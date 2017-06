Viac ako 75 tisíc ľudí rozhodlo. Futbalové mládežnícke kluby si rozdelia takmer 50 tisíc eur

Bratislava, 27.6.2017 ( WBN/PR ) – Nová kosačka, bezpečnejšie bránky či nové lopty, dresy a ďalšie športové vybavenie. To všetko potrebujú mládežnícke futbalové kluby na Slovensku, aby mohli vychovávať nové talenty. Nadácia Slovenskej sporiteľne im pomáha už osem rokov s grantovým programom Futbal to je hra!. V tomto ročníku uspelo vo verejnom hlasovaní 16 projektov z celého Slovenska, ktorým rozdelí nadácia takmer 50 tisíc eur.

Do 8. ročníka programu Futbal to je hra! sa s projektom na skvalitnenie tréningových podmienok pre deti prihlásilo 118 klubov. O víťazoch rozhodovala opäť verejnosť, počas hlasovania v prvej polovici júna sa zapojilo celkovo viac ako 75 tisíc ľudí. Hlasujúci mohli hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt. Vďaka tomu bolo hlasovanie spravodlivé a peniaze od nadácie získali tie kluby, ktoré mali najširšiu podporu verejnosti. Prehľad všetkých 16 úspešných klubov z 8. ročníka Futbal to je hra! nájdete na www.pomahajtesnami.sk.

Počas ôsmich rokov existencie programu podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne celkovo už 206 klubov celkovou sumou 655 tisíc eur. O grant môžu žiadať futbalové kluby, obce a menšie mestá, jeden projekt môže získať maximálne 3 tisíc eur.

Tri najúspešnejšie kluby:

Futbalový klub Kolárovo – Podporme naše futbalové talenty = 3 367 hlasov

Obecný športový klub Švošov – Technické vybavenie ihriska = 3 347 hlasov

Futbalový klub Baník Ľubietová – FK Baník Ľubietová – za lepšie podmienky = 3 207 hlasov