7 tipov, ako originálne zabaviť deti počas letných prázdnin

Prázdniny sú tu! A k tomu krásne počasie, tak čo viac si priať? Táto ideálna kombinácia ponúka skvelý priestor na to, aby sme pre svoje ratolesti naplánovali množstvo zábavných aktivít. Nezabúdajme na to, že zmysluplné trávenie času nezávisí od peňazí či od miesta, kde práve sme.

Čas, ktorý trávime s našimi deťmi s láskou, je to najcennejšie, čo im môžeme dať. Preto nezúfajte, ak ste iba doma alebo je práve škaredé počasie. Fantázii sa totiž medze nekladú a okolo nás je veľmi veľa príležitostí, ako deťom naplánovať program.

Ak si neviete dať rady, nechajte sa inšpirovať našimi tipmi! Máme pre vás niekoľko nápadov a k tomu jeden skvelý tip navyše.

ALBI – Letná požičovňa hier

Aj tejto rok pre vás ALBI pripravilo Letnú požičovňu hier, ktorá trvá od 20.06.2022 do 31.08.2022. Ako to funguje? Šesť hier, možnosť požičať si 1 alebo 3 hry z ponuky a hráte sa celý kalendárny mesiac ZADARMO! A ak sa vám hra zapáči, môžete si ju nakoniec kúpiť so zľavou až 35%. A my vám k tomu prinášame niekoľko tipov, ako sa s deťmi zahrať počas slnečných i upršaných dní, počas ciest ale i doma, jednoducho vždy tak, aby ste sa nenudili!

1. Ak je pekne, choďte von

Pobyt na čerstvom vzduchu je výbornou voľbou vždy a všade. Vonku prídeme na iné myšlienky, prevetráme si hlavu, na slniečku načerpáme vitamín D a deti budú mať dostatočne veľký priestor na vybláznenie. Ak bývate v rodinnom dome a máte tam svoj vlastný priestor, vaše deti tak budú v bezpečí i vonku a vy ich môžete veľmi ľahko kontrolovať. A aký program im tam vytvoriť? Skúste napríklad toto:

investujte do trampolíny – deti sa tak poriadne vyskáču a dostatočne si vybijú svoju energiu,

– deti sa tak poriadne vyskáču a dostatočne si vybijú svoju energiu, loptové hry – sú nesmrteľné – takže či si zvolíte futbal, basketbal, hádzanú alebo vybíjanú, športovaním nikdy nič nepokazíte,

– sú nesmrteľné – takže či si zvolíte futbal, basketbal, hádzanú alebo vybíjanú, športovaním nikdy nič nepokazíte, nebojte sa ani rakiet – tenis, stolný tenis či badminton, aj keď len v improvizovanej podobe, sú skvelou voľbou aj pre rozvíjanie jemnej motoriky a orientácie v priestore,

– tenis, stolný tenis či badminton, aj keď len v improvizovanej podobe, sú skvelou voľbou aj pre rozvíjanie jemnej motoriky a orientácie v priestore, dobrodružstvo v zákutiach – ak máte vo vonkajšom priestore aj nejaké „tajné miesta“, využite ich pri hraní napríklad na schovávačku – ktorou nikdy nič nepokazíte ako vonku, tak ani vo vnútri,

– ak máte vo vonkajšom priestore aj nejaké „tajné miesta“, využite ich pri hraní napríklad na schovávačku – ktorou nikdy nič nepokazíte ako vonku, tak ani vo vnútri, domáci piknik – prekvapte svoju rodinu a pripravte im stolovanie vonku pod holým nebom – vezmite deku, veľa dobrého jedla, pitia a maškŕt, a jedzte všetci spolu na čerstvom vzduchu; obed, olovrant či skoršia večera sa tak razom zmenia na nezabudnuteľný zážitok, aj keď len u vás doma,

