou vyžadovanou moderným životom. Ak človek nedokáže žiť zo svojho platu, je čas zmeniť zamestnanie alebo sa lepšie naučiť spravovať svoje príjmy. Okrem finančnej gramotnosti vám v tom pomôže aj niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorým by ste mali venovať svoju pozornosť. Je nutné niekde začať a dá sa to aj s málom.

Ak sa naučíte ovládať malé množstvá, čoskoro sa vám podarí zvládnuť veľké úspory.

Pohodlie a komfort niečo stoja, no v dnešnom svete si ho môžete dovoliť aj keď naň nemáte. Formou pôžičky sa dá financovať takmer všetko. Ale pozor, ak sa dostanete do začarovaného kruhu splátok za hypotéku, kreditnú kartu a iných ďalších spotrebných alebo bezúčelových úverov, cesta z neho nemusí byť jednoduchá.

Vy to ale môžete zmeniť, pretože vás oboznámime so 7 pravidlami úspešného šafárenia s peniazmi.

Najdôležitejšie pravidlo je znížiť počet pasív a zvýšiť počet aktív. Toto pravidlo je rovnako dôležité pre rodinný rozpočet ako aj podnikanie, najlepšie ale funguje, ak ho aplikujete aj v bežnom živote.

1. Plánujte si svoje náklady

Nerobte to ale iba na papieri, ale aj vo svojej hlave. Pre dosiahnutie cieľa je nevyhnutné získať finančnú nezávislosť a zabezpečiť si slušnú budúcnosť. Zároveň by ste mali veľmi prísne kontrolovať peňažné toky v rámci vašej rodiny alebo spoločnosti a všetko si dôkladne premyslieť a rozdeliť. Rozdelenie peňazí medzi niekoľko druhov výdavkov vám umožní kontrolovať tok financií a dá vám predstavu o tom, v ktorej oblasti života je potrebné sporiť a v ktorej – si môžete dovoliť kúpiť niečo drahšie.

2. Hľadajte nové zdroje príjmu

Ak máte istotu v ďalší zdroj príjmu, budete od základného platu menej závislí. Samozrejme, stojí to veľa síl a energie, ale finančná nezávislosť je na nezaplatenie! S novým a druhým alebo možno aj tretím zdrojom príjmu budete schopní svoje záväzky plniť určite rýchlejšie. Iným zdrojom príjmu môže byť aj predaj zbytočných vecí, ktoré nepotrebujete, nerobte to ale pod cenu!

3. Dostaňte svoje pôžičky a finančné záväzky pod kontrolu

Túžba človeka po novej veci je často silnejšia ako jeho vôľa, na základe čoho potom koná nerozvážne a neuvedomuje si následky.

„V živote sú dve tragédie: jedna je neuspokojiť svoju túžbu, druhou je uspokojiť ju.“

(Oscar Wilde)

Každá jedna vec dnes niečo stojí, preto si pred jej kúpou premyslite a zvážte aktuálnosť jej potreby. Ak nemáte aktuálne dosť financií, počkajte na výplatný termín! Ak sa predsa len rozhodnete pre úver, starostlivo si ho vyberte v tej spoločnosti, ktorá vám ho poskytne za najvýhodnejších podmienok.

Nemusíte preto listovať a preklikávať sa niekoľkými webovými stránkami bánk a nebankových spoločností, postačí vám portál hyperfinancie.sk, kde nájdete všetko na jednom mieste. Ak už pôžičku, tak rozumne a s čo najmenšími poplatkami a úrokmi!

4. Používajte hotovosť

Aj keď to možno nie je celkom bezpečné, určite vám to pomôže, pretože ak človek nevidí svoje peniaze, ľahšie sa s nimi rozlúči, čo ale v konečnom dôsledku nechce. Priložiť dnes kartu alebo mobil k platobnému terminálu vám nezaberie ani 5 sekúnd, no rovnako rýchlo sa vyprázdni aj vaše konto v banke.

Pre tých, ktorí nevedia hospodáriť a nepripisujú peniazom veľkú hodnotu, to bude možno ťažké, ale dá sa to! Platiť hotovosťou je pre takýchto ľudí lepšie preto, lebo majú svoje výdavky pod dohľadom a vidia, čo všetko si ešte môžu alebo nemôžu dovoliť.

5. Vlastný rozvoj

Za zmienku stojí aj samoštúdium. Svet sa neustále vyvíja a objavujú sa nové príležitosti, ktoré nám môžu život vylepšiť alebo ho naopak v rukách neodborne zdatného jedinca aj zruinovať.

Nezanedbávajte školenia a kurzy. Pomôžu vám pochopiť nové oblasti financií a podnikania, na ktorých je dnes založený celý svet. Učte sa investovať a zhodnotiť svoje prípadné úspory.

6. Akumulácia

V súvislosti s investíciami je dobré myslieť aj na finančnú rezervu. V prípade nepredvídaných okolností vás môže zachrániť! Dôležité je, aby ste každý mesiac zo svojho platu ušetrili aspoň nejaké percento.

Snažte sa zabezpečiť, aby výška príjmu presahovala výšku mesačných výdavkov a potom môžete každý mesiac začať investovať a šetriť 10 až 20 % voľných peňazí do rôznych aktív.

7. Stanovte si jasné a reálne ciele

Hromadenie úspor je jednoduchšie, ak máte konkrétny cieľ. Nejde o konkrétnu sumu, ale o určité výhody, ktoré tým osoba získa, keď ich následne použije. Môže to byť nákup nehnuteľnosti, auta, cesty do zahraničia, pohodlná staroba alebo vzdelávanie. Môže to byť aj maximálne pohodlie, ktoré vám zaručuje finančná istota!

Áno, na svete je veľa bohatých ľudí a vám sa to môže zdať nespravodlivé. No práve skutočne bohatí ľudia sa veľkosťou svojho majetku a konta v banke nechvália. Naopak, vedú úplne normálny a spokojný život. Nemajú elitné bývanie, drahé autá, ale majú dôveru v budúcnosť a pocit finančnej nezávislosti, čo je cennejšie ako dočasné bohatstvo.

„Bohatstvo nevzbudzuje pravú úctu, vzbudzuje iba vonkajšiu pozornosť.“

(Samuel Johnson)

Inzercia