A čo tak si pri tom aj niečo zahrať? Napríklad Rodinnú trefu? V tejto skvelej rodinnej hre zvíťazí strelec, ktorý zvládne najlepšie napovedať a spájať slová. Vďaka rozdeleniu slov na ľahšie a ťažšie je hra prispôsobená deťom aj dospelým, a pre hru dvoch hráčov ponúka kooperatívny variant. Spoločenská hra tak fantasticky doplní príjemnú rodinnú atmosféru

stanovačka na dvore – že je stanovačka iba výsadou výletu do prírody? Omyl! Nemusíte chodiť ďaleko, aby vaše ratolesti zažili poriadne dobrodružstvo aj doma. Maminky, zbaľte deťom do ruksaku všetko potrebné na prežitie, a pošlite ich spolu s tatinkom prežiť noc vonku. Vy ich budete mať pod dohľadom, a to všetko z pohodlia domova.

2. Pobyt pri vode v lete vždy osvieži

Či už si zvolíte prírodné vody, kúpaliská alebo pobyt pri mori, voda je skvelý spoločník najmä počas horúcich letných dní. Vo vode buďte ale vždy opatrní! Dávajte pozor ako na vaše detičky, tak aj sami na seba. Dodržiavajte pitný režim, vyhnite sa dlhšiemu pobytu na priamom slnku, natierajte sa ochranným krémom s vysokým faktorom a chráňte sa aj kvalitnými slnečnými okuliarmi.

ALE – pri vode nie sú iba „starosti“, ale aj radosti! Šantenie vo vode a na vodných atrakciách strieda odpočinok na deke, lehátku či pod slnečníkom. A to je správny čas na zábavné hry.

Vyskúšajte napríklad kartovú hru Strelené kačky! Na tomto rybníčku ale rozhodne nie je bezpečne. Strelené kačky mierumilovne plávajú po hladine a netušia, že na ne čaká partia strelených poľovníkov. V rýchlej a strelenej hre predvádzajú kačky množstvo strelených manévrov preto, aby neboli zastrelené. Zachráňte svoje kačky a zariaďte, aby žiadna zo súperových kačiek neprežila.

3. Láska ide cez žalúdok

Či je škaredo a či pekne, jesť sa musí. A práve letné obdobie je ideálne na to, aby ste do príprav jedla v kuchyni zapojili aj vaše ratolesti. Menšie alebo väčšie deti – každý si nájde to svoje. Pripravte si spoločne osviežujúce lákavé limonády s množstvom ovocia a byliniek, alebo si upečte váš obľúbený koláč s džemom a čokoládou.

Budete prekvapení, s akou radosťou a zanietením budú vaše detičky sledovať postup práce a ako vám budú chcieť pri všetkom pomáhať. Tak hor sa do varenia, pečenia a prípravy všetkých chutných dobrôt!

4. Ukážte deťom tradície

Letné obdobie plné voľných dní je ideálnym aj na to, aby ste deťom ukázali tradičný spôsob života a to, čo nepoznajú. Slovensko je plné nádherných miest, kde možno spoznať život našich predkov, ako aj ľudové tradície a remeslá. S tradičným spôsobom života súvisí napríklad aj pestovanie zeleniny a chov domácich zvierat. A aby ste to nemali komplikované, zoberte deti na farmu!

V súčasnosti je na výber viac možností, kde možno spoznať, chytiť i nakŕmiť zvieratká, ktoré doteraz deti poznali možno iba z knižiek a rozprávania. Kozy, ovce, sliepky, kačky, prasiatka – to je iba malý výber toho, čo možno vidieť a stretnúť na domácich farmách, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť.

A čo tak si cestu spríjemniť rýchlo hrou? Ubongo na cesty je skvelá voľba! Každý hráč dostane súpravu 8 herných dielikov. Každé kolo dostane každý hráč jednu hernú kartu. Hráči sa snažia všetci súčasne zakryť svojimi dielikmi biele herné polia na karte. Kto je najrýchlejší, ponechá si kartu ako výherný bod, a zároveň počíta do dvadsať. Ak niekto z hráčov počas počítania tiež stihne splniť zadanie na karte a svoje dieliky umiestniť, ponechá si aj kartu ako výherný bod. Víťazí ten, kto má na konci ôsmeho kola najviac kariet (výherných bodov).

5. Výlety po Slovensku i po svete

V tomto prípade už ide o komplikovanejší časový harmonogram a vyššie finančné výdavky, ale ak máte tú možnosť, ukážte deťom svet i Slovensko! Cestovaním a spoznávaním ľudí i kultúr získavajú do života viac, ako by sme si vedeli predstaviť. A či už si zvolíte cestu autom, vlakom alebo lietadlom, o zážitky na celý život majú postarané nielen deti, ale aj rodičia.

Na potulkách Slovenskom vám môže byť výborná spoločníčka hra Tipni si! Slovensko. V hre Tipni si! Slovensko budete odhadovať rozlohu, storočie, počty obyvateľov a ďalšie veličiny. Ak si svojím tipom nebudete istí, môžete staviť aj na svojho súpera! Pri hraní Tipni si! Slovensko si nielenže osviežite znalosti o našej vlasti, ale dozviete sa o množstve rekordov Slovenskej republiky, o ktorých ste možno doteraz ani nepočuli. V tejto vedomostnej hre nájdete 1 188 otázok rozdelených do šiestich okruhov: zemepis, dejiny, kultúra, príroda, šport, rôzne.

Ak sa rozhodnete vycestovať za hranice, pribaľte si aj hru Úžasný svet! Kvízová hra Úžasný svet! otestuje vaše znalosti o našej planéte naprieč 6 rôznymi kategóriami – história, geografia, príroda/veda/technika, kultúra, šport a rôzne. Celkom na vás čaká 1350 otázok, ich náročnosť si však môžete zvoliť sami. Každá otázka v hre je ocenená finančným obnosom, ktorý môžete vyhrať, pokiaľ na ňu správne odpoviete.

6. Nech vám počasie náladu nepokazí

Ak počasie vonku práve nie je ideálne, nezúfajte! Nenechajte sa odradiť a pripravte deťom aktivity aj doma. Či už to bude čitateľský kútik, kreatívne hry, vedomostné súťaže, spoločenské hry či obyčajné leňošenie pri rozprávke alebo rodinnom filme, majte pri sebe vždy dobrú náladu a úsmev na tvári.

V tomto prípade vám odporúčame hru Čo to čmáraš? S párty hrou Čo to čmáraš? sa zaručene pobavíte. V hre vôbec nezáleží na tom, či viete dobre kresliť, či nie. Podstatný je dobrý nápad a bystrý odhad.

7. Buďte kreatívni!

Letné prázdniny sú dlhé. A preto, ak vy – rodičia – musíte v tomto období samozrejme aj pracovať, nemajte výčitky.

Doprajte svojim ratolestiam napríklad prázdniny u babky s dedkom, prípadne skúste využiť bohatú ponuku denných letných táborov. A ak ste spoločne doma, buďte kreatívni! Deti milujú nové zážitky, aj keď sa tvoria „iba“ v ich detskej izbe. Postavte si bunker, rozprávajte sa, spievajte, hrajte hry, hovorte im o svojich zážitkov z detstva, …. možností je veľmi veľa!

Popustite uzdu svojej fantázii a nechajte sa inšpirovať svojimi pokladmi – vašimi deťmi.

ALBI vám v tom pomôže!

Letná požičovňa prebieha výhradne v ALBI predajniach a na to, aby ste si mohli hru požičať, je potrebné sa stať členom ALBI klubu. Vyberte si ktorúkoľvek z vyššie uvedených spoločenských hier a hrajte sa spolu celá rodina! Prinesie vám to nielen spoločné zážitky, ale aj nové vedomosti, kreatívne zručnosti a rozvoj fantázie a slovnej zásoby. Tvorte svojim deťom krásne detstvo, a to nielen v lete ;)